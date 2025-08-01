Налоговые Споры В Кыргызской Республике: Порядок И Процедура Обжалования

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Право налогоплательщика на обжалование решений (действий / бездействий) налоговых органов гарантируется Налоговым кодексом Кыргызской Республики (далее — НК КР) и Административнопроцессуальным кодексом Кыргызской Республики (далее — АПК КР).

Основными категориями налоговых споров, рассматриваемых судами, являются споры о взыскании налоговой задолженности, о возврате излишне уплаченных средств из бюджета, а также обжалование ненормативных актов и действий (бездействий) налоговых органов.

Обжалование решений (действий/бездействий) налоговых органов возможно посредством:

Административной процедуры;

Судебной процедуры;

Альтернативной процедуры.

ДОСУДЕБНОЕ (АДМИНИСТРАТИВНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ

Административное обжалование – это обращение с жалобой на решения или действия (бездействия) территориального налогового органа в центральный аппарат Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГНС).

Для инициирования административной процедуры обжалования налогоплательщик должен подать жалобу в ГНС на решение (действие/ бездействие), с которым налогоплательщик не согласен, а также направить копию жалобы в орган налоговой службы, решение которого обжалуется.

Важно: досудебная процедура является обязательной, без которой вы не сможете обжаловать решение налоговых органов в судебном порядке.

Предмет жалобы

Обжалованию подлежат:

решения по результатам камеральных и выездных налоговых проверок;

решения о назначении, продлении либо приостановлении выездной проверки;

иные ненормативные акты, затрагивающие права и законные интересы налогоплательщика.

Сам акт налоговой проверки не порождает правовых последствий и не может быть оспорен в суде.

Срок подачи

Жалоба подается в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем вручения (получения) обжалуемого акта, а в отношении жалоб на решение о назначении и/или продлении, и/или приостановлении, и/или возобновлении выездной проверки установлен сокращенный срок — 5 рабочих дней.

Форма и содержание жалобы

Жалоба должна быть в письменной форме и содержать следующую информацию:

дата подачи жалобы;

наименование органа налоговой службы, в который подается жалоба;

фамилия, имя и отчество либо полное наименование лица, подающего жалобу, его место жительства (место нахождения);

ИНН налогоплательщика;

наименование органа налоговой службы, решение которого обжалуется;

обстоятельства, на которых налогоплательщик, подающий жалобу, основывает свои требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

перечень прилагаемых документов;

реквизиты обжалуемого решения; адрес для направления результата рассмотрения жалобы.

иные сведения, имеющие значение для разрешения спора.

К жалобе прилагаются:

копии материалов и акта по результатам налогового контроля;

копия решения по ней;

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых налогоплательщик основывает свои требования, заверенные налогоплательщиком и иными органами;

иные документы, имеющие отношение к делу.

Приостановление исполнения

Подача жалобы приостанавливает исполнение обжалуемого решения

Срок рассмотрения

ГНС обязана рассмотреть жалобу в течение 30 календарных дней, следующих за днём её регистрации. Срок может быть продлен, но его общая продолжительность, включая дни продления и прерывания, не должна превышать 90 календарных дней с момента подачи первоначальной жалобы. Если ГНС не направила решение по жалобе в установленный срок, жалоба считается удовлетворённой по умолчанию, а обжалованное решение налогового органа признается недействительным.

СУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ

Если результаты административного обжалования не удовлетворяют требования налогоплательщика, он вправе обратиться в суд с административным иском о признании недействительным решения уполномоченного налогового органа. Налоговые споры рассматриваются административными судами по месту нахождения налогового органа, чьё решение оспаривается.

Процессуальные сроки и последующие инстанции

Иск подается в течение трёх месяцев со дня получения решения ГНС или когда заявитель узнал о вынесении данного акта.

со дня получения решения ГНС или когда заявитель узнал о вынесении данного акта. Дело в суде первой инстанции рассматривается и разрешается в срок до двух месяцев со дня принятия определения об окончании подготовительного производства рассмотрения дела в суде первой инстанции.

со дня принятия определения об окончании подготовительного производства рассмотрения дела в суде первой инстанции. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке апелляции в течение одного месяца . Дело должно быть рассмотрено в течение двух месяцев со дня его поступления в суд апелляционной инстанции.

. Дело должно быть рассмотрено в течение со дня его поступления в суд апелляционной инстанции. Кассационная жалоба может быть подана в течение трёх месяцев. Дело подлежит рассмотрению в течение двух месяцев со дня его поступления в суд кассационной инстанции.

Процессуальные особенности

Заявитель обязан представить доказательства соблюдения досудебного порядка;

Госпошлина составляет 700 сом (за каждое отдельное исковое требование);

Суд проверяет как материально-правовые, так и процессуальные основания вынесения акта, существенные нарушения процедуры (неуведомление налогоплательщика, нарушение срока проверки и пр.) влекут отмену акта независимо от правильности расчётов.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА

Третейский суд

С 2023 года налогоплательщик имеет право обжаловать решение ГНС по своему выбору в судебном порядке или же обратиться в третейский суд. При этом формирование состава третейского суда осуществляется в количестве не менее трех арбитров в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о третейских судах.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Необходимо строго соблюдать процессуальные сроки - их пропуск лишает права на административное рассмотрение и осложняет судебную перспективу.

Важно формировать полное документальное досье (акты проверок, уведомления, пояснения, переписка и др.).

При подаче иска в суд нужно обжаловать оба решения: как решение территориального налогового органа, так и окончательное решение центрального аппарата ГНС.

Параллельно с иском необходимо ходатайствовать о приостановлении взыскания спорной суммы.

При наличии правовой неопределенности важно запросить официальные разъяснения Министерства экономики и коммерции КР, которые обязательны для органов налоговой службы и могут быть приведены в качестве доказательства добросовестности в суде.

Бремя доказывания в административном процессе возлагается на налоговый орган. Он обязан доказать законность и обоснованность своих решений. Однако это не освобождает налогоплательщика от доказывания своей позиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Механизм оспаривания налоговых актов в Кыргызской Республике характеризуется обязательным досудебным этапом, эффективными гарантиями приостановления взыскания и возможностью использования альтернативных форм урегулирования. Придерживаясь процессуальной дисциплины и надлежащего доказательственного стандарта, налогоплательщик существенно повышает шансы на отмену незаконных решений и защиту имущественных интересов.

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