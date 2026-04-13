التسعير التحويلي والمضمون الاقتصادي في العمل عن بُعد

أدى الانتشار المتسارع للعمل عن بُعد إلى إحداث تحول جوهري في البنية التشغيلية والإدارية للشركات متعددة الجنسيات. فما بدأ في الأصل كاستجابة ظرفية لاضطرابات عالمية طارئة، سرعان ما تحول إلى عنصر دائم في نماذج الأعمال الحديثة. ولم يعد العمل مقيدًا بالمقار الرسمية أو الحدود الجغرافية التقليدية، بل أصبح من الممكن أداء الوظائف الرئيسية، بما في ذلك الوظائف التنفيذية والاستراتيجية، من مواقع متعددة حول العالم. وقد فرض هذا التحول واقعًا جديدًا على قواعد الضرائب الدولية وأطر تسعير التحويل، التي تأسست تاريخيًا على فرضية وجود صلة واضحة بين موقع النشاط الاقتصادي ومكان تولد القيمة.

وفي ظل هذا الواقع الجديد، بات من الصعب الاستمرار في تطبيق التحليلات التقليدية ذاتها دون إعادة نظر. فالقواعد الضريبية الدولية، ولا سيما في مجال تسعير التحويل، اعتمدت لسنوات طويلة على مفهوم الجوهر الاقتصادي بوصفه معيارًا لتحديد الولاية القضائية التي يحق لها فرض الضريبة على الأرباح. غير أن تزايد اعتماد الشركات على فرق عمل موزعة جغرافيًا، وقيام الموظفين وصناع القرار بأداء أدوارهم من ولايات قضائية مختلفة، أضعف بدرجة كبيرة العلاقة التقليدية بين الوجود المادي ومكان خلق القيمة. ومن ثم، أصبح من الضروري تقييم مدى كفاية الأطر الحالية في التعامل مع هذا النموذج التشغيلي الجديد.

تآكل مفهوم الجوهر الاقتصادي

ارتبط مفهوم الجوهر الاقتصادي تاريخيًا بعناصر مادية واضحة، مثل موقع المكاتب، ووجود العاملين، وتوافر البنية التحتية التشغيلية في دولة معينة. وكانت هذه العناصر تمثل مؤشرات رئيسية لتحديد مكان ممارسة الأنشطة الجوهرية وموقع خلق القيمة الاقتصادية. إلا أن العمل عن بُعد أضعف هذه المؤشرات بشكل ملحوظ، إذ بات من الممكن أن تحتفظ الشركة بمقرها القانوني أو الإداري في دولة معينة، في حين تُمارس الوظائف الاستراتيجية أو الإدارية أو التقنية الفعلية في دول أخرى. ويؤدي هذا الواقع إلى إضعاف الفرضية التقليدية التي تربط خلق القيمة بموقع جغرافي محدد، ويجعل من الصعب تطبيق التحليلات التقليدية لتسعير التحويل على نحو يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي.

ظهور المنشآت الدائمة غير المرئية

من أبرز الإشكاليات التي أفرزها العمل عن بُعد احتمال نشوء ما يمكن وصفه بـ “المنشآت الدائمة غير المرئية”. فوفقًا للمبادئ الضريبية التقليدية، تنشأ المنشأة الدائمة عادةً عند وجود مكان ثابت للأعمال، أو عندما يمارس وكيل تابع سلطة إبرام العقود بصورة معتادة باسم الشركة. إلا أن بيئة العمل عن بُعد كشفت عن حالات جديدة قد يباشر فيها الموظفون من دول أخرى أنشطة جوهرية، مثل التفاوض، وصنع القرار، والتخطيط الاستراتيجي، دون أن يترتب على ذلك ـ من الناحية الشكلية ـ قيام منشأة دائمة وفق المفهوم التقليدي. وهنا يظهر التباين بين الشكل القانوني والواقع الاقتصادي، إذ قد تتحقق وظائف أساسية ذات أثر ضريبي واضح دون وجود حضور مادي مباشر أو معترف به رسميًا. ويؤدي هذا الوضع إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات بشأن نطاق التزاماتها الضريبية في الدول المختلفة.

