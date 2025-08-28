L'intelligence artificielle ne peut pas (encore) être un inventeur – les réalités juridiques et pratiques

Dans l'affaire DABUS, le Tribunal administratif fédéral suisse (arrêt B-2532/2024) a confirmé qu'une IA ne peut pas être inventeur d'un brevet. Seule une personne physique le peut, mais celui qui a contribué au processus d'IA menant à l'invention peut être reconnu inventeur.

Dans l'arrêt B-2532/2024 du 26 juin 2025, le Tribunal administratif fédéral a confirmé, dans l'affaire « DABUS », qu'un système d'intelligence artificielle (IA) ne peut pas être désigné comme l'inventeur dans une demande de brevet déposée en Suisse auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.

Le juge a statué que seule une personne physique peut être un inventeur, en raison de l'exigence de conscienciosité, que l'intelligence artificielle ne peut satisfaire. Cependant, une nuance est ajoutée, puisque l'inventeur peut être la personne qui a contribué au processus d'intelligence artificielle qui a conduit à l'invention.

Avec cette décision, la Suisse s'aligne sur la jurisprudence étrangère rendue dans cette affaire historique.

L'intelligence artificielle (IA) transforme rapidement la façon dont nous résolvons les problèmes, concevons des produits et créons des solutions. De la découverte de médicaments à l'ingénierie, les systèmes d'IA tels que DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience), ChatGPT et AlphaFold peuvent générer des concepts qui, à première vue, semblent être de véritables inventions. Pourtant, malgré ces avancées technologiques, la loi dans la plupart des juridictions est claire : l' IA ne peut pas être nommée comme l'inventeur d'un brevet.

Cette position n'est pas simplement une question d'entêtement juridique, elle est profondément enracinée dans les principes du droit (des brevets), le concept de personnalité juridique et la nature même de la paternité de l'invention. Cet article explore les raisons pour lesquelles l'IA n'est pas reconnue comme un inventeur, le paysage juridique mondial actuel et ce que l'avenir pourrait nous réserver alors que l'IA joue un rôle de plus en plus important dans l'innovation.

Pourquoi les lois actuelles sur les brevets exigent un inventeur humain

Le point de départ pour comprendre cette question est que le droit des brevets a été conçu pour les humains, et non pour les machines. Presque tous les grands systèmes de brevets, qu'il s'agisse de la Convention sur le brevet européen (CBE), de la loi américaine sur les brevets ou des lois nationales de pays comme la Suisse, le Japon et l'Australie, exigent que l'inventeur soit une personne physique.

1. Personnalité morale

La personnalité est le statut d'être une personne. La définition de la personnalité est un sujet controversé en philosophie et en droit et est étroitement liée aux concepts juridiques et politiques de citoyenneté, d'égalité et de liberté. Selon la loi, seule une personne morale (physique ou morale) a des droits, des protections, des privilèges, des responsabilités et une responsabilité légale.

Dans la plupart des cadres juridiques, un inventeur est défini comme une personne physique ayant :

Personnalité juridique – la capacité de détenir des droits et des obligations.

– la capacité de détenir des droits et des obligations. Droits de propriété – la capacité de posséder de la propriété (intellectuelle).

– la capacité de posséder de la propriété (intellectuelle). Capacité contractuelle – la capacité de céder, d'accorder une licence ou de transférer ces droits.

Les systèmes d'IA ne possèdent pas ces capacités. Ils ne peuvent pas posséder de biens, ne peuvent pas signer de contrats et ne peuvent pas être tenus légalement responsables de leurs actes. Il s'agit d'un point crucial car un brevet est, à la base, une forme de propriété, et les droits de propriété doivent être attachés à une personne morale.

2. Le rôle de la créativité humaine

Bien que l'IA puisse produire des résultats nouveaux et utiles, le droit des brevets met l'accent sur l' acte mental humain de conception, c'est-à-dire la formation de l'idée complète de l'invention dans l'esprit d'un inventeur. En pratique, l'IA est souvent un outil dans le processus inventif, et les humains continuent de :

Définir le problème à résoudre.

Concevoir et entraînez le modèle d'IA.

Interpréter et affiner les résultats de l'IA.

Décider quels concepts générés par l'IA sont viables et brevetables.

Le simple fait d'exécuter un modèle d'IA et de sélectionner un résultat ne fait pas en soi de l'IA l'« inventeur » selon les définitions juridiques actuelles.

