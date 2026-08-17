Esoneri Contributivi Al 100% : l’INPS Fornisce Indicazioni Su Due Tipologie Di Agevolazioni

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Il 29 luglio 2026, l’INPS ha emesso due comunicazioni di carattere estremamente pragmatico circa due esoneri contributivi al 100%.
Con il messaggio n. 2518, l’INPS persegue lo scopo di comunicare l’apertura della procedura telematica per la presentazione delle domande relative all’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro – previsto dall’art. 4 del D.L. n. 62/2026, convertito dalla L. n 112/2026 – destinato ai datori di lavoro privati che trasformano a tempo indeterminato i contratti a termine di giovani under 35 che non sono mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato.
A tal fine, nel messaggio, l’Ente:
- avvisa che è ora possibile presentare le domande di accesso all’esonero contributivo per le trasformazioni dei contratti a termine stipulati entro il 30 aprile 2026 (purché abbiano una durata effettiva non superiore a dodici mesi) in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026;
- precisa le modalità operative di richiesta, le procedure di autorizzazione, la disciplina sulla restituzione del contributo addizionale dell’1,40% previsto per i contratti a tempo determinato e le istruzioni per l’esposizione del beneficio nei flussi Uniemens e le relative istruzioni contabili.
Dall’altro lato, con la circolare n. 82, pubblicata nella medesima data, l’INPS fornisce le istruzioni per l’esonero contributivo – introdotto dall’art. 1, commi da 210 a 213 della L. 199/2025, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
In tale circolare, l’Ente precisa i limiti dell’agevolazione, in termini sia quantitativi (entro 8.000 euro annui) sia di durata (variabile in funzione del tipo di rapporto di lavoro).
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