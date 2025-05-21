Иностранные Инвестиции в Нефтегазовый Сектор Казахстана: Секреты Управления Рисками в Сделках M&A

Сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в сфере недропользования требуют тщательного п&

Основные Шаги Сделки M&A в Области Недропользования

Сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в сфере недропользования требуют тщательного планирования и выполнения определенных шагов для обеспечения законности и успешности сделки. Основные этапы, которые необходимо пройти:

Due Diligence

На первом этапе проводится аудит компании, который включает юридический, налоговый и финансовый анализ.Цель данного этапа заключается в выявлении рисков, связанных с деятельностью компании, а также в оценке её текущего состояния.

Юридический аудит: Проверка законности создания компании, учредительных документов и прав на имущество, а также выявление обременений и рисков.

Налоговый аудит: Оценка налоговых обязательств и возможных налоговых рисков, связанных со сделкой.

Финансовый аудит: Анализ финансовой отчетности, обязательств и активов компании для оценки её финансового состояния.

Структурирование сделки

На основе результатов аудита происходит структурирование сделки. Это включает определение условий, целей проведения сделки и специфику деятельности компании. Важно учитывать статус компании и результаты предварительных договоренностей сторон.

Согласования

После структурирования сделки необходимо получить все необходимые государственные и корпоративные согласования (разрешение компетентного органа в сфере недропользования на переход прав, разрешение антимонопольного органа на экономическую концентрацию и пр.)

Проект договора

Составление, обсуждение и заключение договора купли-продажи и других документов, связанных со сделкой.

Завершение сделки

Передача доли участия, регистрация передачи доли участия в государственных органах, уведомление компетентного органа и прочее. Успех сделки M&A в области недропользования во многом зависит от тщательного выполнения всех вышеперечисленных шагов.

Проведение Due Diligence компании/актива

Целью проведения Due Diligence является проверка наиболее важных аспектов деятельности компании или актива. В процессе анализа выявляются основные правовые риски, связанные с деятельностью компании, а также особые условия, которые должны быть соблюдены сторонами.

В результате проведения Due Diligence покупатель получает возможность вести переговоры о снижении цены, определять структуру сделки, разрабатывать схемы налоговой оптимизации и осуществлять эффективную интеграцию приобретаемого актива в группу покупателя.

Основные аспекты Due Diligence:

Due Diligence Юридический, Финансовый, Налоговый Due Diligence Со стороны покупателя Due Diligence Со стороны продавца

Правовой аудит (Legal Due Diligence)

Правовой аудит, или Legal Due Diligence, включает в себя комплекс мероприятий, направленных на проверку законности и юридической чистоты компании или актива.

Основные аспекты правового аудита:

Проверка законности создания компании: Анализ учредительных документов и процесса формирования уставного капитала.

Оценка полномочий органов управления: Проверка законности назначения и объема полномочий управленческих органов компании.

Проверка прав на имущество: Оценка юридической «чистоты» прав на имущество компании, регистрация прав собственности на недвижимость и выявление имеющихся обременений.

Анализ договорной работы: Оценка эффективности системы договорной работы и контрактов с партнерами на предмет их юридической «чистоты» и выявление основных юридических рисков.

Оценка рисков оспаривания сделок: Анализ рисков оспаривания прав на имущество, заключенных сделок (крупные сделки и сделки с заинтересованностью, отсутствие полномочий).

Юридическая проверка лицензий: Проверка основных лицензий и рисков их отзыва или приостановления.

Перспективы одобрения сделки: Оценка возможностей одобрения сделки со стороны регуляторов и других заинтересованных лиц.

Анализ судебных разбирательств: Оценка состояния и перспектив основных текущих и возможных в будущем судебных разбирательств.

Особенности аудита недропользователей

Аудит недропользователей включает в себя специфические аспекты, направленные на проверку соответствия требованиям законодательства в области недропользования:

Проверка истории контракта: Анализ предварительных согласований и условий, на которых был заключен контракт.

Проверка согласий компетентного органа: Оценка наличия разрешений на передачу права недропользования и объектов, связанных с недропользованием.

Проверка выполнения лицензионно-контрактных условий (ЛКУ): Оценка соблюдения условий, установленных в лицензиях и контрактах.

Проверка выполнения требований местного содержания: Анализ соответствия требованиям местного содержания, установленным законодательством.

Наличие утвержденных проектных документов: Проверка наличия проектных документов, необходимых для разведки и добычи.

Проверка соблюдения правил закупок: Оценка соблюдения норм и правил, касающихся закупок.

Основные разрешения для сделок M&A в отрасли недропользования

При проведении сделок M&A в сфере недропользования необходимо получить ряд разрешений, что обусловлено специфическими требованиями законодательства.

Основные разрешения:

Разрешение Министерства Энергетики: Необходимо для перехода права недропользования и/или объектов, связанных с недропользованием, а также для отказа государства от приоритетного права на их приобретение.

Решение Правительства Республики Казахстан: Требуется для выдачи разрешения на обременение стратегических объектов правами третьих лиц или их отчуждение.

Согласие антимонопольного органа: Необходимо для получения одобрения на экономическую концентрацию, что может повлиять на конкуренцию в отрасли.

Учетная регистрация валютного договора: Осуществляется в отношением контрактов по движению капитала в Национальном банке Республики Казахстан, что также является важным шагом в процессе осуществления M&A сделок.

Разрешение на переход права недропользования и объектов, связанных с недропользованием

При осуществлении сделок по переходу права недропользования и объектов, связанных с недропользованием, необходимо получить соответствующее разрешение уполномоченного органа.

