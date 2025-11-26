- in South America
La Reforma a la Ley Aduanera 2025 ya es oficial. Publicada el 19 de noviembre de 2025, entrará en vigor el 1 de enero de 2026, marcando una nueva etapa para todo el ecosistema del comercio exterior en México. Más que una modificación normativa, se trata de un rediseño profundo de procesos, responsabilidades y estándares de cumplimiento a lo largo de toda la cadena logística.
El reto actual no se limita a “comprender la reforma”, sino a identificar cómo impacta de manera específica a cada actor: importadores, exportadores, agentes aduanales, operadores logísticos, recintos fiscalizados, mensajería y paquetería, así como proveedores tecnológicos. Analizar estos impactos, interpretarlos adecuadamente y transformarlos en mejores prácticas operativas será esencial para un cumplimiento eficaz.
¿Qué cambia realmente con la reforma?
- Mayor capacidad de verificación por parte del SAT
La autoridad incorpora herramientas reforzadas para validar valor, origen y veracidad documental.
Implicación: incremento de revisiones y necesidad de trazabilidad integral.
- Tecnología obligatoria en toda la cadena logística
Se exigen sistemas interoperables, monitoreo en tiempo real, expedientes digitales completos y procesos automatizados.
Implicación: la inversión tecnológica se vuelve indispensable.
- Materialidad reforzada
Se eleva el estándar probatorio: cada operación debe acreditar sustancia, costos, origen y condiciones reales.
Implicación: documentación coherente, verificable y alineada con los contratos.
- Expediente electrónico total
Contratos, CFDI, transferencias, garantías y gastos deberán integrarse en un sistema digital unificado.
Implicación: auditorías basadas en cruces automatizados.
- Control de inventarios permanente
Sistemas automáticos y trazabilidad continua, con nuevas obligaciones para concesionarios.
- Valoración apoyada en nuevas bases de datos y cooperación internacional
Mayor precisión en los criterios de valoración y un entorno de fiscalización más estricto.
- Incoterms bajo mayor escrutinio
Aunque no se regulan directamente, se exigirá documentación detallada que respalde los costos y condiciones pactadas. Cada Incoterm deberá justificarse y acreditarse.
- Contratos integrados formalmente al expediente aduanero
El contrato deja de ser únicamente comercial: pasa a formar parte del soporte documental oficial.
- Requisitos reforzados para el Operador Económico Autorizado (OEA)
Aumenta el nivel de exigencia para obtener y mantener la certificación.
- Obligaciones ampliadas para Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFE)
Más requisitos de trazabilidad, control operativo, documentación y certificación.
- Mensajería y paquetería: procesos simplificados con mayor supervisión
Autorizaciones bianuales y nuevas obligaciones tecnológicas.
- Agentes aduanales: una nueva etapa de responsabilidad profesional
Requisitos de certificación periódica, actualización y nuevas causales de suspensión.
Un impacto diferente para cada empresa
La reforma no afecta del mismo modo a todos los actores por ello, el paso inmediato consiste en identificar el impacto particular para cada organización y definir cuanto antes las mejores prácticas que garanticen continuidad operativa y cumplimiento.
