Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafindan Uygulanacak İdari Para Cezalari Bakimindan E-Tebligat Uygulamasinin Kullanilmasi Hakkinda Kamuoyu Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 10 Haziran 2025 tarihinde, İdari Para Cezalarının Tebliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının E-Tebligat Uygulamasının Kullanılması Hakkında Kamuoyu Duyurusu yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) ‘Kabahatler' başlıklı 18'inci maddesi ile KVKK'nın (i) 10'uncu maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, (ii) 12'nci maddesinde düzenlenen veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmaması, (iii) 15'inci maddesinde düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararlarının uygulanmaması, (iv) 16'ncı maddesinde düzenlenen Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı davranılması ve (v) 9'uncu maddenin beşinci fıkrasında öngörülen yurt dışına veri aktarımlarında kullanılacak standart sözleşmelere ilişkin bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hallerinde, Kurum tarafından ilgili veri sorumlusu veya veri işleyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında idari para cezaları uygulanabileceği hüküm altına alınmaktadır. Öte yandan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 26'ncı maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesi hükümlerine göre idari yaptırım kararlarının teknik altyapı kullanılmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortamda tebliğ edilebileceği düzenlenmektedir.

Yukarıda anılan hükümler doğrultusunda Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürüttüğü protokol çalışmalarının tamamlandığını ve gerekli teknik altyapının oluşturularak Gelir İdaresi Başkanlığının e-tebligat uygulamasının Kurul tarafından verilecek idari para cezalarına ilişkin kararlar bakımından kullanıma hazır hale getirildiğini duyurmuştur.

Duyuruyu takiben, Kurum tarafından uygulanacak idari para cezaları, e-tebligat sistemi üzerinde vergi mükellefiyet kaydı bulunan veri sorumlularına, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının e-tebligat altyapısı kullanılarak tebliğ edilecektir. Bu doğrultuda yapılacak tebligatlar artık muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Buna karşılık, e-tebligat sistemi üzerinde vergi mükellefiyet kaydı bulunmayan veya kaydı silinen veri sorumlularına yönelik tebligatlar ise, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmaya devam edilecektir.

İlgili kamuoyu duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

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