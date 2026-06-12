IA et droit d’auteur : les créateurs vont-ils se faire piller ? (Video)

Les intelligences artificielles génératives s'entraînent sur des millions d'œuvres : textes, images, musiques, vidéos. Ces œuvres, ce sont celles d'écrivains, de photographes, d'illustrateurs, de musiciens. Et la plupart du temps, ces créateurs n'ont jamais été ni informés, ni consultés, ni rémunérés.

D’un côté, les industries créatives parlent ouvertement de pillage. De l’autre, les entreprises d’IA défendent l’innovation et le progrès technologique. Entre les deux, le droit cherche encore ses marques. Où en est-on aujourd’hui ? Quelles sont les pistes en discussion ? Et surtout, vers quel modèle juridique se dirige-t-on ?

Pourquoi les créateurs sont démunis face à l’entraînement des IA

Le premier problème est d’ordre pratique. Pour qu’un créateur puisse défendre ses droits, encore faut-il qu’il puisse prouver que son œuvre a effectivement servi à entraîner un modèle d’IA. Or, cette preuve est aujourd’hui quasiment impossible à apporter.

Les entreprises d’IA ne communiquent pas, ou très peu, sur les jeux de données utilisés pour entraîner leurs modèles. Quand un texte généré ressemble à votre style, quand une image produite reprend la composition d’une de vos photos, comment démontrer un lien direct ? Le modèle a digéré des millions de contenus, et il en restitue une version transformée, recombinée, statistiquement probable.

Cette opacité technique crée une asymétrie d’information vertigineuse. Les entreprises d’IA savent tout de ce qu’elles utilisent. Les créateurs ne savent rien. Et sans preuve, pas de procès. Sans procès, pas de réparation.

La proposition Mistral : une taxe pour financer la culture

Face à ce constat, plusieurs solutions ont été mises sur la table. L’une des plus médiatisées vient de Mistral, l’un des poids lourds européens de l’IA. L’idée : instaurer une taxe de 1 à 5 % du chiffre d’affaires des entreprises d’IA, dont le produit serait reversé pour financer la création culturelle.

Sur le papier, l’idée a une logique. Les IA s’enrichissent grâce aux œuvres existantes ? Très bien, qu’elles contribuent en retour à la création. Une forme de redistribution organisée, à l’image de ce qui existe déjà dans certains secteurs culturels.

La réponse cinglante des industries créatives

La réponse des organisations représentant les auteurs, éditeurs et producteurs a été sans appel : « Nous ne voulons pas de votre charité. » Le message est clair. Une taxe forfaitaire reviendrait à légaliser un usage non autorisé contre le paiement d’une compensation décidée unilatéralement par celui qui utilise.

Ce que les ayants droit demandent, ce n’est pas une aumône globalisée, c’est la reconnaissance de leurs droits individuels. Le droit, traditionnellement, ce n’est pas un pot commun. C’est un contrat entre celui qui crée et celui qui exploite, avec un accord, une rémunération, et la possibilité de refuser.

L’inversion de la charge de la preuve : la piste française

C’est précisément ce raisonnement qui anime une proposition de loi sénatoriale française qui pourrait tout changer. L’idée : inverser la charge de la preuve en matière d’entraînement des IA génératives.

Aujourd’hui, c’est au créateur de prouver que son œuvre a été utilisée. Avec ce texte, ce serait à l’entreprise d’IA de prouver qu’elle ne l’a pas utilisée, ou qu’elle a obtenu les autorisations nécessaires.

Le basculement est juridiquement majeur. Il rétablit l’équilibre entre les parties en faisant peser la transparence sur celui qui détient l’information. Concrètement, une entreprise qui entraîne un modèle devrait être en mesure de documenter ses jeux de données, leurs sources, et les autorisations obtenues.

Les arguments pour cette inversion

Cette proposition s’appuie sur plusieurs arguments solides :

La transparence imposée aux acteurs qui détiennent l’information technique sur leurs modèles.

aux acteurs qui détiennent l’information technique sur leurs modèles. Le développement d’accords de licence en amont , négociés entre entreprises d’IA et titulaires de droits avant tout usage.

, négociés entre entreprises d’IA et titulaires de droits avant tout usage. La création d’un véritable marché de la donnée d’entraînement , structuré et rémunérateur.

, structuré et rémunérateur. Une protection renforcée des créateurs européens face aux géants technologiques.

