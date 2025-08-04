Верховный Суд Подтвердил 10-дневный Срок Для Камеральных Уведомлений

Кейс, описанный в этой заметке, имеет важное значение для компаний, сталкивающихся с последствиями камерального контроля по ранее оспоренным в суде сделкам. Верховный Суд Республики Казахстан подтвердил применение 10-дневного срока на выставление уведомлений об устранении нарушений, выявленных в ходе камерального контроля (УвКК).

KP Disputes успешно обжаловал в Верховном Суде восемь УвКК, направленных в адрес крупной строительной компании в Казахстане («Компания»). Общая сумма претензий составляла 150 000 долларов США.

Основанием для уведомлений послужило включение в вычеты сумм по сделкам, впоследствии признанным недействительными на основании вступившего в силу судебного решения («Решение по сделке»).

Проблема подобных уведомлений в том, что они не подлежат закрытию пояснениями - при несогласии с ними возможно только досудебное и судебное обжалование.

Ключевой вопрос для разрешения данного спора – с какого момента исчисляется 10-дневный срок для вынесения УвКК, установленный пп. 10 п. 2 ст. 114 Налогового кодекса?

1. Позиции сторон: налогового органа и Компании

Налоговый орган утверждал, что:

Камеральный контроль включает анализ отчетности, информации от госорганов и иных данных, и нарушения выявляются по результатам сопоставления этих источников;

10-дневный срок следует отсчитывать с момента завершения контроля, что на практике означает отсутствие ограничений кроме сроков давности.

Позиция Компании:

Решение суда о недействительности сделки уже само по себе свидетельствует о нарушении в налоговой отчетности, так как вычеты не подлежат применению, а расходы по сделке, признанной недействительной, не учитываются;

Решение по сделке вступило в силу 29.06.2022 г., в то время как УвКК были выставлены лишь 28 и 29 декабря 2023 г. - спустя полтора года, что явно нарушает пп. 10 п. 2 ст. 114 НК;

Судебные акты являются публичными, и налоговый орган должен был быть осведомлен о них ещё в 2022 году;

Позиция Компании поддержана практикой Верховного Суда - Постановлениями № 6001-23-00-6ап/1392 от 11.01.2024 г. и № 6001-24-00-6ап/1621 от 23.01.2025 г.

2. Итоги судебного разбирательства

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, согласившись с доводами налогового органа.

Однако Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда отменила эти решения. Верховный Суд указал:

УвКК должны быть вынесены в течение 10 рабочих дней с момента выявления нарушения в ходе камерального контроля, а не с даты вступления судебного акта в силу;

Обязанность доказать дату выявления нарушения лежит на налоговом органе;

При наличии спора суд должен установить эту дату на основании совокупности доказательств, включая дату получения судебного акта и хронологию обработки документов.

В данном деле Верховный Суд признал датой выявления нарушения 11.12.2023 г. - дату, когда УГД по Медеускому району (истец по делу о признании сделки недействительной) направило судебный акт в налоговое управление по месту регистрации Компании. УвКК были направлены только 28 и 29 декабря, то есть с нарушением срока.

Результат: Верховный Суд отменил решения нижестоящих судов и удовлетворил иск Компании в полном объеме. Постановление: № 6001-24-00-6ап/3674 от 17.06.2025 г.

Комментарий KP Disputes

Попытки применить норму о 10-дневном сроке выставления камеральных уведомлений мы начали еще в 2021 году с началом работы административных судов. Формирование положительной судебной практики по данному вопросу заняло значительное время, но результат этого дела показывает, что позиция начала закрепляться на уровне Верховного Суда.

Мы рассчитываем, что эта правовая линия будет продолжена в вновь созданном Кассационном суде по административным делам и обеспечит компаниям большую правовую определенность в налоговых спорах.

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