Revisión de Cuotas de Aceros Planos Recubiertos de Vietnam

Hoy, 28 de mayo de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio del procedimiento administrativo de revisión de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de aceros planos recubiertos originarias de la República Socialista de Vietnam, independientemente del país de procedencia, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitante

La solicitante de la revisión de cuota es la empresa Ternium México, S.A. de C.V.

Producto objeto de revisión

Aceros planos recubiertos, al carbono y/o aleados, resistentes a la corrosión, conrecubrimiento metálico y/o no metálico, también denominado orgánico.Técnica o comercialmente se lesconoce como lámina galvanizada, galvalum, galfan, lámina pintada, flat-rolled steel products coated with corrosion resistant metal orpainted, hot hipped galvanized (galvanizado), certain corrosion-resistant steel products, steel sheet metallic coated and prepainted, galvanized sheet o galvanneal.

Fracción Arancelaria

Los aceros planos recubiertos ingresan a territorio nacional bajo las fracciones arancelarias 7210.30.02, 7210.41.01, 7210.41.99, 7210.49.99, 7210.61.01, 7210.70.02, 7212.20.03, 7212.30.03, 7212.40.04, 7225.91.01, 7225.92.01, y 7226.99.99, y al amparo de la Regla Octava por las fracciones arancelarias 9802.00.01, 9802.00.02, 9802.00.03, 9802.00.04, 9802.00.06, 9802.00.07, 9802.00.10, 9802.00.12, 9802.00.13, 9802.00.14, 9802.00.15 y 9802.00.19 de la TIGIE.

Metodología del Valor Normal

La Secretaría determinó que Vietnam constituye una economía de no mercado y recurrió a la metodología de país sustituto para el valor normal, seleccionando a Brasil.

Período de revisión (Dumping)

La Secretaría de Economía determinó que el período de revisión comprende del 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2024.

Fecha Límite

El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar es el 7 de julio de 2025, aunque puede solicitarse una prórroga.

Importadores Listados

