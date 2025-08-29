ARTICLE
29 August 2025

Portföy Yönetim Şirketlerinin TSRS Kapsamında Zorunlu Uygulamalardan Hariç Tutulmasına Karar Verildi

LP
LBF Partners

Contributor

LBF Partners logo
LBF Partners, an Istanbul based law and consultancy firm, provides full legal and consultancy services to its foreign and domestic clients both in Turkey and at international level. The unique qualification of our team members enables combining legal theory and practice at all times. Visit us at http://www.lbfpartners.com/en/
Explore Firm Details
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ("KGK"), kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının...
Turkey Accounting and Audit
Elif Çopur Çelebi,Burak Çelebi, and Furkan Bozdağ
Your Author LinkedIn Connections

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (“KGK”), kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının, uluslararası sürdürülebilirlik raporlama çerçeveleri ile uyumlu şekilde hazırlanmasında esas alınacak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (“TSRS”) uygulama kapsamının belirlenmesi amacıyla, Sürdürülebilirlik Raporlama Standartların Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı (“Karar”), 29 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Karar uyarınca; aşağıdaki ölçütlerinden en az ikisini art arda iki raporlama döneminde sağlayan kurum, kuruluş ve işletmelerden TSRS kapsamında sürdürülebilirlik raporu hazırlamaları zorunlu kılınmıştı:

  • Aktif toplamı 500 milyon TL
  • Yıllık net satış hasılatı 1 milyar TL
  • Çalışan sayısı 250 ve üzeri

KGK tarafından alınan 14 Ağustos 2025 tarihli ve 34844 sayılı Kurul Kararı'na (“Değişiklik Kararı”) ilişkin yayınlanan duyuruya (“Duyuru”) göre, portföy yönetim şirketlerinin TSRS'ye ilişkin zorunlu uygulama kapsamından çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu Duyuru'ya buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik Kararı'nın alınmasında portföy yönetim şirketlerinin halka kapalı ve sınırlı ölçekte faaliyet göstermeleri, yalnızca özkaynaklarıyla finanse edilmeleri, oldukça sınırlı sayıda çalışan istihdam etmeleri ve kendi tüzel kişilikleri için bireysel veya nitelikli yatırımcılardan fon temin etmemeleri gibi yapısal özellikleri dikkate alınarak alınmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Elif Çopur Çelebi
Elif Çopur Çelebi
Photo of Burak Çelebi
Burak Çelebi
Photo of Furkan Bozdağ
Furkan Bozdağ
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More