Ничтожность сделок без разрешения: Сделки по переходу права недропользования и объектов, связанных с недропользованием, осуществленные без разрешения или по истечении его срока, признаются ничтожными.

· Обязанность получения разрешения: Ответственность за получение разрешения лежит на покупателе.

· Электронная подача заявления: Заявление на получение разрешения по углеводородам и урану подается исключительно в электронном виде.

· Уведомление компетентного органа: Необходимо уведомить компетентный орган об изменении контроля над недропользователем после завершения сделки.

Разрешение на обременение или отчуждение стратегических объектов третьим лицам

Обременение или отчуждение стратегических объектов возможно только с разрешения Правительства Республики Казахстан. Это положение регулируется статьёй 193-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Основные положения:

Разрешение Правительства РК: Для обременения или отчуждения стратегических объектов необходимо получить соответствующее разрешение от Правительства (ст. 193-1 ГК РК).

"Серая зона" в сделках с акциями: В действующем законодательстве существует "серая зона" в отношении сделок с акциями компаний, которые косвенно владеют стратегическим объектом, что требует особого внимания.

Обязанность получения разрешения: Ответственность за получение разрешения на обременение или отчуждение лежит на продавце стратегического объекта.

Ничтожность сделок: Сделки по отчуждению стратегических объектов, которые нарушают законодательство, признаются ничтожными в соответствии со статьёй 193-1 Гражданского кодекса.

Согласие антимонопольного органа на экономическую концентрацию

При проведении сделок, которые могут привести к экономической концентрации, необходимо получить согласие антимонопольного органа. Основные положения: Ходатайство подает покупатель: Ответственность за подачу ходатайства на согласие по экономической концентрации лежит на покупателе. Условия и исключения: Закон устанавливает конкретные условия и исключения, при которых требуется согласие антимонопольного органа. Аннулирование сделок: Экономическая концентрация, осуществленная без согласия и приводящая к монополии или ограничению конкуренции, может быть признана недействительной судом по иску антимонопольного органа.

Учетная регистрация валютного договора по движению капитала в Национальном Банке РК

При проведении сделок, связанных с движением капитала, требуется учетная регистрация валютного договора в Национальном Банке Республики Казахстан. Основные положения для регистрации:

Определение движения капитала: Операции с ценными бумагами, долями и производными инструментами считаются движением капитала.

Регистрация сделок свыше 500 тыс. долларов США: Сделки на сумму более 500 тыс. долларов США подлежат учетной регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан.

Обязанность регистрации: Ответственность за регистрацию лежит на резиденте Республики Казахстан.

Корпоративные процедуры

Уведомление третьих лиц

При проведении сделок M&A важно уведомлять третьих лиц о значительных изменениях, связанных с изменением контроля над компанией.

Основные аспекты уведомления третьих лиц:

Согласия супругов: Необходимо учитывать согласие супругов в случае, если это требуется по законодательству или внутренним правилам компании.

Смена контроля: Уведомление подрядчиков, поставщиков и других контрагентов о смене контроля в компании. Это может повлиять на условия существующих соглашений.

Финансовые соглашения: Уведомление третьих лиц в рамках финансовых соглашений о изменениях в контроле, что может затрагивать условия кредитов, займов и других финансовых обязательств.

Основные документы сделок M&A

При проведении сделок M&A важным этапом является подготовка и оформление необходимых документов. Ниже представлены основные документы, которые могут понадобиться в процессе сделки:

Предварительный договор или протокол о намерениях: Документ, в котором стороны фиксируют основные условия предстоящей сделки и свои намерения. Договор о конфиденциальности: Соглашение, защищающее информацию, раскрываемую сторонами в ходе переговоров и заключения сделки. Договор купли-продажи акций: Основной документ, который регулирует условия передачи акций от продавца к покупателю. Опционное соглашение: Соглашение, предоставляющее одной из сторон право (но не обязательство) на покупку или продажу активов в будущем по заранее определенной цене. Письмо раскрытия: Документ, в котором сторона, продающая актив, раскрывает информацию о рисках и обязательствах, связанных с активом. Акционерное соглашение или учредительный договор: Документы, определяющие права и обязанности акционеров, порядок управления компанией и другие важные аспекты. Протокол завершения: Официальный документ, фиксирующий фактическое завершение сделки и передачу прав и обязанностей.

Факторы, затрудняющие процесс сделок M&A

Процесс сделок M&A может сталкиваться с рядом факторов, затрудняющих их успешное завершение. Основные из них:

Конфликт правовых систем: Применение английского права (стандарт для трансграничных сделок) может противоречить национальному праву по месту нахождения актива, что создает дополнительные сложности в процессе согласования условий сделки. Комплексный подход к согласованию: Необходимость комплексного подхода к согласованию сделки в различных юрисдикциях требует учета специфики каждого законодательства, что усложняет процесс. Влияние согласований гос. органов: Различные согласования государственных органов могут существенно повлиять на общую структуру сделки, создавая дополнительные препятствия. Временной аспект: Синхронизация тайминга закрытия сделки является критически важным элементом, и любые задержки могут вызвать проблемы. Практические сложности закрытия сделки из-за императивных норм законодательства:

Отсутствие единого подхода госорганов может привести к одновременному требованию получения разрешений по Кодексу о недрах и на отчуждение стратегического объекта согласно Гражданскому Кодексу РК.

Срок действия разрешений компетентного и антимонопольного органов составляет 1 год, что требует внимательного планирования.

Требуется виза или разрешение на проживание для иностранных бизнес-иммигрантов, что также может затруднить процесс.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.