Кейс-стади: как компания из МФЦА защитилась от многолетнего давления со стороны налогового органа

Команда KP Disputes успешно защитила интересы компании - участника МФЦА, которая на протяжении нескольких лет сталкивалась с многочисленными налоговыми претензиями и проверками со стороны налогового органа.

1. СУТЬ НАЛОГОВЫХ ПРЕТЕНЗИЙ

Частная компания («Компания»), зарегистрированная на территории Международного финансового центра «Астана» («МФЦА»), является частью глобальной группы, занимающейся блокчейн-майнингом. Компания - крупнейший за пределами Китая промышленный майнер, а также разрабатывает программное и аппаратное обеспечение для работы с блокчейном биткойна.

Налоговые органы Казахстана обвинили Компанию в занижении налога на добавленную стоимость («НДС») за 2020-2021 годы, указав, что Компания неправомерно освободила часть оборота от налогообложения. По мнению налогового органа, Компания фактически занималась цифровым майнингом, поскольку ее вычислительные мощности использовались нерезидентами для генерации криптовалютных блоков. Изложенное, по мнению органа, означало, что оказываемые услуги не относятся к обработке информации, а являются составной частью майнинга, и подлежат налогообложению в Казахстане («РК»).

Дополнительно налоговый орган ссылался на то, что место оказания услуг находится в РК, поскольку деятельность ведётся на её территории и задействует местные энергоресурсы. Ссылаясь на положения ст. 378 Налогового кодекса («НК»), налоговый орган пришел к выводу, что Компания обязана начислять и уплачивать НДС с соответствующих оборотов.

Со своей стороны, Компания настаивала, что предоставляет исключительно услуги по обработке информации в пользу нерезидентов и не участвует непосредственно в создании цифровых активов. Кроме того, Компания указывала, что местом реализации услуг является территория иностранных заказчиков, а не Казахстан, и, следовательно, в силу пп. 2 п. 1 ст. 370 НК, такие услуги не подлежат обложению НДС.

2. ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

2.1. Камеральные уведомления (март 2023 - июнь 2023)

В марте 2023 года налоговый орган направил Компании девять камеральных уведомлений, в которых заявил о якобы заниженном НДС на общую сумму свыше одного миллиарда тенге. По мнению налогового органа, Компания неправомерно исключала часть оборотов из налогооблагаемой базы, трактуя услуги для нерезидентов как «обработку информации», не подлежащую НДС.

Досудебное обжалование данных уведомлений в ДГД и КГД не привело к отмене претензий. В результате, в июне 2023 года Компания подала административный иск в СМАС г. Астана, требуя признать уведомления незаконными и отменить их.

Результат судебного разбирательства

Суд удовлетворил иск Компании, признав уведомления незаконными и отменив их. Ключевым аргументом стало несоответствие уведомлений требованиям п. 1 ст. 96 НК: в них не была указана степень риска выявленных нарушений. При этом суд подчеркнул, что отсутствие указания степени риска - это существенное нарушение, влияющее на права налогоплательщика и противоречащее ст. 79 АППК. Решение суда вступило в законную силу в октябре 2023 года.

2.2. Неоднократные налоговые проверки

После отмены камеральных уведомлений налоговый орган предпринял несколько попыток провести проверки:

1-я попытка (март-июнь 2024)

В марте 2024 года налоговый орган инициировал проверку в отношении Компании по вопросам занижения НДС по услугам для нерезидентов. Компания обратилась в суд, указав, что:

уведомление, на которое ссылался налоговый орган как основание проверки, не соответствует п. 1 ст. 96 НК (нет указания степени риска);

нарушен порядок назначения проверки: не было заслушивания (ст. 73 АППК).

В итоге налоговый орган, признав процессуальные нарушения, заключил с Компанией медиативное соглашение, по которому проверка была отменена, а Компания отозвала иск.

2-я попытка (июль-сентябрь 2024)

В июле 2024 года Компания вновь получила предписание о назначении проверки по тому же основанию. Компания обжаловала предписание, отметив нарушение принципа охраны права на доверие (ст. 13 АППК) и отсутствие предварительного решения и извещения (ст. 74 АППК), что лишило её права быть заслушанной.

В сентябре 2024 года налоговый орган отменил предписание без пояснений, признав таким образом необоснованность своих действий. Компания отозвала иск.

3-я попытка (сентябрь-октябрь 2024)

В сентябре 2024 года налоговый орган вновь направил предварительное решение о проведении внеплановой тематической проверки на том же основании - неисполненное камеральное уведомление по НДС. Компания представила возражения, указывая на незаконность и необоснованность уже третьей по счёту проверки по одному и тому же основанию. Заслушивание прошло в октябре 2024 года, однако проверка назначена не была.

Параллельно Компания обратилась в органы прокуратуры для проверки законности систематических повторных попыток налогового органа.

2.3. Налоговые обследования и незаконное снятие с учета по НДС

В дополнение к проверкам налоговый орган проводил серию налоговых обследований, результаты которых использовались для дальнейшего давления на Компанию. В рамках этих обследований Компанию незаконно сняли с учёта по НДС.

Хронология

19.04.2024 и 14.05.2024: Компания получила уведомления о подтверждении места нахождения (отсутствия) налогоплательщика.

21.05.2024: Компания представила пояснение в порядке п. 5 ст. 70 НК в установленные сроки с полным пакетом документов. Несмотря на это, Компанию сняли с учёта по НДС.

Досудебная жалоба на данные действия была отклонена.

12.12.2024: Компания подала административный иск, требуя признать действия налогового органа незаконными и отменить решение о снятии с учёта по НДС.

Результат судебного разбирательства

Суд первой инстанции поддержал позицию Компании, указав, что пояснение было подано вовремя и с необходимыми документами. Единственным основанием для отказа налогового органа послужили устаревшие данные во внутренней системе, не соответствующие реальному адресу Компании. Суд квалифицировал действия налогового органа как формальные и нарушающие принципы законности, справедливости и охраны права на доверие (ст. 7, 8, 13 АППК). На момент подготовки материала решение суда ещё не вступило в законную силу, и налоговый орган не обжаловал его.

3. ИТОГОВЫЕ ЗАМЕТКИ

Давление на Компанию продолжается уже более двух лет: камеральные уведомления на сумму свыше 1 млрд тенге, неоднократные проверки и налоговые обследования.

Все попытки оказались безуспешными: суд отменил камеральные уведомления, проверки прекращались ещё до рассмотрения дела по существу, а снятие с учёта по НДС признано незаконным.

Сложившаяся ситуация иллюстрирует, как системное давление надзорных органов может создавать серьёзные препятствия для ведения бизнеса, однако данный кейс показывает, что при грамотной правовой стратегии можно эффективно отстаивать свои права даже в условиях многолетнего давления.

Команда KP Disputes продолжит обеспечивать своим клиентам профессиональную защиту и сопровождение в сложных налоговых спорах.

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