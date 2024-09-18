Zakat Collection Law In KSA In English And Arabic

نظام جباية الزكاة

1370 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370

بعون الله تعالى

نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المرسوم رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ /٣٣٢١) وتاريخ ٢١ المحرم ٣٧٠، المتضمن إحداث ضريبة الدخل ، وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا

نأمر بما يلي:

Zakat Collection Law

Royal Decree No. 17/2/28/8634

June 13, 1951

نظام جباية الزكاة

Zakat Collection Law

المادة الأولى:

تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.

Article 1

The provisions of Decree No. (17/2/28/3321), dated 21 Muharram 1370H, shall apply to individuals and companies not holding Saudi nationality.

المادة الثانية:

تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

Article 2

Zakat shall be collected from individuals and companies holding Saudi nationality in accordance with Sharia.

المادة الثالثة:

تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.

Article 3

The provisions of this Decree shall be effective from the date of application of the provisions of Decree No. (17/2/28/3321), dated 21 Muharram 1370H.

المادة الرابعة:

يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

Article 4

This Decree shall be communicated to whomever is entrusted with its implementation.

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