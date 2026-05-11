11 May 2026

KAZBAR Tax Review № 3: Эксперты Налогового Права О Ключевых Вопросах Практики В Казахстане

KP Disputes is Kazakhstan’s first boutique law firm fully dedicated to resolving tax and customs disputes. We handle complex cases daily, staying on top of emerging court trends to secure a competitive edge for our clients. Our Partners actively manage high-stakes matters, supported by a dedicated legal team
The KazBar Tax Committee presents its third issue of the Tax Review journal, featuring expert contributions on tax administration, judicial practice, international taxation, and the new Tax Code.
Kassilgov & Partners LLP
Выпуск подготовлен при участии Налогового комитета KazBar под председательством Равиля Кассильгова и объединяет материалы по налоговому администрированию, судебной практике, международному налогообложению и новому Налоговому кодексу.

В новом номере собраны материалы по темам, которые сегодня особенно актуальны для налоговой практики в Казахстане:

  • налоговое администрирование
  • судебная практика по налоговым спорам
  • международное налогообложение
  • применение нового Налогового кодекса
  • отдельные вопросы АППК и судебного контроля

Особую ценность выпуску придает участие не только членов Налогового комитета, но и приглашенных авторов из разных сегментов профессионального сообщества. Такой формат делает KAZBAR Tax Review площадкой для содержательной экспертной дискуссии.

Искренне благодарим авторов номера:

Игорь Колупаев, Дамир Абдрахманов, Ольга Пехенько, Нурполат Елибаев, Дана Токмурзина, Роман Мельник, Айбек Камбалиев, Диас Итбаев, Андрей Кудьяров, Рустам Вахитов, Динара Танашева, Мадина Мажитова, Данияр Тойгонбаев, Айгуль Кенжебаева, Артур Утарбаев, Александр Чашкин, Раушан Есмухаметова, Назар Гумаров, Бекзада Исабеков.

Журнал представляет собой сборник аналитических статей и материалов, отражающих ключевые тенденции и практические вопросы налогового регулирования и правоприменения в Казахстане.

Комитет «Налоги и налогообложение» с момента своего основания продолжает активную работу по развитию налоговой системы, подготовке экспертных предложений и повышению квалификации юридических консультантов через образовательные инициативы и публикации.

Скачать третий выпуск журнала KazBar Tax Review

Скачать первый выпуск журнала KazBar Tax Review

Скачать второй выпуск журнала KazBar Tax Review

