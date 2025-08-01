Sürdürebilirlik Denetçisinin Seçimi ve Raporların Sunulmasına İlişkin Esaslar Netleştirildi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının ("TSRS") uygulama kapsamının belirlenmesi amacıyla hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlama Standartların Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı ("Karar"), 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Karar uyarınca, belirli kurum, kuruluş ve işletmeler sürdürülebilirlik raporlaması yükümlülüğüne tabi tutulmuştur.

Ayrıca, 17 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ile birlikte, zorunlu sürdürülebilirlik raporlarının denetim süreçlerine ilişkin usul ve esaslar ile denetim faaliyetlerini yürütecek kuruluşların görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

Sürdürülebilirlik denetçisinin seçiminin genel kurul onayına tabi olup olmadığı ve raporların sunumu esaslarına ilişkin belirsizliklerin giderilmesi amacıyla, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 25 Haziran 2025 tarihli duyuru ("Duyuru") yayımlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Raporlarının Sunulmasına İlişkin Esaslar

Duyuru uyarınca, TSRS'nin, işletmelerin kısa, orta ve uzun vadeli nakit akışlarını, finansmana erişimlerini veya sermaye maliyetlerini etkileyebilecek sürdürülebilirlik kaynaklı risk ve fırsatların açıklanmasını zorunlu kıldığı, bu nedenle, sürdürülebilirlik raporlarının genel amaçlı finansal raporların bir parçası olarak sunulması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu kapsamda, sürdürülebilirlik raporları, yetkilendirilmiş denetim kuruluşları tarafından güvence denetimine tabi tutulacak ve denetimden geçmiş raporların genel kurula sunumu ise finansal tablolarla birlikte ve aynı yöntemle gerçekleştirilecektir.

Sürdürülebilirlik Denetçisinin Seçimi

Duyuru ile birlikte, sürdürülebilirlik denetçisinin seçiminin, tıpkı finansal tabloların denetiminde olduğu gibi, genel kurulun onayına sunulacağı netleştirilmiştir.

Ayrıca, sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasına ilişkin sorumluluğun, finansal raporlarda olduğu gibi, yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğu düzenlenmiştir.

Sürdürülebilirlik Raporlarına İlişkin Geçiş Süreci

Sürdürülebilirlik raporlamasının yeni bir uygulama olması nedeniyle, 2024 ve 2025 yıllarına özel bir geçiş süreci belirlenmiştir. Bu döneme ilişkin raporların denetçileri yönetim kurulu tarafından seçilecek ve ilk olağan genel kurulda onaya sunulacaktır. Ayrıca, 2024 yılına ait rapor, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında sunulacaktır.

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