مخاطر تسعير التحويل وتداخل الاختصاصات الضريبية

أدى توزيع الوظائف الجوهرية بين عدة دول إلى زيادة احتمال مطالبة أكثر من ولاية قضائية بحق فرض الضريبة على الأرباح ذاتها. فعندما يصبح خلق القيمة غير مرتبط بموقع جغرافي واضح، قد تميل السلطات الضريبية إلى تبني تفسيرات موسعة لمفاهيم الارتباط الضريبي والجوهر الاقتصادي، بما يبرر مطالبتها بجزء من الأرباح. وينشأ عن ذلك خطر حقيقي يتمثل في تداخل الاختصاصات الضريبية، وما قد يترتب عليه من ازدواج ضريبي، ونزاعات ممتدة بين الإدارات الضريبية، خاصة في الحالات التي لا تعالج فيها الاتفاقيات الضريبية الثنائية آثار العمل عن بُعد بصورة صريحة أو كافية. ومن ثم، تواجه الشركات متعددة الجنسيات تحديًا متزايدًا في مواءمة سياسات تسعير التحويل الداخلية مع بيئة تنظيمية متغيرة تتسم بدرجة عالية من الغموض.

تطبيق إطار DEMPE في سياق العمل عن بُعد

يظل إطار DEMPE، الذي يشمل وظائف التطوير، والتعزيز، والصيانة، والحماية، والاستغلال، أحد أهم الأسس التي يقوم عليها تحليل تسعير التحويل فيما يتعلق بالأصول غير الملموسة. ويهدف هذا الإطار إلى ضمان تخصيص العوائد إلى الكيانات التي تؤدي فعليًا الوظائف الاقتصادية الجوهرية وتتحكم فيها. إلا أن العمل عن بُعد يجعل تطبيق هذا الإطار أكثر تعقيدًا، لأن الوظائف التي كانت تُمارس تقليديًا من مركز واحد أصبحت موزعة على عدة دول. فقد يشارك أفراد أو فرق في تطوير أصل غير ملموس من مواقع جغرافية مختلفة، بينما تُتخذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتعزيزه أو استغلاله التجاري من دولة أخرى. ويؤدي هذا التوزع الوظيفي إلى تعقيد عملية تحديد مصادر القيمة الحقيقية، كما يضعف الصلة المباشرة بين الوظيفة والموقع الجغرافي التي كانت تقوم عليها التحليلات التقليدية.

غموض السيطرة واتخاذ القرار

يُعد تحديد الجهة التي تمارس السيطرة الفعلية على المخاطر وتتخذ القرارات الجوهرية أحد العناصر الأساسية في تحليل تسعير التحويل. غير أن بيئة العمل عن بُعد أفرزت قدرًا كبيرًا من الغموض في هذا الجانب، إذ قد يعمل المسؤولون التنفيذيون وصناع القرار من عدة ولايات قضائية في الوقت نفسه، دون أن يواكب ذلك تعديل رسمي في الهيكل القانوني أو التشغيلي للشركة. ويثير هذا الوضع تساؤلات جوهرية بشأن مدى اتساق تخصيص المخاطر والعوائد مع الواقع الفعلي لعملية اتخاذ القرار. كما يفتح المجال أمام السلطات الضريبية للطعن في الترتيبات القائمة، والمطالبة بإعادة تخصيص الأرباح إلى الدول التي تُمارس فيها السيطرة الفعلية أو تُتخذ فيها القرارات الجوهرية، حتى لو لم تكن هي الدولة التي يوجد بها المقر القانوني للشركة.

تحديات التوثيق والحوكمة

أصبحت حركة الموظفين وتعدد مواقع العمل تفرض على الشركات اعتماد نهج أكثر تطورًا في التوثيق والحوكمة في مجال تسعير التحويل. فلم يعد كافيًا الاعتماد على العقود الداخلية أو الخرائط التنظيمية الرسمية لإثبات مكان ممارسة الوظائف أو اتخاذ القرارات، بل أصبح من الضروري تقديم أدلة عملية تعكس الواقع الفعلي. وقد يشمل ذلك تتبع مواقع الموظفين، وتوثيق الاجتماعات الافتراضية، والاحتفاظ بسجلات دقيقة لعمليات اتخاذ القرار والمسؤوليات الفعلية لكل طرف. وأي فجوة بين السياسات الموثقة والممارسات الفعلية قد تعرض الشركة لمخاطر التعديلات الضريبية، أو فرض الغرامات، أو الدخول في نزاعات مع السلطات المختصة. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى ضوابط داخلية أكثر قوة، وإلى آليات متابعة آنية تضمن اتساق الممارسة العملية مع الإطار الضريبي المعتمد.

