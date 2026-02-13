تجديد إجراءات تحصيل الديون السعودية | محامي تنفيذ

يُعدّ تنفيذ الديون في المملكة العربية السعودية عملية عالية التنظيم والكفاءة، وتخضع لأحكام نظام التنفيذ وتحت إشراف وزارة العدل السعودية. ومع ذلك، بمجرد الحصول على حكم أو أمر تنفيذ، يجب على الدائنين اتخاذ إجراءات ضمن أطر زمنية محددة للحفاظ على سريانه. في حال تأخر التنفيذ أو توقفه مؤقتًا - على سبيل المثال، بسبب مفاوضات التسوية أو الاستئناف أو السداد الجزئي - قد يحتاج الدائن إلى تجديد إجراءات التنفيذ لمواصلة تحصيل الرصيد المتبقي.

نُقدّم في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية لعملائنا الدعم والإرشاد في جميع مراحل عملية تجديد تحصيل الديون، لضمان بقاء حقوقهم القانونية سارية المفعول وقابلة للتنفيذ بموجب القانون السعودي.

١. فهم إجراءات تحصيل الديون في المملكة العربية السعودية

يتم تحصيل الديون من خلال محكمة التنفيذ، التي تعمل بموجب قانون التنفيذ (المرسوم الملكي رقم م/٥٣ لسنة ٢٠١٢، المعدل لسنة ٢٠٢٥). وبمجرد أن يصبح الحكم أو أمر الأداء أو قرار التحكيم نهائياً، يمكن تنفيذه من خلال هذه المحكمة عن طريق تقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة ناجز.

تشمل المستندات القابلة للتنفيذ ما يلي:

الأحكام القضائية النهائية (المدنية أو التجارية).

أوامر الأداء والتسويات القضائية.

قرارات التحكيم المعترف بها من قبل المحاكم السعودية.

إقرارات الدين المصدقة رسميًا.

الشيكات المرتجعة أو السندات الإذنية.

بمجرد الموافقة، يحق لمحكمة التنفيذ الحجز على الأصول، وتجميد الحسابات المصرفية، وفرض حظر السفر، وإجراء مزادات إلكترونية لاسترداد المبلغ المستحق.

٢. متى ولماذا يصبح تجديد أمر التنفيذ ضرورياً؟

لا يبقى أمر التنفيذ ساري المفعول إلى أجل غير مسمى. قد تنشأ حالات يتعين فيها على الدائن تجديد ملف التنفيذ لمواصلة التحصيل أو الحفاظ على حقوقه القانونية.

سيناريوهات شائعة للتجديد:

توقف التنفيذ: إذا كانت أصول المدين غير كافية أو غير متاحة مؤقتًا أثناء التنفيذ الأولي. سداد دفعات جزئية: تم استرداد جزء فقط من الدين، ويجب استئناف التنفيذ لسداد الرصيد المتبقي. تجميد الحكم: انتهت صلاحية أمر التنفيذ بسبب عدم اتخاذ إجراء أو تأخيرات إجرائية (عادةً بعد مرور عام على عدم اتخاذ أي إجراء). تعليق التنفيذ من قبل المحكمة: تم تعليق التنفيذ بسبب الاستئناف أو إجراءات الإفلاس أو أوامر وقف التنفيذ الصادرة من المحكمة. اكتشاف أصول جديدة للمدين: اكتشف الدائن أصولًا أو مصادر دخل جديدة لم تكن متاحة أثناء العملية الأولية.

ملاحظة: قد تنتهي صلاحية أوامر التنفيذ غير النشطة أو غير المجددة، مما يتطلب من الدائن إعادة تقديم طلب التنفيذ، وبالتالي تأخير الاسترداد.

3. الأساس القانوني لتجديد التنفيذ

بموجب المادتين 34 و46 من نظام التنفيذ السعودي، يحتفظ الدائنون بحق تجديد أو إعادة فتح إجراءات التنفيذ طالما بقي الحكم الأصلي ساري المفعول.

المبادئ الأساسية:

يبقى الحكم نافذًا حتى سداد الدين بالكامل أو انقضائه قانونًا.

يجب تقديم طلبات التجديد إذا انقضت أكثر من 12 شهرًا دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي.

التجديد ضروري أيضًا إذا تم إغلاق الملف إداريًا بعد محاولات تحصيل غير ناجحة.

بمجرد التجديد، تعيد محكمة التنفيذ نفاذ الملف، وتعيد العمل بأوامر تجميد الأصول، وتسمح للدائن بمواصلة التنفيذ دون فقدان الأولوية الإجرائية.

٤. خطوات تجديد إجراءات تنفيذ الديون

نتبع إجراءات دقيقة لضمان سلاسة تجديد قضايا التنفيذ.

الخطوة الأولى: مراجعة القضية والتحقق منها

مراجعة الحكم الأصلي أو سند التنفيذ.

التأكد من أنه لا يزال ساري المفعول وقابلًا للتنفيذ بموجب القانون السعودي.

التحقق من سداد أي جزء من الدين أو إبراء ذمة المدين منه.

الخطوة الثانية: إعداد طلب التجديد

صياغة طلب تجديد التنفيذ موجه إلى قاضي التنفيذ.

