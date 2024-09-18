Zakat Collection Law In KSA In English And Arabic

نظام
جباية
الزكاة
1370 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
بعون الله تعالى
نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المرسوم رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ /٣٣٢١) وتاريخ ٢١ المحرم ٣٧٠، المتضمن إحداث ضريبة الدخل ، وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا
نأمر بما يلي:
Zakat Collection Law
Royal Decree No. 17/2/28/8634
June 13, 1951
نظام جباية الزكاة
Zakat Collection Law
المادة الأولى:
تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.
Article 1
The provisions of Decree No. (17/2/28/3321), dated 21 Muharram 1370H, shall apply to individuals and companies not holding Saudi nationality.
المادة الثانية:
تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
Article 2
Zakat shall be collected from individuals and companies holding Saudi nationality in accordance with Sharia.
المادة الثالثة:
تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.
Article 3
The provisions of this Decree shall be effective from the date of application of the provisions of Decree No. (17/2/28/3321), dated 21 Muharram 1370H.
المادة الرابعة:
يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
Article 4
This Decree shall be communicated to whomever is entrusted with its implementation.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.