ARTICLE
6 January 2026

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

LP
LBF Partners

Contributor

17 Aralık 2025 tarihli ve 33110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ...
Turkey Corporate/Commercial Law
Elif Çopur Çelebi,Beril İnceoğlu, and Berna Nisa Oral
17 Aralık 2025 tarihli ve 33110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") ile Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") çeşitli maddeleri uyarınca düzenlenen idari para cezaları, 25 Kasım 2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde 2026 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında (%25,49) artırılmıştır.

Tebliğ 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek olup 31 Aralık 2026 tarihine kadar aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır.

Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

1726828.jpg

Daha fazla bilgi ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Elif Çopur Çelebi
Elif Çopur Çelebi
Photo of Beril İnceoğlu
Beril İnceoğlu
Photo of Berna Nisa Oral
Berna Nisa Oral
