Обзор Судебной Практики Верховного Суда

I. Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-24-00-6ап/664 от 08 января 2024 года

Обжалование действий Министерства финансов РК по включению в график проведения налоговых проверок

На основании приказа Министерства финансов РК №480 от 6 мая 2022 года истец был включен в график проведения комплексных налоговых проверок на второе полугодие 2022 года. Не согласившись с включением в график, истец обратился в суд с требованием признать приказ Министерства финансов РК незаконным в части его включения.

Выводы суда кассационной инстанции:

КГД не смог подтвердить корректность расчета критериев степени риска, по которым истец был отнесен к высокой степени риска.

Суд апелляционной инстанции установил, что КГД неверно определил налоговый период при расчете критериев степени риска.

Представители Министерства финансов РК и КГД в ходе судебного заседания не смогли подтвердить корректность расчетов степени риска и отнесение истца к высокой степени риска.

Дело было рассмотрено дважды. Сначала суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляционная коллегия оставила это решение без изменений. Верховный Суд Республики Казахстан, рассмотрев дело в кассационном порядке, направил его на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию в ином судебном составе.

При повторном рассмотрении апелляционная коллегия отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое решение об удовлетворении иска. Суд кассационной инстанции поддержал выводы апелляционной инстанции и оставил кассационную жалобу КГД без удовлетворения.

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