COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: DAL 2027 AUMENTANO CONTRIBUTO ESONERATIVO E SANZIONI
Con il Decreto n. 100 del 3 agosto 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato gli importi previsti dalla Legge n. 68/1999 in relazione all’esonero dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità e alla mancata copertura della quota di riserva.
Dal 1° gennaio 2027, il contributo esonerativo aumenterà da 39,21 euro a 44,32 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
L’adeguamento del contributo esonerativo inciderà anche sul regime sanzionatorio; decorso il termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, la sanzione per la mancata copertura della quota di riserva passerà da 196,05 a 221,60 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascuna posizione scoperta.
Per la determinazione dei nuovi importi è stata assunta come parametro di riferimento la retribuzione media lorda del settore privato che, secondo i dati ufficiali Istat, a marzo 2026 era pari a 2.437,32 euro mensili.
Restano ferme le ipotesi previste dalla normativa che possono sospendere o differire il decorso di tale termine, tra cui:
- la richiesta di avviamento ai servizi per l’impiego non ancora perfezionata;
- la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 68/1999 per l’adempimento graduale degli obblighi occupazionali;
- il ricorso a interventi di integrazione salariale straordinaria nei casi previsti dalla legge;
- lo svolgimento di procedure di licenziamento collettivo.
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