Mexico Overhauls Administrative Litigation: What The LFPCA Reform Means For Taxpayers And Businesses

On June 9, 2026, the Decree amending, supplementing, and repealing several provisions of the Federal Administrative Litigation Law (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, or LFPCA) was published in Mexico’s Official Gazette (Diario Oficial de la Federación). This reform represents the most significant change to administrative litigation in recent years, with direct and immediate implications for all taxpayers and businesses that have lawsuits or may have lawsuits before the Federal Administrative Court (Tribunal Federal de Justicia Administrativa, or TFJA).



The reform implements Article 17 of the Mexican Constitution, which requires that administrative proceedings in tax matters be resolved within a maximum of six (6) months. Its central purpose is to expedite the administration of justice through strict deadlines for all actions by the TFJA, expand available remedies for judicial review and modernize administrative procedure. Among others, the most significant changes include:



1. Faster adjudication: mandatory deadlines for the TFJA. A general deadline of five (5) days is established for the Court to issue orders or rulings on any filing, and the same deadline applies for admitting or dismissing complaints. Indefinite waiting periods are over: judges who repeatedly and unjustifiably fail to comply these deadlines will be sanctioned.



2. Summary proceedings: broader scope, faster resolution. Jurisdictional threshold is set for matters with a value of up to 30 times the annual UMA (Unit of Measure and Update) (approx. MXN $1,500,000 / USD $75,000), and the decision must be rendered within a maximum period of six (6) months. Additionally, summary proceedings now apply to rulings on refund claims for tax credits or overpayments.



3. Expanded remedy of appeal (recurso de revisión fiscal). The grounds for appeals filed by the authorities are broadened: it now lies in matters exceeding 27,000 UMAs (approx. MXN $3,100,000 / USD $155,000), against rulings on motions for compliance (recursos de queja) resolving enforcement of TFJA decisions, and when the judgment annuls tax or foreign trade acts on procedural or formal grounds exceeding such threshold.



4. New limitations on stay orders for challenged actions. New grounds are established under which a stay order (suspension) will not be granted when activities are conducted without a valid permit, authorization, or concession, or when granting a stay would enable conduct constituting a violation or criminal offense. It is critical to assess the viability of obtaining injunctive relief on a case-by-case basis in advance.



5. Effective enforcement of judgments. The respondent agency must issue the compliance ruling within a maximum of four (4) months, regardless of any statute of limitations or prescriptive periods under the applicable substantive law. Motions for non-compliance must be resolved within five (5) days; three (3) days in stay order-related matters.



6. Expedited judgments by the Superior Chamber (Sala Superior). The Reporting Judge (Magistrado Ponente) will have 45 days to prepare the draft judgment and an additional 45 days for the panel to deliberate and vote. Deadlines are also set for the Superior Chamber’s discretionary jurisdiction (facultad de atracción) over significant matters.



7. Shortened service of process procedures. The rules governing service through the Jurisdictional Bulletin (Boletín Jurisdiccional) have been amended, reducing the time periods for parties to respond to the Court.



8. Electronic appearance by government agencies. Respondent agencies and third-party intervenors may now appear electronically, even in proceedings conducted through traditional (paper-based) channels.



The new rules take effect on a staggered basis, with the general effective date being June 10, 2026. Specifically, the provisions establishing maximum deadlines for court actions will take effect on February 5, 2027), and the provisions allowing agencies and third parties to file responsive pleadings electronically will take effect on December 7, 2026.



Practical Implications for Taxpayers and Businesses



This reform substantially transforms the dynamics of federal tax and administrative litigation. Taxpayers and private parties that litigate before the TFJA will benefit from significantly shorter resolution times, greater legal certainty in procedural actions, and more effective judgment enforcement mechanisms. However, the reform also demands heightened procedural diligence— the shortened deadlines require timely and strategic action from the moment a complaint is filed.



The expansion of grounds for the remedy of appeal and the new limitations on the availability of stay orders constitute significant changes that must be accounted for when planning litigation strategy for each matter.



Our Services



At Foley Mexico, our tax and administrative litigation team has extensive experience handling proceedings before the TFJA in all its modalities: standard proceedings (juicio ordinario), summary proceedings (juicio sumario), merits proceedings (juicio de resolución exclusiva de fondo), and electronic proceedings (juicio en línea). We are prepared to advise our clients in adapting to this new procedural framework, offering:

– Strategic case assessment under the new deadlines and procedural avenues.

– Full-service representation in administrative and tax adjudication proceedings.

– Counsel on obtaining preliminary injunctive relief and stays of challenged agency actions under the new grounds.

– Timely management of motions for compliance and judgment enforcement.

– Specialized defense in appellate review proceedings before the Circuit Collegiate Courts (Tribunales Colegiados de Circuito).

– Resolution of disputes through alternative dispute resolution mechanisms.



We remain at your disposal for any questions or clarifications regarding the scope of this reform and its impact on your matters of interest.



This document is for informational purposes only and does not constitute legal advice. For a specific analysis of your situation, please contact us.

El 9 de junio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA). Esta reforma representa el cambio más significativo en la justicia administrativa federal en años y tiene implicaciones directas e inmediatas para todos los contribuyentes y empresas que litigan o podrían litigar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).



