Peluches Labubu vs. Lafufu : Frisson Ou Imitation ?

À l'approche d'Halloween, nous aimons parfois nous faire peur. Mais lorsqu'il s'agit de protéger ses marques, mieux vaut éviter les frissons... Dans cet article, Annerie Beentje explique comment protéger efficacement vos créations contre les "monstres" de la contrefaçon et éviter les histoires d'horreur juridiques.

Mais dans le monde de la propriété intellectuelle, les "monstres" ne font pas rire : ils copient, imitent et profitent du succès des autres.

Quand l'imitation vire au cauchemar

Halloween revient, cette fête où petits et grands se déguisent en Dracula, en squelette ambulant ou en monstre effrayant. Tandis que les enfants frappent aux portes décorées de toiles d'araignée et de chauves-souris, les friandises – doigts en chocolat ou cupcakes en forme d'araignée font vite oublier la peur.

La fascination pour ce qui est tant effrayant qu'amusant se reflète également dans la dernière tendance : le Labubu.

À première vue, il s'agit d'une peluche mignonne et câline, mais en y regardant de plus près, le Labubu révèle ses dents pointues dans un sourire effrayant. Cette peluche est l'Suvre de Kasing Lung, un illustrateur originaire de Hong Kong qui est arrivé aux Pays-Bas lorsqu'il était enfant. Désireux de mieux comprendre la langue, il aimait lire des livres (bandes dessinées) sur le folklore et la mythologie nordiques en néerlandais. L'origine de son inspiration est évidente, en ce que ces livres mettent en scène de nombreux trolls et monstres effrayants.

C'est pour la série « The Monsters » que Kasing Lung a créé le Labubu en 2015, un petit monstre tout doux qui connaît aujourd'hui un énorme succès et orne de nombreux sacs à dos. Au cours du premier semestre 2025, le distributeur Pop Mart a généré un chiffre d'affaires de plus de 160 milliards de dollars avec le Labubu. Cela a bien sûr alarmé la concurrence. Il n'a donc pas fallu longtemps avant que le premier sosie, le Lafufu, fasse son apparition sur le marché.

Tel que vous pouvez le constater ci-dessous, le Lafufu est une copie conforme du Labubu. Seuls quelques détails diffèrent. Si vous les observez côte à côte, vous remarquerez notamment que les oreilles sont légèrement plus écartées et que les sourcils ont disparu chez le Lafufu.

Le mythe des "7 différences"

Nous entendons souvent : « s'il y a 7 différences, alors c'est autorisé, non ? » FAUX !

De légères différences ne suffisent pas à écarter une contrefaçon. Si vous devez chercher activement les différences, il s'agit très probablement d'une copie illicite. Pour qu'une Suvre soit considérée comme distincte, les différences doivent être substantielles et visibles aux yeux d'un juge.

Que faire contre la contrefaçon ?

Du fait de la conception en 2015 du Labubu, il n'était plus possible d'enregistrer le modèle. En Chine, la protection des modèles est soumise à l'exigence de nouveauté absolue. Au moment de la demande, le modèle ne doit être commercialisé nulle part ailleurs dans le monde.

Même en Union européenne où vous disposez d'un délai d'un an pour enregistrer un modèle, il n'était plus possible d'établir un droit de modèle opposable.

Sur le terrain des marques, la marque LABUBU a été enregistrée en Chine en 2019, mais pas avant 2024 dans l'Union européenne. Cela a donc donné à la concurrence la marge de manSuvre nécessaire. Plusieurs esprits malveillants ont également déposé une demande d'enregistrement de la marque Lafufu. Il ne fait aucun doute que ces demandes seront traitées par Pop Mart.

Dans certains cas, Pop Mart a pu invoquer des droits d'auteur, à l'instar d'une action contre 7-Eleven 7-Eleven de commercialiser des Labubu contrefaites.

Leçon à retenir

Protéger ses créations à temps, c'est éviter bien des cauchemars :

👉 Enregistrez vos marques et modèles dès le début du développement.

👉 Consultez un conseil en propriété intellectuelle pour choisir la meilleure stratégie dans votre budget.

