Portföy Yönetim Şirketlerinin TSRS Kapsamında Zorunlu Uygulamalardan Hariç Tutulmasına Karar Verildi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (“KGK”), kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının, uluslararası sürdürülebilirlik raporlama çerçeveleri ile uyumlu şekilde hazırlanmasında esas alınacak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (“TSRS”) uygulama kapsamının belirlenmesi amacıyla, Sürdürülebilirlik Raporlama Standartların Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı (“Karar”), 29 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Karar uyarınca; aşağıdaki ölçütlerinden en az ikisini art arda iki raporlama döneminde sağlayan kurum, kuruluş ve işletmelerden TSRS kapsamında sürdürülebilirlik raporu hazırlamaları zorunlu kılınmıştı:

Aktif toplamı 500 milyon TL

Yıllık net satış hasılatı 1 milyar TL

Çalışan sayısı 250 ve üzeri

KGK tarafından alınan 14 Ağustos 2025 tarihli ve 34844 sayılı Kurul Kararı'na (“Değişiklik Kararı”) ilişkin yayınlanan duyuruya (“Duyuru”) göre, portföy yönetim şirketlerinin TSRS'ye ilişkin zorunlu uygulama kapsamından çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu Duyuru'ya buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik Kararı'nın alınmasında portföy yönetim şirketlerinin halka kapalı ve sınırlı ölçekte faaliyet göstermeleri, yalnızca özkaynaklarıyla finanse edilmeleri, oldukça sınırlı sayıda çalışan istihdam etmeleri ve kendi tüzel kişilikleri için bireysel veya nitelikli yatırımcılardan fon temin etmemeleri gibi yapısal özellikleri dikkate alınarak alınmıştır.

