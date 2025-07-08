Bundeskartellamt – Alman Futbolunda 50+1 Kuralina İli̇şki̇n Ön Değerlendi̇rme

Almanya rekabet otoritesi Bundeskartellamt, Alman Futbol Ligi'nin (DFL) başvurusu üzerine Alman futbolunda uzun süredir uygulanan 50+1 kuralına ilişkin ön değerlendirmesini yayımlamıştır. Otorite, kulüplerin demokratik yapısını korumayı ve taraftarların yönetime katılımını sağlamayı amaçlayan bu kuralın, temel olarak rekabet hukuku bakımından bir ihlal oluşturmadığı kanaatinde olduğunu duyurmuştur. Özellikle Avrupa Adalet Divanı'nın spor alanında rekabet hukukunun uygulanmasına dair 2023 yılı sonundaki kararlarını (European Superleague Company, ISU ve Royal Antwerp) dikkate alarak Bundeskartellamt; 50+1 kuralının Avrupa Birliği hukukuna uygunluğunun mümkün olduğunu, ancak bunun ancak kuralın eşit, şeffaf ve ayrım gözetmeyen bir şekilde uygulanması halinde geçerli olacağını vurgulamıştır.

Bununla birlikte, yapılan incelemelerde kuralın uygulamasında hukuki açıdan önemli bazı sorunların bulunduğu tespit edilmiştir. Özellikle; (i) tüm Bundesliga ve Bundesliga 2 kulüplerinde üyelik hakkı ve oy kullanma imkanlarına eşit erişim sağlanamaması, (ii) DFL'nin özellikle Aralık 2023'te medya gelirlerine ilişkin yatırımcı katılımı oylamasında ortaya çıkan iç yönetişim eksiklikleri ve (iii) Bayer Leverkusen ve VfL Wolfsburg gibi bazı kulüplerin geçmişte yararlandığı "hayırsever istisnasının" devam ettirilmesinin hukuki dayanağının zayıflamış olması, Bundeskartellamt'ın dikkat çektiği başlıca konular arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede Bundeskartellamt, DFL'ye yönelik bağlayıcı olmayan ancak detaylı öneriler içeren bir değerlendirme sunarak, 50+1 kuralının rekabet hukuku ilkelerine uygun biçimde sürdürülmesi için gerekli yapısal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulunmuştur. Söz konusu öneriler arasında kulüplerde üyeliğe erişim koşullarının eşitlenmesi, karar alma süreçlerinin şeffaflaştırılması ve geçmişte istisna tanınan kulüplerin durumunun Avrupa içtihadı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi bulunmaktadır.

Bundeskartellamt, ilgili taraflara görüşlerini bildirme imkânı tanımış olup gelen geri bildirimlerin ardından nihai değerlendirmesini yaparak süreci sonuçlandırmayı planlamaktadır. Bu sürecin DFL'nin talebiyle başlatıldığı ve bir yaptırım soruşturması niteliği taşımadığı özellikle vurgulanmış; önerilerin hayata geçirilme yönteminin ise DFL ve bağlı kurulları tarafından belirleneceği ifade edilmiştir.

(Bundeskartellamt – 16.06.2025)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.