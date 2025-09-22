Update BTI-handleiding Wet Vifo – "Actief zijn op" sensitieve technologie

Het Bureau Toetsing Investeringen(BTI) heeft onlangs zijn handleiding 'Actief zijn op het gebied van sensitieve technologie' bijgewerkt die zich richt op wanneer een bedrijf wordt beschouwd als actief op het gebied van sensitieve technologie.

De BTI-handleiding maakt deel uit van een reeks handleidingen die duidelijkheid verschaffen over de reikwijdte van de Wet veiligheidstoets, investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo). De Wet Vifo is van toepassing op investeringen, fusies en overnames in bedrijven die actief zijn op het gebied van (zeer) sensitieve technologie, exploitanten van bedrijfscampussen of leveranciers van vitale infrastructuur in Nederland. Elke investering in dergelijke bedrijven moet worden gemeld aan het BTI. Het BTI is verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing van deze investeringsactiviteiten. In onze praktijk hebben de meeste meldingen betrekking op investeringen in bedrijven die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie.

De oorspronkelijke handleiding dateert uit 2023 en is bijgewerkt op basis van de meest recente ervaringen en inzichten. De bijgewerkte handleiding bevat:

I. Nadere toelichting op de definitie van "actief zijn op het gebied van sensitieve technologie"

II. Uitleg over aangewezen categorieën van sensitieve technologie

De Wet Vifo definieert "sensitieve technologie" als (1) producten voor tweeërlei gebruik zoals opgenomen in onder meer de Dual Use-verordening en (2) militaire producten zoals bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen. Verdere besluiten kunnen de reikwijdte van de definitie nader omschrijven. Tot nu toe is één dergelijk besluit van toepassing, het Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie, dat we in onze eerdere alert hebben samengevat, en is een ander besluit in voorbereiding.

De bijgewerkte handleiding voor de definitie van "actief zijn op het gebied van sensitieve technologie" bevat de volgende verduidelijkingen:

Een bedrijf wordt geacht actief te zijn op het gebied van sensitieve technologie als het onderzoek verricht of producten voor commercieel gebruik ontwikkelt, bewerkt, produceert of vervaardigt. De productie van halffabricaten die niet als goederen voor tweeërlei gebruik of militaire goederen kunnen worden aangemerkt, wordt niet beschouwd als actief zijn op het gebied van sensitieve technologie en valt buiten het toepassingsgebied van de Wet Vifo. Investeringen in dergelijke bedrijven hoeven niet aan het BTI te worden gemeld.

Een onderneming die een halffabricaat van een leverancier koopt, dat kwalificeert als een product voor tweeërlei gebruik of militair goed of een product van (zeer sensitieve) technologie zoals gedefinieerd in de Wet Vifo, en dat vervolgens verwerkt of installeert in een eindproduct zonder gebruik te maken van de technische kennis die nodig is voor de productie van respectievelijk een halffabricaat of eindproduct, wordt niet geacht actief te zijn op het gebied van sensitieve technologie in de zin van de Wet Vifo. Indien die verwerking of installatie echter aanzienlijke wijzigingen aan het halffabricaat of sensitief technologisch product met zich meebrengt, of indien het op zodanige wijze wordt ontgrendeld of geïntegreerd in andere producten of voorwerpen dat tijdens de verwerking of installatie de architectuur van dat bepaalde product zichtbaar wordt of de technische specificaties van de goederen bekend worden bij die verwerker, dan is die verwerker actief op het gebied van de sensitieve technologie. In dergelijke gevallen moet een investering in bedrijven worden gemeld aan het BTI.

Praktijkervaring

In ons recente M&A werkzaamheden heeft BUREN precies over dit soort voorbeelden geadviseerd, één transactie met betrekking tot een bedrijf dat met biologische materialen werkt en één transactie met betrekking tot een softwarebedrijf dat gebruikmaakt van VPN- en encryptietechnologie. In beide gevallen was de doorslaggevende factor voor de toepasselijkheid van de Wet Vifo of het bedrijf daadwerkelijk toegang had tot en kennis had van de onderliggende sensitieve technologie. Dit vereist een grondige analyse en kennis van het bedrijf. Onze ervaring is dat het BTI openstaat voor informele gedachtewisselingen op basis van anonimiteit.

II. Aangewezen categorieën van sensitieve technologie

De bijgewerkte handleiding geeft ook nadere uitleg over de aangewezen sensitieve technologieën die overeenkomen met de categorieën zoals opgenomen in het besluit betreffende het toepassingsgebied van sensitieve technologie. Dit omvat het volgende:

Fotonicatechnologie (AST 2) - bedrijven die actief zijn op het gebied van fotonica door het ontwikkelen, bewerken, produceren of verwerken van producten op basis van deze technologie in halffabricaten of eindproducten, of door onderzoek te doen naar deze technologie met het oog op commerciële exploitatie, vallen onder het toepassingsgebied van de Wet Vifo. Deze eindproducten kunnen consumentenproducten zijn, zoals beeldschermen, camera's, telefoons, internetverbindingen, zonnepanelen en verlichting, maar ook specifieke militaire producten, zoals nachtkijkers of verschillende soorten sensoren voor beveiligingstoepassingen. Spectroscopie met behulp van lichtgolven voor medische doeleinden valt ook onder fotonica.

Halfgeleidertechnologie (AST 3) – bedrijven met specifieke, interne kennis op het gebied van chipfabricage, industriële chipfabricagemachines en ontwerpsoftware voor chips. Dit omvat MEMS (micro-elektromechanische systemen), de technologie van microscopische apparaten die zowel elektronische als bewegende onderdelen bevatten. Ze bestaan meestal uit een centrale eenheid die gegevens verwerkt (een geïntegreerde circuitchip zoals een microprocessor) en verschillende componenten die met de omgeving communiceren (zoals microsensoren).

High Assurance-technologie (AST 4) – bedrijven die producten vervaardigen die zijn opgenomen in de lijst van beveiligingsproducten die zijn beoordeeld door de Unit Weerbaarheid van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) worden beschouwd als actief op het gebied van High Assurance-technologie. Dit geldt niet voor de lijst van de door de AIVD geëvalueerde BPSA-producten.

Conclusie

De handleiding 'Actief zijn op het gebied van sensitieve technologie' – of de andere handleidingen – kan door het BTI van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt op basis van veranderende inzichten, ontwikkelingen in de markt/technologie of als gevolg van gewijzigde regelgeving.

Als u vragen heeft over de Wet Vifo of hulp nodig heeft bij het indienen van een BTI-melding, of bij het bepalen of een dergelijke melding vereist is, neem dan contact op met Friederike Henke, Susanna Tang, Anniek Edzes Koerts of een van de andere BUREN-specialisten van onze afdeling Corporate.

