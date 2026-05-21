Une IA Signe Chez Une Major : La Fin Des Artistes Humains ? (Droit D'auteur & Musique) (Video)

Une artiste entièrement générée par intelligence artificielle vient de signer un contrat avec une grande maison de disques. Et si la prochaine superstar de la pop n'était pas humaine ?

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Une artiste entièrement générée par intelligence artificielle vient de signer un contrat avec une grande maison de disques. Et si la prochaine superstar de la pop n'était pas humaine ?

Dans cet épisode, on décortique les enjeux juridiques de cette révolution musicale :

Le cas Xania Money : un avatar IA sous contrat avec une major, qu'est-ce que ça change

Le concept d'originalité en droit européen : pourquoi une œuvre 100 % IA échappe à la protection du droit d'auteur

La question qui tue : si l'IA n'est pas auteur, qui détient les droits ? Le développeur, l'utilisateur, l'entreprise?

Le conflit majors vs artistes : opportunité commerciale d'un côté, concurrence existentielle de l'autre

Les pistes pour sécuriser la création humaine : droits voisins numériques, traçabilité blockchain, contrats d'un nouveau genre

Le risque majeur : le créateur humain dilué dans un processus automatisé D'une économie fondée sur le talent humain à une économie d'actifs informationnels : qui va créer la musique de demain, le talent ou l'algorithme ?

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