Reforma Laboral para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales presentada en el Senado de la República en México

México se encuentra entre los países con mayor número de horas trabajadas dentro de la OCDE ("Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico"), con un promedio...

Antecedentes

México se encuentra entre los países con mayor número de horas trabajadas dentro de la OCDE (“Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”), con un promedio de 48 horas semanales en comparación con el promedio de 37.2. Esta iniciativa, presentada en el Senado de la República en México, el 3 de diciembre del presente año, busca alinearse con los estándares internacionales y recomendaciones de la OIT (“Organización Internacional del Trabajo”), que promueven una semana laboral de 40 horas sin reducción salarial.

Iniciativa

A continuación, los aspectos más relevantes de la iniciativa:

Reducción gradual de la jornada laboral constitucional

La jornada semanal se reduce progresivamente dos horas en los siguientes cuatro años

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

Garantías para las personas trabajadoras

No habrá reducción de sueldos ni de prestaciones.

Se consagra el límite de 40 horas en la Constitución.

Prohibición de horas extra de trabajo para menores de edad.

Jornada ordinaria y extraordinaria

Máximo de 12 horas por día, sumando jornada ordinaria y extraordinaria.

Las horas extra voluntarias estarán entre 9 y 12 horas semanales.

Nuevo tope de hasta 4 horas triples en la Ley Federal del Trabajo.

Registro electrónico obligatorio

Los empleadores deberán implementar sistemas digitales para controlar la jornada laboral.

La STPS (“Secretaría del Trabajo y Previsión Social”) emitirá reglas operativas correspondientes.

Implementación y Contexto Electoral

Entrada en vigor prevista: 1 de mayo de 2026.

Propuestas de apoyo a MiPyMEs

Beneficios fiscales: ISR preferencial, deducibilidad total de nómina, acreditamiento parcial de cuotas IMSS.

Créditos fiscales temporales y devolución acelerada de IVA.

Creación de un Fondo Federal para Productividad y Ajuste Laboral.

Programas de capacitación, digitalización y reconversión laboral.

Comisión especial de seguimiento para evaluar impactos sectoriales e inflación.