Inventions assistées par l'IA : qui obtient le crédit ?

Les inventions impliquant l'IA sont de plus en plus courantes. La loi n'exclut pas ces inventions de la protection par brevet, mais elle exige qu'un être humain soit désigné comme l'inventeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a contribué de manière significative à la conception de l'invention.

1. Une contribution humaine substantielle

Si un système d'IA aide à générer une invention, l'inventeur humain doit :

Contribuer de manière significative au processus de traitement des données.

Reconnaître le résultat comme une invention brevetable.

Demander la protection d'un brevet en son nom propre.

L'implication passive, comme le simple fait de posséder ou d'exploiter une IA sans apport intellectuel, n'atteint pas le seuil de la paternité de l'invention.

2. Seuil de qualité d'inventeur

Le critère de la « contribution notable » varie d'une province ou d'un territoire à l'autre, mais en général :

Une contribution suffisante ne se limite pas à l'utilisation de l'outil d'IA.

ne se limite pas à l'utilisation de l'outil d'IA. La contribution insuffisante comprend les situations où l'humain ne joue aucun rôle dans l'élaboration du concept inventif, par exemple lorsque l'IA produit une invention de manière autonome sans intervention humaine.

Le paysage juridique mondial

1. Suisse – L'arrêt du Tribunal administratif fédéral

Dans un cas notable, un ressortissant américain a déposé une demande auprès de l'Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle (IPI) pour breveter un récipient alimentaire inventé, prétendument, par son système d'IA, DABUS. Il a cherché à inscrire DABUS comme l'inventeur.

L'IPI a rejeté la demande et l'affaire a été portée devant le Tribunal administratif fédéral suisse. Le tribunal a confirmé le rejet, confirmant que seule une personne physique peut être inscrite comme inventeur. Toutefois, il a également précisé qu'une personne qui :

Contribue de manière substantielle au traitement des données de l'IA,

Reconnaît le résultat comme une invention brevetable, et

Dépose une demande de brevet peut elle-même être désignée comme l'inventeur.

Le tribunal a autorisé la poursuite de l'examen du brevet avec le demandeur humain désigné comme inventeur. Cette position nuancée renforce la centralité de l'implication humaine tout en reconnaissant le rôle de l'IA.

2. Europe – Les décisions DABUS de l'OEB

L'Office européen des brevets (OEB) a été saisi de demandes similaires (EP 18 275 163 et EP 18 275 174) dans lesquelles DABUS était désigné comme l'inventeur. En 2019, la section de dépôt de l'OEB a rejeté les deux demandes pour deux motifs principaux :

L'inventeur doit être une personne physique au sens de l'article 81 et de la règle 19(1) CBE.

au sens de l'article 81 et de la règle 19(1) CBE. Aucune cession de droits à partir de l'IA n'est possible, car une machine n'a pas de personnalité juridique et ne peut donc pas céder de droits au demandeur.

L'OEB a conclu que le fait de désigner une machine en tant qu'inventeur ne satisfait pas aux exigences légales de la CBE.

Consensus mondial et position IP5

Les plus grands offices de propriété intellectuelle du monde, collectivement connus sous le nom d'IP5 (EPO, USPTO, JPO, KIPO, CNIPA), partagent un point de vue commun : l'IA ne peut pas être reconnue comme un inventeur en vertu des lois actuelles.

Bien que les juridictions diffèrent sur le plan des nuances procédurales, le consensus est que :

Les inventions générées par l'IA peuvent être brevetables si un inventeur humain est identifié.

Aucun pays n'a encore accordé de brevet désignant uniquement l'IA comme l'inventeur sans renversement juridique ultérieur.

Le débat politique : l'IA devrait-elle être un inventeur à l'avenir ?

Bien que la réponse juridique soit aujourd'hui un « non » retentissant, la question est loin d'être réglée dans le tribunal de l'opinion publique. À mesure que les systèmes d'IA deviennent plus sophistiqués, deux préoccupations concurrentes émergent :

1. Arguments en faveur de la reconnaissance de l'IA en tant qu'inventeur

Attribution précise : Si une IA a vraiment généré le concept inventif de manière autonome, certains soutiennent qu'elle devrait être reconnue pour une question de transparence.

: Si une IA a vraiment généré le concept inventif de manière autonome, certains soutiennent qu'elle devrait être reconnue pour une question de transparence. Encourager l'innovation : L'octroi de la paternité de l'invention pourrait encourager le développement de l'IA à des fins de R&D.

