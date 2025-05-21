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21 May 2025

Иностранные Инвестиции в Нефтегазовый Сектор Казахстана: Секреты Управления Рисками в Сделках M&A

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Unicase Law Firm

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Unicase is a leading law firm in Central Asia, operating both in the region and globally, including Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. Unicase boasts one of the most expert teams, renowned for its capabilities in regulation and legislative development, which, combined with extensive transaction experience, enables the firm to win major development projects and remain a preferred adviser on corporate law, M&A transactions, dispute resolution, and legislation. Partners and senior lawyers at Unicase have spent a significant part of their professional careers working with leading international operators, which allows them to understand the expectations of both foreign and local clients regarding the format and content of legal consultations, making Unicase a competitive firm.
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Сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в сфере недропользования требуют тщательного п&
Kazakhstan Corporate/Commercial Law
Raushana Chaltabayeva and Nurlan Kubenov

Основные Шаги Сделки M&A в Области Недропользования

Сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в сфере недропользования требуют тщательного планирования и выполнения определенных шагов для обеспечения законности и успешности сделки. Основные этапы, которые необходимо пройти:

Due Diligence

На первом этапе проводится аудит компании, который включает юридический, налоговый и финансовый анализ.Цель данного этапа заключается в выявлении рисков, связанных с деятельностью компании, а также в оценке её текущего состояния.

  • Юридический аудит: Проверка законности создания компании, учредительных документов и прав на имущество, а также выявление обременений и рисков.
  • Налоговый аудит: Оценка налоговых обязательств и возможных налоговых рисков, связанных со сделкой.
  • Финансовый аудит: Анализ финансовой отчетности, обязательств и активов компании для оценки её финансового состояния.

Структурирование сделки

На основе результатов аудита происходит структурирование сделки. Это включает определение условий, целей проведения сделки и специфику деятельности компании. Важно учитывать статус компании и результаты предварительных договоренностей сторон.

Согласования

После структурирования сделки необходимо получить все необходимые государственные и корпоративные согласования (разрешение компетентного органа в сфере недропользования на переход прав, разрешение антимонопольного органа на экономическую концентрацию и пр.)

Проект договора

Составление, обсуждение и заключение договора купли-продажи и других документов, связанных со сделкой.

Завершение сделки

Передача доли участия, регистрация передачи доли участия в государственных органах, уведомление компетентного органа и прочее. Успех сделки M&A в области недропользования во многом зависит от тщательного выполнения всех вышеперечисленных шагов.

Проведение Due Diligence компании/актива

Целью проведения Due Diligence является проверка наиболее важных аспектов деятельности компании или актива. В процессе анализа выявляются основные правовые риски, связанные с деятельностью компании, а также особые условия, которые должны быть соблюдены сторонами.

В результате проведения Due Diligence покупатель получает возможность вести переговоры о снижении цены, определять структуру сделки, разрабатывать схемы налоговой оптимизации и осуществлять эффективную интеграцию приобретаемого актива в группу покупателя.

Основные аспекты Due Diligence:

  1. Due Diligence Юридический, Финансовый, Налоговый
  2. Due Diligence Со стороны покупателя
  3. Due Diligence Со стороны продавца

Правовой аудит (Legal Due Diligence)

Правовой аудит, или Legal Due Diligence, включает в себя комплекс мероприятий, направленных на проверку законности и юридической чистоты компании или актива.

Основные аспекты правового аудита:

  • Проверка законности создания компании: Анализ учредительных документов и процесса формирования уставного капитала.
  • Оценка полномочий органов управления: Проверка законности назначения и объема полномочий управленческих органов компании.
  • Проверка прав на имущество: Оценка юридической «чистоты» прав на имущество компании, регистрация прав собственности на недвижимость и выявление имеющихся обременений.
  • Анализ договорной работы: Оценка эффективности системы договорной работы и контрактов с партнерами на предмет их юридической «чистоты» и выявление основных юридических рисков.
  • Оценка рисков оспаривания сделок: Анализ рисков оспаривания прав на имущество, заключенных сделок (крупные сделки и сделки с заинтересованностью, отсутствие полномочий).
  • Юридическая проверка лицензий: Проверка основных лицензий и рисков их отзыва или приостановления.
  • Перспективы одобрения сделки: Оценка возможностей одобрения сделки со стороны регуляторов и других заинтересованных лиц.
  • Анализ судебных разбирательств: Оценка состояния и перспектив основных текущих и возможных в будущем судебных разбирательств.

