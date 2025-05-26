Rekabet Kurumu – Trendyol Go'nun Tek Kontrolünün Uber Tarafindan Devralinmasi

Rekabet Kurulu (“Kurul”), TYG Turkey Elektronik Ticaret Hizmetleri ve Yatırımları AŞ'nin (Trendyol Go) ve iştiraklerinin tek kontrolünün hisse devri aracılığıyla nihai olarak UBER Technologies, Inc. (Uber) tarafından kontrol edilen Uber Holding B.V. (Uber Holding) tarafından devralınması işlemine izin verilmesine karar vermiştir.

Taraflar başvurularında, işleme izin verilmesi halinde Trendyol Go'nun hisselerinin %85'inin Uber'e geçeceğini, Trendyol'un ise şirkette %15 paya sahip olacağını belirtmişlerdir. Buna göre işlem sonrasında Trendyol Go'nun tek kontrolü Uber'e devredilecektir.

Yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde Kurul, başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun ortaya çıkmayacağı kanaatine varmış ve söz konusu işleme izin vermiştir.

(Rekabet Kurulu – 15.05.2025, 25-19/451-213)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.