Правительство Казахстана Утвердило Национальный Инфраструктурный План До 2029 Года

Photo credit: akorda.kz and astanatimes.com. Title News "President Tokayev Approves National Development Plan Until 2029"
Документ направлен на создание устойчивой инфраструктуры для обеспечения потребностей населения и экономики страны с 2024 по 2029 годы.
Национальный инфраструктурный план (далее - План) - оперативный план действий, направленный на создание устойчивого инфраструктурного каркаса страны для обеспечения потребностей населения и экономики, утверждаемый Правительством Республики Казахстан.
Стратегической задачей Плана является определение приоритетных проектов, целевых показателей и направлений инфраструктуры.
У Плана две главные цели: надежность системы жизнеобеспечения населения при обеспечении экономического роста страны. Реализация Национального инфраструктурного плана позволит создать около 150 тыс. рабочих мест, в том числе 26,5 тыс. постоянных и 120 тыс. временных.
Согласно Плану, предусмотрено 4 ключевых направления развития инфраструктуры:
- Энергетическая инфраструктура (46 проектов)
- Транспортная инфраструктура (59 проектов)
- Инфраструктура водоснабжения и водоотведения (89 проектов)
- Цифровая инфраструктура (10 проектов)
Проекты разделены на два перечня:
- Перечень А - критически важные объекты для обеспечения базовых потребностей общества. Их реализация является приоритетной.
- Перечень Б - проекты, которые будут реализованы при наличии благоприятных условий финансирования.
Особое внимание уделено сфере энергетики: Планом предусмотрена реализация проектов, внедряющих новые мощности и покрывающих растущее потребление электроэнергии.
Проекты по строительству новых и модернизации существующих электростанций отнесены к перечню А по нескольким причинам:
- обеспечивают надежное электро- и теплоснабжение населения;
- обеспечивают работу жизненно важных объектов;
- являются ключевым элементом для развития экономики страны;
- позволяют снизить зависимость страны от импортируемой энергии, тем самым повышая энергетическую безопасность;
- снижают риски возникновения аварийных ситуаций.
Возобновляемые источники энергии (далее - ВИЭ), включая ветроэнергетику и солнечную энергию, играют важную роль в Казахстане. Они помогают диверсифицировать источники энергии, снижают зависимость от традиционных источников, таких как уголь и газ, и способствуют сокращению выбросов парниковых газов, что важно для борьбы с изменением климата.
Планом до 2029 года планируется завершить реализацию крупных объектов ВИЭ, которые реализуются с участием стратегических международных партнеров, таких как Total Eren, Masdar, ACWA Power и Сhina Power International Holding. Эти компании, являющиеся ведущими в области ВИЭ, проявили заинтересованность в инвестировании в проекты Казахстана, что способствует экономическому развитию страны и увеличению доли ВИЭ.
Так, Правительство Казахстана закрепило следующие целевые показатели:
- Достигнуть снижения износа генерирующих мощностей к 2029 году до 47 % (2024 год - 53 %).
- Исключение дефицита электрической мощности к 2029 году.
- Доля электроэнергии от ВИЭ - к 2029 году 12,5 % от общего объема производства к 2029 году (2024 год - 6 %);
- Объем вводимых электрических мощностей с накоплением - 14,785 ГВт к 2029 году (2024 год - 0,695 ГВт).
- Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана к 2027 году.
- Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана к 2028 году.
- Снижение износа сетей теплоснабжения к 2029 году до 43 % (2024 год - 52 %).
- Уровень газификации страны - 63,4 % к 2029 году (2024 год - 60,5 %).
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