Reforma a la LIGIE: Nuevos Aranceles para 2026

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), la cual impacta en más de 1000 fracciones arancelarias.

La reforma establece aumentos que en la mayoría de los casos alcanzan niveles de hasta 35%, y en supuestos específicos llegan incluso al 50%. A diferencia de años anteriores, estos aranceles no tienen naturaleza temporal o transitoria. Se incorporan de manera permanente a la LIGIE.

¿A qué mercancías afectan los aranceles?

Las mercancías que más destacan en la reforma son:

Productos cosméticos y de cuidado personal, tales como perfumes, maquillaje, preparaciones para la piel y el cabello.

Plásticos y manufacturas de plástico, incluyendo tuberías, láminas, envases y artículos de uso doméstico e industrial, principalmente en el Capítulo 39.

Textiles, fibras, hilados y tejidos, comprendidos en los Capítulos 50 a 60.

Productos siderúrgicos.

Sector automotriz.

Es importante señalar que la medida sólo aplicará a las importaciones originarias de países con los que México no tiene un Tratado de Libre Comercio ("TLC"), como China, India, Corea del Sur, entre otros. Es decir, las mercancías de países con los que existe un TLC seguirán recibiendo tratamiento arancelario preferencial.

¿Cuándo empezarán a aplicar estos aranceles?

De acuerdo con el primer artículo transitorio del decreto, los aranceles entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

¿Se esperan medidas adicionales?

En el artículo cuarto transitorio, se señala que "con el objetivo de garantizar el abasto de insumos en México en condiciones competitivas, la Secretaría de Economía podrá implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos correspondientes para la importación de mercancías provenientes de países con los que el Estado mexicano no tenga Tratados de Libre Comercio en vigor".

En nuestra opinión, esto probablemente se vincula con los programas de comercio exterior (PROSEC y Regla 8a) de la Secretaría de Economía.

