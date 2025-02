Prima Gli USA, Poi Il Segreto

Vincere al gioco della proprietà intellettuale può essere difficile anche conoscendo tutte le regole inerenti ai brevetti .

Il mercato di ogni azienda è ormai globale e bisogna essere informati sulle normative di base per una effettiva strategia brevettuale internazionale. In questa serie di articoli identifichiamo alcune importanti ragioni a sostegno di una strategia brevettuale che inizia con un deposito negli USA, e forniremo informazioni che possono essere utili ad ogni inventore.

Avete per sbaglio già reso pubblica la vostra invenzione? Pensate che sia troppo tardi per depositare una domanda di brevetto?

Solitamente, prima di presentare la vostra invenzione al pubblico, è sufficiente depositare una domanda di brevetto in un solo Paese membro della Convenzione di Parigi - come gli USA, l'Europa, o la Cina per mantenere aperta la possibilità di tutelare la vostra invenzione. -. Ma quando per ottenere un brevetto in Europa è troppo tardi, ad esempio, a causa di una divulgazione precedente che ha reso pubblica la vostra invenzione, potete ancora avere tempo, fino ad un anno, per depositare una domanda di brevetto negli USA! Non è un grosso vantaggio?

Bisogna invece fare attenzione al pre-uso. Molte aziende non statunitensi ritengono che l'aver già utilizzato in precedenza la propria invenzione consenta loro di difendersi, se minacciati da un'azione legale da parte del titolare di un brevetto statunitense. Purtroppo, questo non è vero. Affinché l'uso precedente possa essere utilizzato come difesa contro la contraffazione di brevetto negli USA, questo uso deve essere avvenuto molto prima del deposito del brevetto statunitense azionato, e inoltre, il pre-uso deve essere avvenuto negli Stati Uniti!

Avete ricevuto un rifiuto del brevetto per mancanza di novità o attività inventiva?

Questo accade spesso quando una domanda di brevetto precedente alla vostra presenta un'invenzione simile. Negli Stati Uniti è possibile rimediare a questo rifiuto acquisendo prima i diritti della domanda precedente (prior art), citata contro la vostra invenzione, e poi depositando una domanda (continuation-in part) entro un anno. In altre parole, un'azienda, venuta a conoscenza di promettenti diritti di brevetto di proprietà di terzi, può acquistare i diritti della domanda precedente depositata dalla terza parte, prima di depositare la propria domanda di brevetto, su una tecnologia simile. Anche questo non è possibile in Europa o nella maggior parte degli altri Paesi.

Avete interesse nella monetizzazione dell'invenzione?

Monetizzare un brevetto è generalmente molto più facile negli USA che in altri Paesi. Questo perché il mercato statunitense è estremamente ampio, e anche perché il sistema legale negli Stati Uniti consente agli innovatori, con brevetti di valore, di negoziare un accordo a success fee con gli studi legali più grandi. Gli inventori possono così far valere i propri diritti, senza assumersi il rischio del contenzioso, che invece si assumerà lo studio legale. A seconda del valore percepito del brevetto, questi studi non addebitano il loro tempo o le loro spese all'inventore. Lo faranno solo se vincono una causa legale e ottengono un risarcimento dei danni legato alla violazione dei diritti di brevetto.

Che lingua parli?

Potrebbe inoltre essere interessante sapere che un inventore può depositare una domanda di brevetto statunitense in qualsiasi lingua, anche in linguaggio macchina. Una traduzione in inglese dovrà poi essere fornita, ma solamente più tardi, spesso un anno dopo il deposito.

