Domeinnaaminbreuk En Nepwebsites: Tips Voor Bescherming

De online bereikbaarheid van ondernemingen is van groot belang en zorgt er ook voor dat, waar men vroeger bijvoorbeeld in de rij ging staan om een kaartje aan de deur te kopen, dit nu online wordt gedaan. Fraudeurs maken geregeld misbruik van ons online gedrag.

Zo maakten fraudeurs dit jaar een nepwebsite waarop tickets voor het Van Gogh Museum werden aangeboden. Meerdere mensen dachten op deze website, die exact leek op de officiële ticketverkoop pagina, een toegangskaartje te kunnen kopen. Helaas bleken zij te worden opgelicht. Dergelijke nepwebsites worden vaak aangeboden via zogeheten 'phishing' e-mails. Dit is een vorm van fraude waarbij criminelen via nepberichten (bijvoorbeeld valse linkjes in e-mails) proberen geld of gegevens van mensen te stelen. Nu de festivalzomer volop aan de gang is, en veel online (nep)kaarten te koop zijn, wordt er veel gewaarschuwd voor websitefraude. In dit artikel bespreken we hoe u domeinnaaminbreuk kunt voorkomen en wat u als merkhouder kunt doen om u te beschermen.

Domeinnaam inbreuk – Hoe werkt dit?

Bij het systeem van de domeinnamen geldt het principe 'first come, first served'. Omdat een domeinnaam geen eigendomsrecht op zichzelf is, zoals bijvoorbeeld een handelsnaamrecht of een merkrecht, staat het iedereen in principe vrij om een domeinnaam te registreren als deze nog niet geregistreerd is. Uiteraard zijn hier wel een aantal uitzonderingen op. Er is sprake van domeinnaaminbreuk wanneer een derde partij zonder geldige reden of toestemming van de merkhouder of handelsnaamgebruiker een domeinnaam registreert die sterk lijkt op, of identiek is aan een bestaand merk of handelsnaam.

Dit gebeurt vaak om te profiteren van de bekendheid en het vertrouwen dat het merk heeft opgebouwd. In sommige gevallen worden dergelijke domeinnamen gebruikt om nepwebsites te creëren die consumenten misleiden en frauduleuze activiteiten mogelijk maken, zoals de verkoop van namaakproducten. Een aantal jaar geleden gingen er verschillende nepwebsites rond die via een Marktplaats advertentie werden aangeboden, onder andere mediamarkt-webshop.com en dealsbijbcc.com. Deze nepwebsites bleken nauwelijks van de echte website te onderscheiden.

Een vorm van domeinnaam inbreuk: typosquatting

Typosquatting wordt gebruikt met de achterliggende gedachte dat iedereen zich wel eens vergist bij het intypen van een internetadres. Fraudeurs die gebruik maken van deze vorm van fraude gebruiken vaak typefouten en spelfouten van populaire domeinnamen. Doordat een typefout of spelfout vrij snel en makkelijk gemaakt kan worden, valt het internetgebruikers vaak niet op dat zij per ongeluk op een frauduleuze website terechtkomen. Alweer bijna twintig jaar geleden werd Google getroffen door de typosquatting Goggle.com, wat een phishing website bleek te zijn. Ook domeinnamen zoals hoogle.com en foogle.com zijn makkelijke prooien voor typosquatting. Door deze vorm van fraude kiezen steeds meer bedrijven ervoor om ook de domeinnamen van hun bekende en populaire merken met type- en spelfouten te claimen. Zo heeft Nike ervoor gekozen om de domeinnaam nikee.com te registreren, die doorverwijst naar hun website nike.com.

Domeinnaam claimen

In de internetwereld zijn al talloze conflicten ontstaan tussen domeinnamen en bestaande merken en handelsnamen. Een domeinnaam fungeert als het ware ook als onderscheidingsteken, maar dan op het internet. Wat kunt u doen als een ander een inbreukmakende domeinnaam gebruikt?

Wanneer u ontdekt dat een partij inbreuk maakt op uw domeinnaam of merk, is het belangrijk om snel juridisch advies in te winnen en uw opties te bespreken en de beste strategie te bepalen om op te treden. Denk bijvoorbeeld aan een identieke domeinnaam, maar dan geschreven met .eu erachter in plaats van .com. Of denk aan een domeinnaam die op een (verwarring wekkende wijze) overeenstemt met uw handelsnaam of merk. In deze gevallen kunt u mogelijkerwijs de inbreukmakende domeinnaam opeisen.

Tot 2003 was het alleen mogelijk om een domeinnaam op te eisen via de rechter. Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van geschillenregelingen, zoals de Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) procedure.

Bewaking van domeinnamen met de Online Brand Protection tool

Bescherming van uw merk –ook online- is van groot belang. Domeinnaaminbreuk en nepwebsites kunnen zorgen voor ernstige schade aan de reputatie en financiële gezondheid van uw bedrijf. Door proactief stappen te ondernemen, zoals tijdige domeinregistratie, domeinbewaking en juridische handhaving, kunt u de risico's aanzienlijk verminderen.

De door ons ontwikkelde Online Brand Protection (OBP) tool kan ongeoorloofd gebruik van een merknaam in nieuwe domeinnamen automatisch herkennen. Na herkenning en beoordeling van het risico bepalen we samen met u de koers of ondernemen we de eerder afgesproken actie namens u. We kunnen de mogelijke bedreiging alleen signaleren, maar desgewenst ook direct overgaan tot verwijderingsverzoeken en UDRP's. Via deze tool kunt u ervoor zorgen dat uw merk in de digitale wereld sterk en beschermd blijft.