: L'octroi de la paternité de l'invention pourrait encourager le développement de l'IA à des fins de R&D. Clarté juridique : La reconnaissance de l'IA en tant qu'inventeur pourrait résoudre les litiges lorsqu'aucun humain n'atteint le seuil de « contribution significative ».

2. Arguments contre

Philosophique : La paternité de l'invention est liée à la créativité et à l'intentionnalité humaines, ce qui fait défaut à l'IA.

: La paternité de l'invention est liée à la créativité et à l'intentionnalité humaines, ce qui fait défaut à l'IA. Pratique : L'IA ne peut pas posséder ou faire respecter des droits, ce qui rend la paternité de l'inventeur dénuée de sens sans personnalité juridique.

: L'IA ne peut pas posséder ou faire respecter des droits, ce qui rend la paternité de l'inventeur dénuée de sens sans personnalité juridique. Risque d'abus : Permettre à l'IA d'être l'inventeur pourrait être exploité pour contourner la responsabilité humaine dans les dépôts de brevets.

Approches futures potentielles

Bien qu'aucune juridiction n'autorise actuellement l'IA à être l'inventeur désigné, plusieurs réformes juridiques possibles sont à l'étude :

Exigence d'attribution de l'IA – Les brevets peuvent énumérer un inventeur humain, mais également divulguer que l'IA a contribué de manière significative à l'invention.

– Les brevets peuvent énumérer un inventeur humain, mais également divulguer que l'IA a contribué de manière significative à l'invention. Proxy des droits d'IA – Un « intendant » humain ou d'entreprise pourrait détenir des droits au nom d'un système d'IA.

– Un « intendant » humain ou d'entreprise pourrait détenir des droits au nom d'un système d'IA. Nouvelle catégorie de propriété intellectuelle – Création d'un régime de propriété intellectuelle distinct pour les Suvres générées par l'IA, distinct des brevets.

L'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, l'Office des brevets et des marques des États-Unis et l'OEB ont tous lancé des consultations pour explorer ces idées, mais les modifications législatives sont lentes et politiquement sensibles.

Conseils pratiques pour les innovateurs qui utilisent l'IA

Pour les inventeurs, les chercheurs et les entreprises qui exploitent l'IA dans la R&D, les règles actuelles suggèrent plusieurs bonnes pratiques :

Documentez l'implication humaine : conservez des enregistrements clairs des décisions humaines, des définitions de problèmes et des interprétations des résultats de l'IA.

: conservez des enregistrements clairs des décisions humaines, des définitions de problèmes et des interprétations des résultats de l'IA. Identifier un inventeur qualifié : S'assurer que l'inventeur désigné a contribué de manière substantielle à la conception de l'invention.

: S'assurer que l'inventeur désigné a contribué de manière substantielle à la conception de l'invention. Divulguer le rôle de l'IA : Bien qu'elle ne soit pas légalement exigée dans la plupart des juridictions, la transparence de l'assistance de l'IA peut renforcer la crédibilité de la demande de brevet.

: Bien qu'elle ne soit pas légalement exigée dans la plupart des juridictions, la transparence de l'assistance de l'IA peut renforcer la crédibilité de la demande de brevet. Surveiller les développements juridiques : les lois sur l'invention de l'IA peuvent évoluer, une sensibilisation précoce peut créer des avantages stratégiques.

Conclusion

L'intelligence artificielle est en train de transformer le processus d'invention, mais la loi n'a pas encore rattrapé la technologie. Pour l'instant, la paternité de l'invention reste un domaine humain, enraciné dans les concepts de personnalité juridique, de conception créative et de droits de propriété. Les tribunaux et les offices de brevets du monde entier, du Tribunal administratif fédéral suisse à l'Office européen des brevets, ont renforcé cette position.

La saga DABUS a forcé les législateurs et les autorités de la propriété intellectuelle à faire face à des questions qui auraient semblé spéculatives il y a dix ans. Bien que l'IA ne puisse pas être répertoriée comme un inventeur aujourd'hui, le débat en cours signale que les limites de la paternité de l'invention pourraient changer à l'avenir. D'ici là, les innovateurs doivent naviguer à l'intersection des capacités de l'IA et des responsabilités juridiques humaines, en veillant à ce que les brevets restent à la fois valides et exécutoires en vertu de la loi existante.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.