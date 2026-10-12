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Collocamento Obbligatorio: Dal 2027 Aumentano Contributo Esonerativo E Sanzioni

A partire dal 1° gennaio 2027, le aziende italiane dovranno affrontare un significativo aumento sia del contributo esonerativo per la mancata assunzione di persone con disabilità sia delle relative sanzioni amministrative. Il Decreto ministeriale n. 100/2026 introduce nuovi importi basati sulla retribuzione media del settore privato, con il contributo giornaliero che passa da 39,21 a 44,32 euro e le sanzioni che raggiungono i 221,60 euro per posizione scoperta.