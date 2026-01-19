Rezension Zu „Künstliche Intelligenz Im Patentwesen – Revolution Oder Evolution?" (Sebastian Goebel)

In seinem Artikel in der GRUR Patent 12/2025 (S. 592 ff.) liefert Sebastian Goebel einen nüchternen, aufschlussreichen und äußerst praxisnahen...

In seinem Artikel in der GRUR Patent 12/2025 (S. 592 ff.) liefert Sebastian Goebel einen nüchternen, aufschlussreichen und äußerst praxisnahen Leitfaden für Patentexperten, die sich in der komplexen und oft überhypten Welt der generativen Künstlichen Intelligenz zurechtfinden müssen.

Anstatt sich dem Techno-Optimismus oder der Technikfeindlichkeit hinzugeben, präsentiert Goebel eine akribisch ausgewogene Analyse und kommt zurecht zu dem Schluss, dass KI keine Revolution ist, die Patentanwälte ersetzen wird, sondern ein mächtiges evolutionäres Werkzeug, das deren Arbeitsabläufe grundlegend verändert.

Ein Realitätscheck für die Praxis

Eine wesentliche Stärke des Artikels ist sein pragmatischer, praxisorientierter Ansatz. Goebel, selbst deutscher und europäischer Patentanwalt, meidet abstrakte Spekulationen und widmet sich direkt den konkreten Herausforderungen und Chancen, die KI bietet.

Der Artikel ist logisch aufgebaut: Er legt zunächst die gewaltigen rechtlichen und ethischen Leitplanken dar, bevor er die technischen Grenzen und schließlich die realisierbaren Anwendungsmöglichkeiten untersucht.

Goebel identifiziert korrekt die kritischsten Aspekte für den Berufsstand:

Das rechtliche und ethische Minenfeld: Die Ausführungen zur Verschwiegenheitspflicht (§ 203 StGB, § 39a PAO) sind besonders eindringlich. Goebel warnt nachdrücklich und zurecht vor dem Risiko einer neuheitsschädlichen Offenbarung, wenn vertrauliche Erfindungsdetails in öffentliche KI-Modelle eingespeist werden, die Eingaben für das Training verwenden. Er betont zudem, dass die letztendliche Verantwortung für alle KI-generierten Ergebnisse – einschließlich aller Fehler – vollständig beim Anwalt verbleibt.

Die Ausführungen zur Verschwiegenheitspflicht (§ 203 StGB, § 39a PAO) sind besonders eindringlich. Goebel warnt nachdrücklich und zurecht vor dem Risiko einer neuheitsschädlichen Offenbarung, wenn vertrauliche Erfindungsdetails in öffentliche KI-Modelle eingespeist werden, die Eingaben für das Training verwenden. Er betont zudem, dass die letztendliche Verantwortung für alle KI-generierten Ergebnisse – einschließlich aller Fehler – vollständig beim Anwalt verbleibt. Die technische Realität: Der Autor entmystifiziert generative KI gekonnt, indem er große Sprachmodelle nicht als denkende Entitäten, sondern als hochentwickelte „stochastische Papageien“ darstellt. Durch die Erläuterung von Konzepten wie „Halluzinationen“ (faktisch falsche, aber plausibel klingende Ausgaben), dem begrenzten „Kontextfenster“ und dem Fragmentierungsrisiko bei RAG-Systemen (Retrieval-Augmented Generation) vermittelt er Anwälten die notwendige technische Grundkompetenz, um diese Werkzeuge verantwortungsvoll zu nutzen. Eine zentrale Erkenntnis ist die Feststellung, dass KI-generierte Texte eine grundlegend andere, skeptischere Form der Überprüfung erfordern als die Arbeit eines menschlichen Juniors.

Von der Bedrohung zum Werkzeug: Eine Roadmap für die Anwendung

Trotz der ernsten Warnungen ist der Artikel letztlich optimistisch hinsichtlich des Potenzials der KI als unterstützendes Werkzeug. Goebel skizziert eine klare Roadmap für die Anwendungsmöglichkeiten und unterteilt diese in Sprachverarbeitung, kreative/argumentative Aufgaben und Wissensmanagement.

Die vorgeschlagenen Anwendungsfälle sind sowohl realistisch als auch wertvoll:

Automatisierung mühsamer Aufgaben: Tätigkeiten wie das Zusammenfassen von umfangreichem Stand der Technik, die Durchführung erster Übersetzungen, die Klassifizierung von Dokumenten und die semantische Suche werden als ideale Kandidaten für KI-gestützte Effizienzsteigerungen vorgestellt.

Tätigkeiten wie das Zusammenfassen von umfangreichem Stand der Technik, die Durchführung erster Übersetzungen, die Klassifizierung von Dokumenten und die semantische Suche werden als ideale Kandidaten für KI-gestützte Effizienzsteigerungen vorgestellt. Förderung von Kreativität und Strategie: Goebel hebt die Rolle der KI als „Sparringspartner“ hervor. Er schlägt vor, Modelle für das Brainstorming von Anspruchsvarianten, die Ausarbeitung von Standard-Textpassagen und die Erstellung erster Argumentationsentwürfe für Bescheidserwiderungen zu nutzen. Dies verlagert die Rolle des Anwalts vom reinen Textersteller zum strategischen Redakteur und Prüfer.

Fazit: Eine Pflichtlektüre für den modernen Patentanwalt

Mit dem Schluss, dass KI eine „Evolution, keine Revolution“ ist, trifft Goebel ein differenziertes und umsetzbares Urteil. Er argumentiert, dass sich die Kernkompetenzen des Berufsstandes von der reinen Texterstellung hin zur „qualifizierten Steuerung, sorgfältigen Überwachung und kritischen Verifizierung“ von KI-Ergebnissen verlagern werden.

Der Artikel ist eine Pflichtlektüre für Patentanwälte, Kandidaten und IP-Manager in Europa, insbesondere für diejenigen, die nach deutschem Recht praktizieren. Während der rechtliche Rahmen spezifisch für diese Jurisdiktion ist, sind die Grundsätze bezüglich Vertraulichkeit, Verantwortung und der technischen Grenzen der KI universell anwendbar.

Goebel hat einen für seine Zeit maßgeblichen Leitfaden geschaffen, der eine klarsichtige Perspektive bietet und Juristen befähigt, die Kraft der KI zu nutzen und gleichzeitig deren inhärente Risiken klug zu managen. Es ist ein Aufruf zu Kompetenz statt Bequemlichkeit, der den qualifizierten, KI-versierten Anwalt als wertvoller denn je positioniert.

Das GRUR Patent Heft 12/2025 kann man auf der Webseite des Beck-Verlags kaufen (click here).

