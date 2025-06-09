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9 June 2025

"Подводные Камни" Залогового Имущества В Процедуре Банкротства

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Регулярное участие в мероприятиях экспертного сообщества, посвященных острым пр&
Belarus Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring
Sergey Makhnach
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Регулярное участие в мероприятиях экспертного сообщества, посвященных острым практическим проблемам ликвидации и банкротства, способствуют тому, что сегодня делимся инсайтами по одной из злободневных тем – работе с залоговым имуществом в процедуре банкротства.

В Законе об урегулировании неплатежеспособности, вступившего в силу в октябре 2023 г., появились новые термины:

Залоговое имущество - имущество должника предприятия-банкрота, которое является или являлось предметом залога до его прекращения в связи с реализацией или невозможностью реализации после открытия конкурсного производства.

Залоговый кредитор - кредитор по обязательствам, обеспеченным залоговым имуществом, у которого возникло право на обращение взыскания на такое имущество. На практике в качестве залоговых кредиторов часто выступают банки.

Ключевые новшества Закона - требования залогового кредитора включены в третью очередь реестра требований кредиторов, наряду с требованиями по обязательным платежам (ранее относились к четвертой очереди). Залоговый кредитор фактически получил право на участие в распределении выручки от реализации залогового имущества.

На практике в процедуре банкротства возникают ситуации, которые становятся неприятными неожиданностями для залоговых кредиторов:

Если предметом залога является товар в обороте, залоговому кредитору необходимо учитывать, что фактически у предприятия-банкрота в наличии (на складах, в магазинах), может оказаться товар на меньшую общую стоимость по сравнению с указанной в договоре залога.

После заключения договора залога, рекомендуем компаниям-залогодержателям (потенциальным залоговым кредиторам в случае банкротства контрагента), пользоваться своим правом, предусмотренным п. 2 ст. 324 Гражданского кодекса и проверять наличие, количество, состояние и условия хранения заложенного имущества, находящегося у залогодателя как "по документам", так и фактически (например, посредством посещения склада).

Залоговым имуществом может быть и объект недвижимости. Если в соответствующем здании, сооружении, помещении, помимо собственно стен, имеется, к примеру, какое-либо сложное техническое оборудование (а такие случаи нередки), то от логики формирования организатором торгов лота (с включением либо без включения в него оборудования), могут существенно зависеть шансы реализовать залоговое имущество.

Формирование лота – прерогатива организатора торгов, но компании-залогодержателю на этапе подготовки к заключению договора залога имеет смысл внимательно изучить предмет залога и оценить соответствующие риски.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Sergey Makhnach
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