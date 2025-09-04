[Blog] La remise des Prix mondiaux de l'OMPI, édition 2025

Le 11 juillet 2025 à Genève, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a récompensé, dans le cadre de ses Prix mondiaux 2025...

Le 11 juillet 2025 à Genève, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a récompensé, dans le cadre de ses Prix mondiaux 2025, dix PME et start-ups innovantes sélectionnées parmi plus de 780 candidatures issues de 95 pays. Il y a deux lauréats pour chacune des cinq catégories suivantes : santé, environnement, secteur agroalimentaire, industries de la création et TIC.

Ce programme vise à promouvoir l'utilisation stratégique des droits de propriété intellectuelle à l'échelle mondiale. Les lauréats bénéficient notamment de mentorat personnalisé, de visibilité internationale et d'un appui technique pour optimiser la protection et la valorisation de leurs actifs immatériels. L'édition 2025 introduit également des mentions spéciales en faveur de l'entrepreneuriat féminin et des jeunes créateurs.

