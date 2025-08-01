Налоговые Споры В Кыргызской Республике: Порядок И Процедура Обжалования

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Право налогоплательщика на обжалование решений (действий / бездействий) налоговых органов гарантируется Налоговым кодексом Кыргызской Республики (далее — НК КР) и Административнопроцессуальным кодексом Кыргызской Республики (далее — АПК КР).
Основными категориями налоговых споров, рассматриваемых судами, являются споры о взыскании налоговой задолженности, о возврате излишне уплаченных средств из бюджета, а также обжалование ненормативных актов и действий (бездействий) налоговых органов.
Обжалование решений (действий/бездействий) налоговых органов возможно посредством:
- Административной процедуры;
- Судебной процедуры;
- Альтернативной процедуры.
ДОСУДЕБНОЕ (АДМИНИСТРАТИВНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
Административное обжалование – это обращение с жалобой на решения или действия (бездействия) территориального налогового органа в центральный аппарат Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГНС).
Для инициирования административной процедуры обжалования налогоплательщик должен подать жалобу в ГНС на решение (действие/ бездействие), с которым налогоплательщик не согласен, а также направить копию жалобы в орган налоговой службы, решение которого обжалуется.
Важно: досудебная процедура является обязательной, без которой вы не сможете обжаловать решение налоговых органов в судебном порядке.
Предмет жалобы
Обжалованию подлежат:
- решения по результатам камеральных и выездных налоговых проверок;
- решения о назначении, продлении либо приостановлении выездной проверки;
- иные ненормативные акты, затрагивающие права и законные интересы налогоплательщика.
Сам акт налоговой проверки не порождает правовых последствий и не может быть оспорен в суде.
Срок подачи
Жалоба подается в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем вручения (получения) обжалуемого акта, а в отношении жалоб на решение о назначении и/или продлении, и/или приостановлении, и/или возобновлении выездной проверки установлен сокращенный срок — 5 рабочих дней.
Форма и содержание жалобы
Жалоба должна быть в письменной форме и содержать следующую информацию:
- дата подачи жалобы;
- наименование органа налоговой службы, в который подается жалоба;
- фамилия, имя и отчество либо полное наименование лица, подающего жалобу, его место жительства (место нахождения);
- ИНН налогоплательщика;
- наименование органа налоговой службы, решение которого обжалуется;
- обстоятельства, на которых налогоплательщик, подающий жалобу, основывает свои требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
- перечень прилагаемых документов;
- реквизиты обжалуемого решения; адрес для направления результата рассмотрения жалобы.
- иные сведения, имеющие значение для разрешения спора.
К жалобе прилагаются:
- копии материалов и акта по результатам налогового контроля;
- копия решения по ней;
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых налогоплательщик основывает свои требования, заверенные налогоплательщиком и иными органами;
- иные документы, имеющие отношение к делу.
Приостановление исполнения
Подача жалобы приостанавливает исполнение обжалуемого решения
Срок рассмотрения
ГНС обязана рассмотреть жалобу в течение 30 календарных дней, следующих за днём её регистрации. Срок может быть продлен, но его общая продолжительность, включая дни продления и прерывания, не должна превышать 90 календарных дней с момента подачи первоначальной жалобы. Если ГНС не направила решение по жалобе в установленный срок, жалоба считается удовлетворённой по умолчанию, а обжалованное решение налогового органа признается недействительным.
СУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ
Если результаты административного обжалования не удовлетворяют требования налогоплательщика, он вправе обратиться в суд с административным иском о признании недействительным решения уполномоченного налогового органа. Налоговые споры рассматриваются административными судами по месту нахождения налогового органа, чьё решение оспаривается.
Процессуальные сроки и последующие инстанции
- Иск подается в течение трёх месяцев со дня получения решения ГНС или когда заявитель узнал о вынесении данного акта.
- Дело в суде первой инстанции рассматривается и разрешается в срок до двух месяцев со дня принятия определения об окончании подготовительного производства рассмотрения дела в суде первой инстанции.
- Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке апелляции в течение одного месяца. Дело должно быть рассмотрено в течение двух месяцев со дня его поступления в суд апелляционной инстанции.
- Кассационная жалоба может быть подана в течение трёх месяцев. Дело подлежит рассмотрению в течение двух месяцев со дня его поступления в суд кассационной инстанции.
Процессуальные особенности
- Заявитель обязан представить доказательства соблюдения досудебного порядка;
- Госпошлина составляет 700 сом (за каждое отдельное исковое требование);
- Суд проверяет как материально-правовые, так и процессуальные основания вынесения акта, существенные нарушения процедуры (неуведомление налогоплательщика, нарушение срока проверки и пр.) влекут отмену акта независимо от правильности расчётов.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА
Третейский суд
С 2023 года налогоплательщик имеет право обжаловать решение ГНС по своему выбору в судебном порядке или же обратиться в третейский суд. При этом формирование состава третейского суда осуществляется в количестве не менее трех арбитров в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о третейских судах.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
- Необходимо строго соблюдать процессуальные сроки - их пропуск лишает права на административное рассмотрение и осложняет судебную перспективу.
- Важно формировать полное документальное досье (акты проверок, уведомления, пояснения, переписка и др.).
- При подаче иска в суд нужно обжаловать оба решения: как решение территориального налогового органа, так и окончательное решение центрального аппарата ГНС.
- Параллельно с иском необходимо ходатайствовать о приостановлении взыскания спорной суммы.
- При наличии правовой неопределенности важно запросить официальные разъяснения Министерства экономики и коммерции КР, которые обязательны для органов налоговой службы и могут быть приведены в качестве доказательства добросовестности в суде.
- Бремя доказывания в административном процессе возлагается на налоговый орган. Он обязан доказать законность и обоснованность своих решений. Однако это не освобождает налогоплательщика от доказывания своей позиции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Механизм оспаривания налоговых актов в Кыргызской Республике характеризуется обязательным досудебным этапом, эффективными гарантиями приостановления взыскания и возможностью использования альтернативных форм урегулирования. Придерживаясь процессуальной дисциплины и надлежащего доказательственного стандарта, налогоплательщик существенно повышает шансы на отмену незаконных решений и защиту имущественных интересов.
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