Les arguments contre

Les opposants au texte ne manquent pas non plus de munitions :

Le risque d’une vague de procès qui paralyserait le développement de l’IA en Europe.

qui paralyserait le développement de l’IA en Europe. Un frein potentiel pour les startups , moins armées juridiquement que les grands acteurs.

, moins armées juridiquement que les grands acteurs. L’atteinte au secret des affaires , certaines entreprises refusant de dévoiler la composition de leurs corpus.

, certaines entreprises refusant de dévoiler la composition de leurs corpus. Un désavantage compétitif face aux acteurs américains et chinois soumis à des règles différentes.

AI Act et accords de licence : vers un marché de la donnée

Au-delà de la France, c’est tout l’écosystème réglementaire qui se met en place. L’AI Act européen pose un cadre général, avec des obligations de transparence sur les données d’entraînement pour les modèles de fondation. Les contours restent à préciser, mais la direction est claire : la boîte noire ne sera plus tolérable.

En parallèle, des accords bilatéraux se multiplient. L’accord signé entre OpenAI et Le Monde en est un exemple emblématique : un éditeur de presse autorise contractuellement l’utilisation de ses contenus pour l’entraînement et l’amélioration des modèles, contre rémunération. D’autres accords similaires ont été conclus avec des groupes de presse, des bibliothèques d’images, des plateformes de musique.

Ce mouvement signe l’émergence d’un véritable marché de la donnée d’entraînement, où les œuvres protégées deviennent un actif négociable. Pour les créateurs, c’est à la fois une opportunité (être rémunérés pour un usage qui se faisait jusque-là gratuitement) et un risque (voir leur travail réduit à une matière première pour l’industrie de l’IA).

Europe contre États-Unis : deux philosophies du droit d’auteur

La fracture est aussi géographique. L’Europe, fidèle à sa tradition de protection forte du droit d’auteur, tend à privilégier la défense des créateurs. Les États-Unis, eux, s’appuient sur la doctrine du Fair Use, qui autorise l’utilisation d’œuvres protégées dans certaines conditions et notamment lorsque l’usage est transformatif.

Pour les entreprises d’IA américaines, l’entraînement sur des contenus protégés peut donc relever du Fair Use. C’est l’argument central qu’elles défendent dans les procédures qui se multiplient outre-Atlantique. La jurisprudence reste cependant en construction, et plusieurs décisions récentes commencent à dessiner des lignes plus restrictives.

Cette divergence philosophique a des conséquences très concrètes. Une entreprise européenne soumise à des règles strictes pourrait se retrouver en compétition avec des acteurs américains opérant sous des contraintes moindres. C’est tout l’enjeu de la souveraineté technologique européenne face aux géants américains et chinois.

Le droit d’auteur à l’ère de l’IA : une mutation profonde

Au-delà des batailles juridiques en cours, c’est la nature même du droit d’auteur qui est en train de changer. Historiquement, le droit d’auteur protégeait essentiellement contre la copie. Une œuvre était protégée, on ne pouvait pas la reproduire sans autorisation.

Avec l’IA générative, la copie au sens traditionnel disparaît. Le modèle ne copie pas une œuvre, il l’absorbe, la décompose, en extrait des structures statistiques, puis génère du nouveau. Le droit d’auteur évolue alors d’une protection de la copie vers une protection de l’acte de création humain lui-même.

Dans un monde inondé de contenus générés par des machines, la vraie valeur pourrait bien devenir le label « créé par un humain ». Une garantie d’authenticité, de subjectivité, d’intention. Un peu comme la mention « fait main » dans l’artisanat. La question n’est plus seulement de protéger une œuvre contre la copie, mais de garantir qu’une création humaine puisse être identifiée comme telle, valorisée comme telle, et rémunérée comme telle.

Construire un cadre juridique sans étouffer l’innovation

Le défi des prochaines années est immense : comment construire un cadre juridique qui protège les créateurs, sans pour autant étouffer le développement technologique qui, ironiquement, dépend lui-même de la créativité humaine pour fonctionner ?

L’équation est complexe. Une protection trop laxiste assèche les revenus des créateurs et appauvrit à terme le réservoir de contenus de qualité dont les IA ont besoin pour s’entraîner. Une protection trop rigide freine l’innovation et pénalise les acteurs européens dans la course mondiale.

La réponse passera sans doute par un cocktail de transparence imposée, d’accords de licence négociés, de mécanismes collectifs pour les usages diffus et de protection renforcée du créateur humain. Le chantier ne fait que commencer.