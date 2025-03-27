SPK Açığa Satışı Yasaklarken, Geri Alımları Kolaylaştırdı

Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuru ("Duyuru") ile, Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") pay piyasalarında açığa satış işlemlerini 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar yasakladı. Duyuru ile ayrıca, SPK'nın i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararı ile paralel olarak, borsada işlem gören şirketlerin kendi paylarını geri almalarına ilişkin hukuki rejim daha da esnetildi.

Açığa Satış Yasağı

SPK'nın 5 Aralık 2024 tarih ve 62/1863 sayılı kararı uyarınca yaptığı duyuru kapsamında, BİST pay piyasalarında 6 Şubat 2023 tarihli kararı uyarınca getirilen açığa satış yasağı, 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılmıştı.

Duyuru ile birlikte SPK, 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar açığa satışı yasakladığını duyurdu. Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlar da açığa satış yasağı kapsamına dahil olacak.

Geri Alıma İlişkin Kolaylıklar

Duyuru ile birlikte SPK, geri alım işlemleri için mevzuatta öngörülen birtakım sınırlamaları hafifletti. Bu kapsamda;

Geri alım için verilen fiyat emrinin üst sınırına ilişkin düzenlemeler,

Gün içerisinde belirli zaman dilimlerinde geri alım emri verilemeyeceğine ve geri alım programı dahilinde özel işlem bildirimi yapılamayacağına ilişkin düzenlemeler,

Geri alınan payların toplam bedelinin SPK düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamayacağına ilişkin düzenleme,

25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar gerçekleştirilecek pay geri alımlarında uygulanmayacak.

Kredili İşlemlere İlişkin Özkaynak Koruma Düzenlemesi

Aracı kurumlar, kredili işlemlerin devamı süresince, mevzuatta %35 olarak öngörülen asgari özkaynak koruma oranını, kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar asgari %20 olarak uygulayabilecek.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.