Yeni MASAK Tebliği Yayımlandı: Uyum Görevlileri İçin Yeni Dönem

1. Giriş



09 Eylül 2025 tarihli ve 33012 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK") Genel Tebliği (Sıra No:30) ("Tebliğ") ile uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısı lisanslama süreçlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. İlgili Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.



Daha önce 25 Aralık 2024 tarih ve 32763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik'e ("Uyum Programı Yönetmeliği") 32/B maddesi eklenmiş ve uyum görevlisi olarak yetkilendirileceklere ilişkin yetkilendirme sınavı, uyum görevlisi sicili ve yetkilendirmeye ilişkin diğer hususların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği düzenlenmişti.



Bu doğrultuda hazırlanan Tebliğ ile birlikte, uyum görevlilerinin mesleki yeterliliğinin ölçülmesine yönelik yetkilendirme sınavı, mesleki eğitim ve lisanslama süreçleri ile bu süreçlere dair kayıtların tutulacağı uyum görevlisi siciline ("Uyum Görevlisi Sicili" veya "Sicil") ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.



2. Lisans ve Yenileme Eğitimi



Yeni düzenleme kapsamında; sınavda başarılı olan adaylara Uyum Görevlisi Lisansı verilecek, lisans sahipleri her üç yılda bir yenileme eğitimine katılmakla yükümlü olacaktır. Lisans şartlarını kaybeden veya mesleğin gerektirdiği dürüstlük ve itibara aykırı fiilleri işleyen kişilerin lisansları ise iptal edilebilecektir.



Uyum Programı Yönetmeliği madde 17/2 uyarınca idareci olarak fiilen dört yıl veya Hazine ve Maliye Uzmanlığı görevlerinde fiilen on iki yıl veya denetim elemanlarından fiilen on iki yıl süreyle çalışmış olanlar için lisans şartı aranmayacaktır.



3. Uyum Görevlisi Sicili



Lisansın geçerliliği elektronik ortamda tutulacak Sicil kayıtları ile takip edilecektir.



Yükümlülere uyum görevlisi veya uyum görevlisi yardımcısı olarak çalışacak kişilerin Uyum Görevlisi Sicili'ne kayıtlı olduğunu ve lisansının askıda olmadığını Sicil'den kontrol etmek zorunluluğu getirilmiştir. Bu yükümlülüğün hizmet akdini imzalamadan önce ve hizmet süresince yerine getirilmesi gerekmektedir.



Bu yükümlülük doğrultusunda kural olarak gizli tutulacak olan Sicil'in, sorgu yapacak yükümlülere açılabileceği de hükme bağlanmıştır.



4. Sınav Takvimi ve Geçiş Süreci



İlk sınav tarihi henüz açıklanmamış olmakla birlikte, aşağıda bahsi geçen geçiş takviminden ilk sınavın 2025 yılı içerisinde yapılmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır.



Halihazırda uyum görevlisi olarak görev yapan ancak 4 yıllık yüksek öğrenim şartını sağlamayanlar için kademeli bir geçiş süreci öngörülmüştür. Buna göre,



(i) 25/12/2025 tarihi itibarıyla en az altı ay süreyle uyum görevlisi olarak çalışmakta olanlar, 25 Aralık 2027 tarihine kadar,



(ii) Diğerleri ise 25 Aralık 2025 tarihine kadar açılan yetkilendirme sınavlarına katılabilecektir.



Tebliğ, 9 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

