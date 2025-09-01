Verpakking onder vuur: Mondelez spant rechtszaak aan tegen Aldi

Mondelez, het Amerikaanse koekjes- en chocoladeconglomeraat, is van mening dat Aldi haar verpakkingen nabootst.

Mondelez heeft bij de rechtbank van Illinois een rechtszaak aangespannen tegen Aldi omdat zij mening is dat Aldi de productverpakkingen van haar huismerken kopieert en ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de grote reputatie en goodwill die Mondelez jarenlang heeft opgebouwd met een zeer onderscheidende en bekende huisstijl.

Door deze praktijken wordt de consument volgens Mondelez misleid en kan zij in verwarring raken. De onderscheidende kwaliteit van de unieke verpakkingen van de Mondelez producten zal daardoor verwateren. Mondelez eist dat Aldi stopt met de gewraakte verpakkingen en een schadevergoeding betaalt.

Het gaat om de volgende verpakkingen:

De linker verpakkingen zijn van Mondelez, de rechter van Aldi.

In de dagvaarding legt Mondelez de overeenkomsten tussen haar verpakking en die van Aldi uit. Zo wijst zij onder meer op de volgende gelijkenissen:

Net als de OREO verpakking, bevat de inbreuk makende Sandwich Cookie Verpakking een gestileerd koekje dat bestaat uit een witte vulling tussen twee zwarte koekjes met de markering met ribbels die een rand vormen langs de omtrek, die lichtjes naar rechts is gekanteld. Een overwegend blauwe achtergrond, die Mondelēz sinds 1952 heeft op zijn Oreo koekjesverpakking, met een lichtere blauwe halo rond het koekje. Hints van witte melkspatten. Een dik, schreefloos wit lettertype dat de productnaam aanduidt, dat Mondelēz sinds 1972 op zijn Oreo koekjesverpakking heeft staan, etc.

Bij de andere -volgens Mondelez inbreuk makende- verpakkingen gaat Mondelez uitvoerig, op dezelfde wijze als bij het Oreo koekje, in op de overeenkomsten tussen beide verpakkingen.

Het valt niet te ontkennen dat Aldi dicht tegen de verpakking van Mondelez aanschurkt. Het merk, de plaats van het merk, de kleurstellingen en de plaats van het product op de verpakking kunnen bepalend zijn. De "look & feel" van een verpakking wordt steeds belangrijker in rechtszaken. Rechters kijken niet alleen naar logo's, maar ook naar kleurgebruik, typografie en positionering.

In een andere zaak met betrekking tot verpakking, besliste de rechter van de rechtbank in New York onlangs als volgt. Het ging om twee verpakkingen voor boter. Kerrygold van Ornua tegen Tipperary van Abbey Special Foods uit Ierland. Beide partijen verkopen ongezouten Ierse boter met zilverkleurige verpakking in de VS. De rechter geeft Abbey gelijk. Hij oordeelt dat de verpakking van Tipperary niet verwarrend overeenstemt met die van Kerrygold. Kerrygold's verpakking is wel onderscheidend en niet functioneel, dus is wel juridisch beschermd. Echter de overeenkomsten van de verpakkingen zijn oppervlakkig: beide gebruiken weliswaar zilverfolie, maar de logo's, lettertypes, en layout verschillen sterk. Er is onvoldoende kans op verwarring bij consumenten.

Hoe de rechter in Illinois gaat beslissen in de Mondelez vs Aldi zaak is nog even afwachten. Wij houden u op de hoogte.

Originally published 7 August, 2025.

