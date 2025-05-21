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21 May 2025

Правительство Казахстана Утвердило Национальный Инфраструктурный План До 2029 Года

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Unicase Law Firm

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Unicase is a leading law firm in Central Asia, operating both in the region and globally, including Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. Unicase boasts one of the most expert teams, renowned for its capabilities in regulation and legislative development, which, combined with extensive transaction experience, enables the firm to win major development projects and remain a preferred adviser on corporate law, M&A transactions, dispute resolution, and legislation. Partners and senior lawyers at Unicase have spent a significant part of their professional careers working with leading international operators, which allows them to understand the expectations of both foreign and local clients regarding the format and content of legal consultations, making Unicase a competitive firm.
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Документ направлен на создание устойчивой инфраструктуры для обеспечения потре&#
Kazakhstan Energy and Natural Resources
Unicase Law Firm

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Photo credit: akorda.kz and astanatimes.com. Title News "President Tokayev Approves National Development Plan Until 2029"

Документ направлен на создание устойчивой инфраструктуры для обеспечения потребностей населения и экономики страны с 2024 по 2029 годы.

Национальный инфраструктурный план (далее - План) - оперативный план действий, направленный на создание устойчивого инфраструктурного каркаса страны для обеспечения потребностей населения и экономики, утверждаемый Правительством Республики Казахстан.

Стратегической задачей Плана является определение приоритетных проектов, целевых показателей и направлений инфраструктуры.

У Плана две главные цели: надежность системы жизнеобеспечения населения при обеспечении экономического роста страны. Реализация Национального инфраструктурного плана позволит создать около 150 тыс. рабочих мест, в том числе 26,5 тыс. постоянных и 120 тыс. временных.

Согласно Плану, предусмотрено 4 ключевых направления развития инфраструктуры:

  • Энергетическая инфраструктура (46 проектов)
  • Транспортная инфраструктура (59 проектов)
  • Инфраструктура водоснабжения и водоотведения (89 проектов)
  • Цифровая инфраструктура (10 проектов)

Проекты разделены на два перечня:

  • Перечень А - критически важные объекты для обеспечения базовых потребностей общества. Их реализация является приоритетной.
  • Перечень Б - проекты, которые будут реализованы при наличии благоприятных условий финансирования.

Особое внимание уделено сфере энергетики: Планом предусмотрена реализация проектов, внедряющих новые мощности и покрывающих растущее потребление электроэнергии.

Проекты по строительству новых и модернизации существующих электростанций отнесены к перечню А по нескольким причинам:

  1. обеспечивают надежное электро- и теплоснабжение населения;
  2. обеспечивают работу жизненно важных объектов;
  3. являются ключевым элементом для развития экономики страны;
  4. позволяют снизить зависимость страны от импортируемой энергии, тем самым повышая энергетическую безопасность;
  5. снижают риски возникновения аварийных ситуаций.

Возобновляемые источники энергии (далее - ВИЭ), включая ветроэнергетику и солнечную энергию, играют важную роль в Казахстане. Они помогают диверсифицировать источники энергии, снижают зависимость от традиционных источников, таких как уголь и газ, и способствуют сокращению выбросов парниковых газов, что важно для борьбы с изменением климата.

Планом до 2029 года планируется завершить реализацию крупных объектов ВИЭ, которые реализуются с участием стратегических международных партнеров, таких как Total Eren, Masdar, ACWA Power и Сhina Power International Holding. Эти компании, являющиеся ведущими в области ВИЭ, проявили заинтересованность в инвестировании в проекты Казахстана, что способствует экономическому развитию страны и увеличению доли ВИЭ.

Так, Правительство Казахстана закрепило следующие целевые показатели:

  1. Достигнуть снижения износа генерирующих мощностей к 2029 году до 47 % (2024 год - 53 %).
  2. Исключение дефицита электрической мощности к 2029 году.
  3. Доля электроэнергии от ВИЭ - к 2029 году 12,5 % от общего объема производства к 2029 году (2024 год - 6 %);
  4. Объем вводимых электрических мощностей с накоплением - 14,785 ГВт к 2029 году (2024 год - 0,695 ГВт).
  5. Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана к 2027 году.
  6. Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана к 2028 году.
  7. Снижение износа сетей теплоснабжения к 2029 году до 43 % (2024 год - 52 %).
  8. Уровень газификации страны - 63,4 % к 2029 году (2024 год - 60,5 %).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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