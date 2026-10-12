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12 October 2026

Collocamento Obbligatorio: Dal 2027 Aumentano Contributo Esonerativo E Sanzioni

DL-Law Avvocati Giuslavoristi

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A partire dal 1° gennaio 2027, le aziende italiane dovranno affrontare un significativo aumento sia del contributo esonerativo per la mancata assunzione di persone con disabilità sia delle relative sanzioni amministrative. Il Decreto ministeriale n. 100/2026 introduce nuovi importi basati sulla retribuzione media del settore privato, con il contributo giornaliero che passa da 39,21 a 44,32 euro e le sanzioni che raggiungono i 221,60 euro per posizione scoperta.
Italy Employment and HR
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COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: DAL 2027 AUMENTANO CONTRIBUTO ESONERATIVO E SANZIONI

Con il Decreto n. 100 del 3 agosto 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato gli importi previsti dalla Legge n. 68/1999 in relazione all’esonero dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità e alla mancata copertura della quota di riserva.

Dal 1° gennaio 2027, il contributo esonerativo aumenterà da 39,21 euro a 44,32 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

L’adeguamento del contributo esonerativo inciderà anche sul regime sanzionatorio; decorso il termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, la sanzione per la mancata copertura della quota di riserva passerà da 196,05 a 221,60 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascuna posizione scoperta.

Per la determinazione dei nuovi importi è stata assunta come parametro di riferimento la retribuzione media lorda del settore privato che, secondo i dati ufficiali Istat, a marzo 2026 era pari a 2.437,32 euro mensili.

Restano ferme le ipotesi previste dalla normativa che possono sospendere o differire il decorso di tale termine, tra cui:

  • la richiesta di avviamento ai servizi per l’impiego non ancora perfezionata;
  • la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 68/1999 per l’adempimento graduale degli obblighi occupazionali;
  • il ricorso a interventi di integrazione salariale straordinaria nei casi previsti dalla legge;
  • lo svolgimento di procedure di licenziamento collettivo.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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