Rekabet Kurumu 2024 Yili Faaliyet Raporunu Yayimladi

Rekabet Kurumu ("Kurum"), 2024 yılındaki faaliyetlerine ilişkin detayları ve karar istatistiklerini içeren 2024 Yıllık Raporu'nu ("Rapor") yayımladı.1 Rapor, Kurum'un 2024 yılındaki faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken hususları özetlerken, aynı zamanda rekabet hukuku alanında uygulamanın ne yönde geliştiğini ortaya koyuyor.

1. İncelenen Dosyalar ve Sonuçlanan Soruşturmalar

2024 yılında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. ve/veya 6. maddelerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkin olarak toplam 166 dosya incelendi. Bu 166 dosyanın 88 adedinin (yaklaşık %53'ünün), herhangi bir şikâyet olmaksızın Rekabet Kurulu ("Kurul") tarafından resen başlatılan incelemelerden oluşması dikkat çekiyor. Böylelikle, 2024 yılında, Kurul'un resen incelediği dosyaların toplam incelenen dosya sayısı içerisindeki oranı, 2023'teki orana göre %5 artış gösterdi. 2024 yılı içinde incelenen rekabet ihlali dosyaları içinde Kanun'un rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları yasaklayan 4. maddesine yönelik iddialar ağırlıklı olarak yer aldı.

Rapor'a göre, 2024 yılında soruşturma dosyalarında uzlaşma ve taahhüt usulleri sıklıkla kullanıldı.

2024 yılında Kurul tarafından Kanun'un ihlali nedeniyle toplam 7.516.504.633 TL idari para cezası uygulandı. Böylelikle, 2024 yılında, bir önceki yıl uygulanan idari para cezası tutarında (yaklaşık 2,6 milyar TL), yaklaşık üç kat artış gözlemlendi.

Kurul'un bu dönemde en yüksek idari para cezası uyguladığı ilk dört sektör sırasıyla (i) bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, (ii) gıda endüstrisi, (iii) inşaat sektörü ve (iv) işgücü piyasası oldu. Bu dört sektöre yönelik uygulanan idari para cezaları toplamı, Kurul'un 2024 yılında uyguladığı toplam idari para cezasının yaklaşık %91'ini oluşturuyor.

2. Birleşme ve Devralma Kararları

Kurul'un 2024 yılında incelediği birleşme devralma işlemleri başlıca bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri (71 adet), altyapı hizmetleri (32 adet), kimya ve madencilik (30 adet), sağlık hizmetleri (25 adet) ile otomotiv ve taşıtlar sektörlerine (23 adet) ilişkin oldu.

Kurul'un birleşme devralma kararlarında koşullu izin sayısının artması ise Rapor'da dikkat çeken diğer bir husus oldu. 2024 yılında toplam 8 birleşme ve devralma işlemine koşullu izin verildi.

3. Kurul'un Yapay Zekâya İlişkin Projeleri

Rapor'da öne çıkan bir başka husus, Kurum'un yapay zekâ alanındaki gelişmelerden etkin şekilde yararlanabilmek için başlattığı iki projenin duyurulması oldu. Bu projelerden ilki, belirlenen bazı öncü göstergelerle makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak potansiyel fiyat ve benzeri piyasa anomalilerinin önceden tespit edilmesini hedefliyor.

Kurum ayrıca, algoritmalar yoluyla gerçekleşebilecek rekabet ihlallerinin tespitinde yapay zekâ araçlarının etkin bir şekilde kullanılması için gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulması ve artırılmasına ilişkin de bir proje başlattı.

Son olarak, Kurum'un Kamu İhale Kurumu ile güncellediği iş birliği protokolü kapsamında, kamu ihalelerindeki olası rekabet ihlallerinin tespiti amacıyla yapay zekâ destekli araçların geliştirilmesi, ortak istatistiksel modelleme ve analiz çalışmaları yürütülmesi gibi hususlar üzerine anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Footnote

1 İlgili rapora bu link üzerinden erişilebilir.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2020

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