Особенности аудита недропользователей

Аудит недропользователей включает в себя специфические аспекты, направленные на проверку соответствия требованиям законодательства в области недропользования:

  • Проверка истории контракта: Анализ предварительных согласований и условий, на которых был заключен контракт.
  • Проверка согласий компетентного органа: Оценка наличия разрешений на передачу права недропользования и объектов, связанных с недропользованием.
  • Проверка выполнения лицензионно-контрактных условий (ЛКУ): Оценка соблюдения условий, установленных в лицензиях и контрактах.
  • Проверка выполнения требований местного содержания: Анализ соответствия требованиям местного содержания, установленным законодательством.
  • Наличие утвержденных проектных документов: Проверка наличия проектных документов, необходимых для разведки и добычи.
  • Проверка соблюдения правил закупок: Оценка соблюдения норм и правил, касающихся закупок.

Основные разрешения для сделок M&A в отрасли недропользования

При проведении сделок M&A в сфере недропользования необходимо получить ряд разрешений, что обусловлено специфическими требованиями законодательства.

Основные разрешения:

  • Разрешение Министерства Энергетики: Необходимо для перехода права недропользования и/или объектов, связанных с недропользованием, а также для отказа государства от приоритетного права на их приобретение.
  • Решение Правительства Республики Казахстан: Требуется для выдачи разрешения на обременение стратегических объектов правами третьих лиц или их отчуждение.
  • Согласие антимонопольного органа: Необходимо для получения одобрения на экономическую концентрацию, что может повлиять на конкуренцию в отрасли.
  • Учетная регистрация валютного договора: Осуществляется в отношением контрактов по движению капитала в Национальном банке Республики Казахстан, что также является важным шагом в процессе осуществления M&A сделок.

Разрешение на переход права недропользования и объектов, связанных с недропользованием

При осуществлении сделок по переходу права недропользования и объектов, связанных с недропользованием, необходимо получить соответствующее разрешение уполномоченного органа.

  • Ничтожность сделок без разрешения: Сделки по переходу права недропользования и объектов, связанных с недропользованием, осуществленные без разрешения или по истечении его срока, признаются ничтожными.
  • · Обязанность получения разрешения: Ответственность за получение разрешения лежит на покупателе.
  • · Электронная подача заявления: Заявление на получение разрешения по углеводородам и урану подается исключительно в электронном виде.
  • · Уведомление компетентного органа: Необходимо уведомить компетентный орган об изменении контроля над недропользователем после завершения сделки.

Разрешение на обременение или отчуждение стратегических объектов третьим лицам

Обременение или отчуждение стратегических объектов возможно только с разрешения Правительства Республики Казахстан. Это положение регулируется статьёй 193-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Основные положения:

  • Разрешение Правительства РК: Для обременения или отчуждения стратегических объектов необходимо получить соответствующее разрешение от Правительства (ст. 193-1 ГК РК).
  • "Серая зона" в сделках с акциями: В действующем законодательстве существует "серая зона" в отношении сделок с акциями компаний, которые косвенно владеют стратегическим объектом, что требует особого внимания.
  • Обязанность получения разрешения: Ответственность за получение разрешения на обременение или отчуждение лежит на продавце стратегического объекта.
  • Ничтожность сделок: Сделки по отчуждению стратегических объектов, которые нарушают законодательство, признаются ничтожными в соответствии со статьёй 193-1 Гражданского кодекса.

