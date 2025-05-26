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26 May 2025

Rekabet Kurumu – Trendyol Go'nun Tek Kontrolünün Uber Tarafindan Devralinmasi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Rekabet Kurulu ("Kurul"), TYG Turkey Elektronik Ticaret Hizmetleri ve Yatırımları AŞ'nin (Trendyol Go)...
Turkey Antitrust/Competition Law
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Rekabet Kurulu (“Kurul”), TYG Turkey Elektronik Ticaret Hizmetleri ve Yatırımları AŞ'nin (Trendyol Go) ve iştiraklerinin tek kontrolünün hisse devri aracılığıyla nihai olarak UBER Technologies, Inc. (Uber) tarafından kontrol edilen Uber Holding B.V. (Uber Holding) tarafından devralınması işlemine izin verilmesine karar vermiştir.

Taraflar başvurularında, işleme izin verilmesi halinde Trendyol Go'nun hisselerinin %85'inin Uber'e geçeceğini, Trendyol'un ise şirkette %15 paya sahip olacağını belirtmişlerdir. Buna göre işlem sonrasında Trendyol Go'nun tek kontrolü Uber'e devredilecektir.

Yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde Kurul, başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun ortaya çıkmayacağı kanaatine varmış ve söz konusu işleme izin vermiştir.

(Rekabet Kurulu – 15.05.2025, 25-19/451-213)

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