La reforma responde a lo establecido en el artículo 17 constitucional que exige que los juicios administrativos en materia tributaria se resuelvan en un máximo de seis meses. Su propósito central es acelerar la impartición de justicia mediante plazos estrictos para todas las actuaciones del TFJA, ampliar las vías de impugnación y modernizar el procedimiento contencioso administrativo. Entre otros, los cambios más relevantes son los siguientes:



1. Juicios más rápidos: plazos obligatorios para el TFJA. Se establece un plazo genérico de 5 días para que el Tribunal emita acuerdos o resoluciones sobre cualquier promoción y ese mismo plazo aplica para admitir o desechar demandas. Se acabaron los tiempos indefinidos de espera: los Magistrados que incumplan estos plazos de manera reiterada e injustificada incurrirán en responsabilidad administrativa.



2. Juicio sumario: más asuntos, más rápido. La cuantía de procedencia se establece para asuntos con valor de hasta 30 veces la UMA anual (aprox. $1,500,000 M.N.), y la sentencia definitiva deberá dictarse en un máximo de 6 meses. Además, ahora procede contra resoluciones de devoluciones de contribuciones por saldos a favor o pagos de lo indebido.



3. Recurso de revisión fiscal ampliado. Se amplían los supuestos de procedencia: ahora procede en asuntos con cuantía superior a 27,000 UMAs (aprox. $3,100,000 M.N.), contra resoluciones de recursos de queja que resuelvan sobre el cumplimiento de sentencias emitidas por el TFJA, y cuando la sentencia anule actos en materia fiscal o de comercio exterior por vicios de forma o procedimiento que superen dicha cuantía.



4. Nuevos límites a la suspensión del acto impugnado. Se incorporan supuestos en los que no procederá la suspensión: cuando se realicen actividades sin contar con permiso, autorización o concesión vigente, o cuando se permita la consumación de conductas que constituyan infracción o delito. Es crucial evaluar anticipadamente la viabilidad de la suspensión en cada caso.



5. Cumplimiento efectivo de sentencias. La autoridad deberá emitir la resolución de cumplimiento en un máximo de 4 meses, con independencia de plazos de caducidad o prescripción de la ley de la materia. La queja por incumplimiento deberá resolverse en 5 días (3 días si se trata de suspensión).



6. Sentencias de Sala Superior más ágiles. El Magistrado Ponente contará con 45 días para elaborar el proyecto de sentencia y 45 días adicionales para votar el asunto. Se fijan también plazos para la facultad de atracción de la Sala Superior para ciertos asuntos relevantes.



7. El procedimiento de notificación se reduce. Cambiaron las reglas de notificaciones por Boletín Jurisdiccional reduciéndose los plazos para responder al Tribunal.



8. Comparecencia digital de autoridades. Las autoridades demandadas y los terceros podrán comparecer por vía electrónica incluso en juicios tramitados en vía tradicional.



Las nuevas reglas entran en vigor de forma escalonada, siendo la regla general, a partir del 10 de junio de 2026. De forma particular, las relativas a los plazos máximos para que actúe el tribunal entrarán en vigor dentro de 240 días (5 de febrero de 2027) y, la posibilidad de que la autoridad y los terceros acudan en línea a contestar la demanda entrará en vigor dentro de los siguientes 180 días (7 de diciembre de 2026).



Implicaciones Prácticas para Nuestros Clientes



Esta reforma transforma sustancialmente la dinámica de los juicios fiscales y administrativos federales. Los contribuyentes y particulares que litigan ante el TFJA se beneficiarán de tiempos de resolución significativamente más cortos, mayor certeza jurídica en las actuaciones procesales y mecanismos de cumplimiento de sentencias más ágiles. Sin embargo, la reforma también exige una mayor diligencia procesal: los plazos más breves requieren una actuación oportuna y estratégica desde la presentación de la demanda.



La ampliación de la procedencia del recurso de revisión fiscal y los nuevos supuestos de improcedencia de la suspensión constituyen cambios relevantes que deben ser considerados en la planeación de la estrategia litigiosa de cada asunto.



Nuestros Servicios



En Foley México, nuestro equipo de litigio fiscal y administrativo cuenta con amplia experiencia en la tramitación de juicios ante el TFJA en todas sus modalidades: juicio ordinario, juicio sumario, juicio de resolución exclusiva de fondo y juicio en línea. Estamos preparados para asesorar a nuestros clientes en la adaptación a este nuevo marco procesal, ofreciendo:



– Análisis estratégico de cada caso conforme a los nuevos plazos y vías procesales.

– Representación integral en juicios contenciosos administrativos y fiscales.

– Asesoría en la tramitación de medidas cautelares y suspensión del acto impugnado bajo los nuevos supuestos.

– Gestión oportuna de recursos de queja y cumplimiento de sentencias.

– Defensa especializada en recursos de revisión fiscal ante Tribunales Colegiados de Circuito.

– La solución de los asuntos por medios alternativos de solución de controversias.



Quedamos a sus órdenes para cualquier consulta o aclaración respecto de los alcances de esta reforma y su impacto en los asuntos de su interés.



El presente documento es únicamente de carácter informativo y no constituye una opinión legal. Para un análisis particular de su situación, le invitamos a contactarnos.