Согласие антимонопольного органа на экономическую концентрацию

При проведении сделок, которые могут привести к экономической концентрации, необходимо получить согласие антимонопольного органа. Основные положения: Ходатайство подает покупатель: Ответственность за подачу ходатайства на согласие по экономической концентрации лежит на покупателе. Условия и исключения: Закон устанавливает конкретные условия и исключения, при которых требуется согласие антимонопольного органа. Аннулирование сделок: Экономическая концентрация, осуществленная без согласия и приводящая к монополии или ограничению конкуренции, может быть признана недействительной судом по иску антимонопольного органа.

Учетная регистрация валютного договора по движению капитала в Национальном Банке РК

При проведении сделок, связанных с движением капитала, требуется учетная регистрация валютного договора в Национальном Банке Республики Казахстан. Основные положения для регистрации:

  • Определение движения капитала: Операции с ценными бумагами, долями и производными инструментами считаются движением капитала.
  • Регистрация сделок свыше 500 тыс. долларов США: Сделки на сумму более 500 тыс. долларов США подлежат учетной регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан.
  • Обязанность регистрации: Ответственность за регистрацию лежит на резиденте Республики Казахстан.

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Корпоративные процедуры

Уведомление третьих лиц

При проведении сделок M&A важно уведомлять третьих лиц о значительных изменениях, связанных с изменением контроля над компанией.

Основные аспекты уведомления третьих лиц:

  • Согласия супругов: Необходимо учитывать согласие супругов в случае, если это требуется по законодательству или внутренним правилам компании.
  • Смена контроля: Уведомление подрядчиков, поставщиков и других контрагентов о смене контроля в компании. Это может повлиять на условия существующих соглашений.
  • Финансовые соглашения: Уведомление третьих лиц в рамках финансовых соглашений о изменениях в контроле, что может затрагивать условия кредитов, займов и других финансовых обязательств.

Основные документы сделок M&A

При проведении сделок M&A важным этапом является подготовка и оформление необходимых документов. Ниже представлены основные документы, которые могут понадобиться в процессе сделки:

  1. Предварительный договор или протокол о намерениях: Документ, в котором стороны фиксируют основные условия предстоящей сделки и свои намерения.
  2. Договор о конфиденциальности: Соглашение, защищающее информацию, раскрываемую сторонами в ходе переговоров и заключения сделки.
  3. Договор купли-продажи акций: Основной документ, который регулирует условия передачи акций от продавца к покупателю.
  4. Опционное соглашение: Соглашение, предоставляющее одной из сторон право (но не обязательство) на покупку или продажу активов в будущем по заранее определенной цене.
  5. Письмо раскрытия: Документ, в котором сторона, продающая актив, раскрывает информацию о рисках и обязательствах, связанных с активом.
  6. Акционерное соглашение или учредительный договор: Документы, определяющие права и обязанности акционеров, порядок управления компанией и другие важные аспекты.
  7. Протокол завершения: Официальный документ, фиксирующий фактическое завершение сделки и передачу прав и обязанностей.

Факторы, затрудняющие процесс сделок M&A

Процесс сделок M&A может сталкиваться с рядом факторов, затрудняющих их успешное завершение. Основные из них:

  1. Конфликт правовых систем: Применение английского права (стандарт для трансграничных сделок) может противоречить национальному праву по месту нахождения актива, что создает дополнительные сложности в процессе согласования условий сделки.
  2. Комплексный подход к согласованию: Необходимость комплексного подхода к согласованию сделки в различных юрисдикциях требует учета специфики каждого законодательства, что усложняет процесс.
  3. Влияние согласований гос. органов: Различные согласования государственных органов могут существенно повлиять на общую структуру сделки, создавая дополнительные препятствия.
  4. Временной аспект: Синхронизация тайминга закрытия сделки является критически важным элементом, и любые задержки могут вызвать проблемы.
  5. Практические сложности закрытия сделки из-за императивных норм законодательства:
  • Отсутствие единого подхода госорганов может привести к одновременному требованию получения разрешений по Кодексу о недрах и на отчуждение стратегического объекта согласно Гражданскому Кодексу РК.
  • Срок действия разрешений компетентного и антимонопольного органов составляет 1 год, что требует внимательного планирования.
  • Требуется виза или разрешение на проживание для иностранных бизнес-иммигрантов, что также может затруднить процесс.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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