إرفاق المستندات الداعمة: أمر التنفيذ الأصلي، وسجلات الدفع، ومعلومات الأصول الجديدة (إن وجدت).

في حال إغلاق القضية إداريًا، يُرجى طلب إعادة فتحها مع ذكر أسباب جديدة أو أصول مكتشفة.

الخطوة الثالثة: التقديم الإلكتروني عبر منصة ناجز

قدّم الطلب إلكترونيًا عبر موقع ناجز، باختيار "تجديد طلب التنفيذ".

أرفق جميع المستندات الممسوحة ضوئيًا والمصدقة.

ادفع أي رسوم إدارية مستحقة للتجديد.

الخطوة الرابعة: الموافقة القضائية وإعادة التفعيل

يراجع قاضي التنفيذ الطلب خلال أيام قليلة.

عند الموافقة، يُعاد فتح القضية، وتُفعّل صلاحيات التنفيذ (مثل الحجز، ومنع السفر).

مثال: نجح مكتبنا في تجديد ملف تنفيذ مُجمّد من عام ٢٠٢٢، وتجميد الحسابات المصرفية المُحدّثة للمدين، مما أدى إلى سداد المبلغ بالكامل خلال ٤٥ يومًا.

٥. كم تستغرق عملية التجديد؟

تستغرق عملية التجديد عادةً ما يلي:

من أسبوع إلى أسبوعين للتحقق والموافقة في حال استيفاء جميع المستندات.

مدة إضافية (من أسبوعين إلى أربعة أسابيع) في حال تطلب الأمر تتبع الأصول أو تقديم مستندات جديدة.

ملاحظة: تُعطي المحكمة الأولوية لطلبات التجديد المُقدمة إلكترونيًا، مما يُقلل بشكل كبير من التأخيرات الناتجة عن الإجراءات اليدوية.

٦. التكاليف والاعتبارات الإدارية

رسوم التجديد في قضايا التنفيذ في المملكة العربية السعودية ضئيلة، وتتألف في الغالب من رسوم إدارية. مع ذلك، قد تنشأ تكاليف إضافية من:

ترجمة وتوثيق المستندات الأجنبية (في القضايا الدولية).

أتعاب الخدمات القانونية للتمثيل ومتابعة إجراءات التنفيذ.

رسوم خدمات التنفيذ في المزادات الخاصة أو تقييم الأصول.

نعتمد في منظمة السعدني ومشاركوه للمحاماة نظام تسعير شفاف، إما برسوم ثابتة أو بنسبة نجاح، وذلك حسب قيمة ملف التنفيذ ومدى تعقيده.

٧. أفضل الممارسات للحفاظ على فعالية إجراءات التنفيذ

متابعة ملفات التنفيذ بانتظام: تتبع جميع تحديثات المحكمة ونظام ناجز لضمان استمرارية الإجراءات. المبادرة قبل فوات الأوان: تقديم طلب تجديد قبل انقضاء مدة عدم النشاط البالغة عامًا واحدًا. تحديث بيانات المدين: إجراء عمليات تدقيق دورية للأصول والعناوين. توثيق المدفوعات بوضوح: الاحتفاظ بإثباتات رسمية لأي تسويات أو استردادات جزئية. الاستعانة بمحامٍ: لا يُسمح إلا للمحامين المرخصين بتجديد إجراءات التنفيذ ومتابعتها رسميًا أمام المحاكم السعودية.

نصيحة: احتفظ بنسخ رقمية من جميع سجلات التنفيذ؛ فهي تُسهّل عملية التجديد وتضمن استمرارية الإجراءات حتى في حال إغلاق القضية إداريًا.

٨. كيف تضمن مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة تجديدًا سريعًا وفعالًا

يجمع فريقنا القانوني في الرياض بين الخبرة والتكنولوجيا لتبسيط عمليات تجديد إجراءات التنفيذ:

مراقبة آلية للمحاكم: نتتبع مواعيد التنفيذ ونقدم طلبات التجديد بشكل استباقي.

إدارة القضايا الرقمية: تتم جميع عمليات التقديم إلكترونيًا عبر منصة ناجز للحصول على تحديثات فورية.

وثائق قانونية ثنائية اللغة: صياغة باللغتين العربية والإنجليزية للعملاء المحليين والدوليين.

تتبع الأصول الاستراتيجي: ننسق مع البنوك والسلطات والمحققين الخاصين لتحديد أصول المدين الجديدة.

دراسة حالة: كان ملف تنفيذ أحد الدائنين الأجانب غير نشط لمدة ١٤ شهرًا. نجحنا في تجديده، وإعادة تفعيل حظر السفر، واسترداد مليوني ريال سعودي من خلال التنفيذ الرقمي خلال ٦٠ يومًا.

خاتمة

يُعدّ تجديد إجراءات تنفيذ الديون في المملكة العربية السعودية أمراً أساسياً للحفاظ على صحة حقوق الدائنين وقابلية مطالباتهم للتنفيذ. ورغم أن منظومة العدالة الرقمية في المملكة أسهمت في تبسيط إجراءات التنفيذ وتعزيز الشفافية، إلا أن نجاح التجديد يظل مرهوناً بالالتزام الدقيق بالمتطلبات النظامية والإجرائية.

