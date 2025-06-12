Konutta Ve Gece/Hafta Sonu İnfaz Düzenlemelerinin Kapsami Genişletilmiştir.

Duyurumuz, 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...

Duyurumuz, 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 15. Maddesi ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110. Maddesinde yer alan hükümde değişiklik yapılmasına ilişkindir.

7550 Sayılı Kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 110. Maddesinde yer alan gece ve hafta sonu infaz usulleri ile konutta infaz usulünde değişiklikler yapılmıştır.

GECE VE HAFTA SONU İNFAZ USULLERİNE İLİŞKİN SÜRE SINIRLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Düzenleme öncesinde infaz hakimliği tarafından, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen suçlarda toplam bir yıl altı ay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda toplam üç yıl ve daha az süreli hapis cezasının;

Her hafta cuma günleri saat 19.00'da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları,

Hafta sonları hariç, her gün saat 19.00'da girmek ve ertesi gün saat 07.00'de çıkmak suretiyle geceleri Ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebilmekteydi.

Yeni düzenleme ile kasten işlenen suçlarda süre sınırı üç yıl, taksirle öldürme suçu hariç suçlarda beş yıl olarak belirlenmiştir. Ek olarak, hafta sonu infaz, hükümlünün iş ve aile hayatı ile cezaevinin düzenine uygun olarak, hafta içi günlerinde de uygulanabilecek şekilde esnetilmiştir.

KONUTTA İNFAZ USULÜNÜN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.

Düzenleme ile birlikte artık mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukukî sorumlulukları saklı kalmak üzere;

Kadın, çocuk veya altmış beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları ceza süresi toplam bir yıl iken artık üç yıl,

Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam iki yıl iken artık dört yıl,

Yetmiş beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları ceza süresi toplam dört yıl iken artık beş yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimliği tarafından karar verilebilecektir.

Düzenlemeye eklenen yeni alt bent ile seksen yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam altı yıl hapis cezalarının konutta çektirilmesi imkanı da getirilmiştir.

Tüm bunlara ek olarak Ceza süresi toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden; ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilmekte idi. Ancak bu düzenleme tamamen kaldırılmış olup yerine getirilen yeni düzenleme ile artık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hariç tüm hapis cezalarında ve adli para cezasının hapis cezasına çevrildiği hallerde ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenlerin cezaları da konutta çektirilebilecektir. Bu halde mahkûmun durumu birer yıllık süre ile takip edilecek olup iyileşmenin tespit edilmesi halinde konutta infaz kararı kaldırılacaktır. Elektronik cihazların (elektronik kelepçe) kullanımı ise toplam cezanın on yıldan fazla olduğu durumlarda zorunlu olacaktır.

Bununla beraber fıkrada muayene haricinde bir yükümlülük bulunmamasına rağmen fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırılık halinde konutta infaz usulüne son verileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, infaz hakimi tarafından doğum tarihi üzerinden altı ay geçen ve eski düzenlemede toplam üç yıl iken artık toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebileceği düzenlenmiştir.

ÖZEL İNFAZ USULLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

Maddenin 5. Fıkrasındaki değişiklik uyarınca hapis cezasının özel usullerle infazına karar verilen hükümlüler için de artık tabi oldukları infaz rejimine göre koşullu salıverme ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanacaktır.

Maddenin 7. Fıkrasında yer alan eski düzenleme uyarınca özel infaz usulünün uygulaması usulüne geçerli bir mazeret olmaksızın riayet edilmemesi halinde özel infaz usulü uygulamasına son verilecek olup bu halde infaza açık infaz kurumlarında devam edilirken artık bu uygulama sona erdirilerek genel hükümlere göre belirleme yapılacağı düzenlenmiş ve dolayısıyla kapalı ceza infaz kurumlarında da infaza devam edilebilmesinin önü açılmıştır.

Son olarak maddenin 9. Fıkrasına eklenen alt bent ile denetimli serbestlik uygulaması sona eren hükümlüler için özel infaz usullerinden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Tüm bu değişiklikler 04.06.2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

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