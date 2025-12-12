Reforma Laboral para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales presentada en el Senado de la República en México

- within Employment and HR topic(s)
Antecedentes
México se encuentra entre los países con mayor número de horas trabajadas dentro de la OCDE (“Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”), con un promedio de 48 horas semanales en comparación con el promedio de 37.2. Esta iniciativa, presentada en el Senado de la República en México, el 3 de diciembre del presente año, busca alinearse con los estándares internacionales y recomendaciones de la OIT (“Organización Internacional del Trabajo”), que promueven una semana laboral de 40 horas sin reducción salarial.
Iniciativa
A continuación, los aspectos más relevantes de la iniciativa:
Reducción gradual de la jornada laboral constitucional
La jornada semanal se reduce progresivamente dos horas en los siguientes cuatro años
- 2027: 46 horas
- 2028: 44 horas
- 2029: 42 horas
- 2030: 40 horas
Garantías para las personas trabajadoras
- No habrá reducción de sueldos ni de prestaciones.
- Se consagra el límite de 40 horas en la Constitución.
- Prohibición de horas extra de trabajo para menores de edad.
Jornada ordinaria y extraordinaria
- Máximo de 12 horas por día, sumando jornada ordinaria y extraordinaria.
- Las horas extra voluntarias estarán entre 9 y 12 horas semanales.
- Nuevo tope de hasta 4 horas triples en la Ley Federal del Trabajo.
Registro electrónico obligatorio
- Los empleadores deberán implementar sistemas digitales para controlar la jornada laboral.
- La STPS (“Secretaría del Trabajo y Previsión Social”) emitirá reglas operativas correspondientes.
Implementación y Contexto Electoral
- Entrada en vigor prevista: 1 de mayo de 2026.
Propuestas de apoyo a MiPyMEs
- Beneficios fiscales: ISR preferencial, deducibilidad total de nómina, acreditamiento parcial de cuotas IMSS.
- Créditos fiscales temporales y devolución acelerada de IVA.
- Creación de un Fondo Federal para Productividad y Ajuste Laboral.
- Programas de capacitación, digitalización y reconversión laboral.
- Comisión especial de seguimiento para evaluar impactos sectoriales e inflación.
