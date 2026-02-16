Guías introductorias de la AESIA para cumplir con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial

En nuestra segunda entrega sobre las Guías de la AESIA para cumplir con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, abordamos a continuación, el primero de los cuatro bloques, las Guías introductorias (Guías 1 y 2), que constituyen el pilar introductorio que facilita una comprensión integral y aplicada del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA).

1. La Guía 1 "Introducción al RIA" ofrece una visión estructurada del marco normativo y aborda, entre otros, los siguientes puntos clave:

Objetivos del RIA;

Ámbito de aplicación y exclusiones: detalla los principales ámbitos de exclusión bajo el art. 2 del RIA como, por ejemplo, que el RIA no se aplica a los sistemas o modelos de IA desarrollados exclusivamente para la investigación científica y desarrollo, fines militares, de defensa o de seguridad nacional, ni al uso personal no profesional por parte de personas físicas;

Basado en riesgo: explica el sistema de gobernanza basado en el nivel de riesgo asociado a cada tecnología, con sistemas prohibidos por su nivel de riesgo inaceptable, sistemas de alto riesgo, y resto de sistemas, siendo sobre los dos primeros sobre los que recae el grueso de las obligaciones;

Operadores: Define las principales obligaciones del RIA para los distintos operadores, como proveedores, responsables del despliegue, importadores y distribuidores; y

Fomento de la innovación: Para fomentar la innovación responsable, la guía destaca el papel de los sandboxes regulatorios y ofrece condiciones adaptadas para facilitar la integración de pequeñas y medianas empresas (pymes) en este ecosistema.

2. La Guía 2 "Guía práctica y ejemplos para entender el RIA" tiene como objetivo facilitar la comprensión del RIA a través de ejemplos prácticos. En particular, esta guía proporciona ejemplos enfocados en los "sistemas de alto riesgo" como, por ejemplo, sistemas de IA de identificación biométrica en el trabajo, sistemas de IA en la gestión de personal (promoción), o la detección de denuncias falsas. Además, la guía se centra en varios de los conceptos y términos generales descritos en el artículo 3 del RIA más relevantes para un mayor entendimiento pues son utilizados a lo largo del resto de guías y materiales del sandbox. La mayoría de los conceptos y términos vienen acompañados con ejemplos que sean aplicables a sistemas de IA. Por último, esta guía muestra un resumen de las obligaciones y funciones que establece el RIA para los proveedores y responsables de despliegue, vinculándolas directamente con las guías técnicas especializadas (Guías 3 a 15) que desarrollan cada requisito específico del RIA.

