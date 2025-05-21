Правительство Казахстана Утвердило Национальный Инфраструктурный План До 2029 Года

Photo credit: akorda.kz and astanatimes.com. Title News "President Tokayev Approves National Development Plan Until 2029"

Документ направлен на создание устойчивой инфраструктуры для обеспечения потребностей населения и экономики страны с 2024 по 2029 годы.

Национальный инфраструктурный план (далее - План) - оперативный план действий, направленный на создание устойчивого инфраструктурного каркаса страны для обеспечения потребностей населения и экономики, утверждаемый Правительством Республики Казахстан.

Стратегической задачей Плана является определение приоритетных проектов, целевых показателей и направлений инфраструктуры.

У Плана две главные цели: надежность системы жизнеобеспечения населения при обеспечении экономического роста страны. Реализация Национального инфраструктурного плана позволит создать около 150 тыс. рабочих мест, в том числе 26,5 тыс. постоянных и 120 тыс. временных.

Согласно Плану, предусмотрено 4 ключевых направления развития инфраструктуры:

Энергетическая инфраструктура (46 проектов)

Транспортная инфраструктура (59 проектов)

Инфраструктура водоснабжения и водоотведения (89 проектов)

Цифровая инфраструктура (10 проектов)

Проекты разделены на два перечня:

Перечень А - критически важные объекты для обеспечения базовых потребностей общества. Их реализация является приоритетной.

- критически важные объекты для обеспечения базовых потребностей общества. Их реализация является приоритетной. Перечень Б - проекты, которые будут реализованы при наличии благоприятных условий финансирования.

Особое внимание уделено сфере энергетики: Планом предусмотрена реализация проектов, внедряющих новые мощности и покрывающих растущее потребление электроэнергии.

Проекты по строительству новых и модернизации существующих электростанций отнесены к перечню А по нескольким причинам:

обеспечивают надежное электро- и теплоснабжение населения; обеспечивают работу жизненно важных объектов; являются ключевым элементом для развития экономики страны; позволяют снизить зависимость страны от импортируемой энергии, тем самым повышая энергетическую безопасность; снижают риски возникновения аварийных ситуаций.

Возобновляемые источники энергии (далее - ВИЭ), включая ветроэнергетику и солнечную энергию, играют важную роль в Казахстане. Они помогают диверсифицировать источники энергии, снижают зависимость от традиционных источников, таких как уголь и газ, и способствуют сокращению выбросов парниковых газов, что важно для борьбы с изменением климата.

Планом до 2029 года планируется завершить реализацию крупных объектов ВИЭ, которые реализуются с участием стратегических международных партнеров, таких как Total Eren, Masdar, ACWA Power и Сhina Power International Holding. Эти компании, являющиеся ведущими в области ВИЭ, проявили заинтересованность в инвестировании в проекты Казахстана, что способствует экономическому развитию страны и увеличению доли ВИЭ.

Так, Правительство Казахстана закрепило следующие целевые показатели:

Достигнуть снижения износа генерирующих мощностей к 2029 году до 47 % (2024 год - 53 %). Исключение дефицита электрической мощности к 2029 году. Доля электроэнергии от ВИЭ - к 2029 году 12,5 % от общего объема производства к 2029 году (2024 год - 6 %); Объем вводимых электрических мощностей с накоплением - 14,785 ГВт к 2029 году (2024 год - 0,695 ГВт). Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана к 2027 году. Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана к 2028 году. Снижение износа сетей теплоснабжения к 2029 году до 43 % (2024 год - 52 %). Уровень газификации страны - 63,4 % к 2029 году (2024 год - 60,5 %).

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