إعادة تعريف خلق القيمة في اقتصاد بلا حدود

يفرض انتشار القوى العاملة الموزعة جغرافيًا إعادة النظر في مفهوم خلق القيمة في سياق الضرائب الدولية. فالنماذج التقليدية التي تعطي الأولوية للوجود المادي لم تعد كافية لاستيعاب واقع الأعمال الحديثة، حيث يمكن أن تتولد القيمة من خلال التعاون الرقمي عبر الحدود، ومن خلال التفاعل المستمر بين فرق موزعة في أكثر من دولة، ومن خلال عمليات ابتكار لا مركزية لا ترتبط بموقع واحد. ويثير هذا الواقع تساؤلات مهمة حول الأساس الذي ينبغي الاستناد إليه في تخصيص الأرباح: هل يكون ذلك على أساس الموقع الجغرافي، أم مساهمة الأفراد، أم الأهمية الوظيفية للأنشطة المؤداة؟ كما يطرح تساؤلًا أوسع بشأن مدى قدرة أدوات تسعير التحويل التقليدية على التعامل مع هذا القدر من التشابك والتعقيد.

تطور السياسات والتكيف الاستراتيجي

إن مواجهة هذه التحديات لا تقتصر على تعديل ممارسات الشركات، بل تستدعي أيضًا تطورًا في السياسات الضريبية ذاتها. فقد يصبح من الضروري أن تعيد السلطات الضريبية النظر في مفهوم المنشأة الدائمة ليعكس صراحةً أوضاع العمل عن بُعد، وربما توسيع نطاق الحالات التي يُعتد فيها بالوجود الاقتصادي دون الوجود المادي التقليدي. وفي المقابل، قد تضطر الشركات متعددة الجنسيات إلى الاعتماد بصورة أكبر على أساليب توزيع الأرباح، مثل طريقة تقسيم الأرباح، باعتبارها أكثر قدرة على عكس التكامل الوظيفي والتشغيل المتداخل بين الكيانات المختلفة. كما يتعين على هذه الشركات إعادة تقييم نماذج تشغيلها، وتحديث سياسات تسعير التحويل لديها، وتعزيز أطر الحوكمة الداخلية، بما يضمن قدرًا أكبر من الشفافية والامتثال في مواجهة التوقعات التنظيمية المتغيرة.

الخاتمة

لقد أعاد العمل عن بُعد تشكيل الشركة متعددة الجنسيات بصورة جوهرية، من خلال فك الارتباط التقليدي بين مكان خلق القيمة والموقع المادي لممارسة النشاط. وقد كشف هذا التحول عن حدود أطر تسعير التحويل التقليدية، خاصة في ظل ظهور المنشآت الدائمة غير المرئية، وتزايد غموض السيطرة، وتشتت الوظائف الاقتصادية الجوهرية بين عدة ولايات قضائية. ومن ثم، أصبحت الحاجة ملحة إلى تبني مقاربات أكثر مرونة وواقعية في مجال الضرائب الدولية، بما يسمح باستيعاب هذا النمط الجديد من التشغيل.

وفي هذا السياق، فإن إدارة المخاطر الضريبية في اقتصاد العمل عن بُعد تتطلب تعاونًا وثيقًا بين صناع السياسات، والسلطات الضريبية، والشركات متعددة الجنسيات، من أجل تطوير قواعد واستراتيجيات تسعير تحويل أكثر قدرة على مواكبة الواقع العملي. ففي عصر أصبحت فيه المكاتب المنزلية امتدادًا فعليًا للمقار الرئيسية، بات تحديد مكان خلق القيمة وتخصيص الأرباح المرتبطة بها أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، وأكثر أهمية كذلك.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.