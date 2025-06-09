"Подводные Камни" Залогового Имущества В Процедуре Банкротства

Регулярное участие в мероприятиях экспертного сообщества, посвященных острым практическим проблемам ликвидации и банкротства, способствуют тому, что сегодня делимся инсайтами по одной из злободневных тем – работе с залоговым имуществом в процедуре банкротства.

В Законе об урегулировании неплатежеспособности, вступившего в силу в октябре 2023 г., появились новые термины:

Залоговое имущество - имущество должника предприятия-банкрота, которое является или являлось предметом залога до его прекращения в связи с реализацией или невозможностью реализации после открытия конкурсного производства.

Залоговый кредитор - кредитор по обязательствам, обеспеченным залоговым имуществом, у которого возникло право на обращение взыскания на такое имущество. На практике в качестве залоговых кредиторов часто выступают банки.

Ключевые новшества Закона - требования залогового кредитора включены в третью очередь реестра требований кредиторов, наряду с требованиями по обязательным платежам (ранее относились к четвертой очереди). Залоговый кредитор фактически получил право на участие в распределении выручки от реализации залогового имущества.

На практике в процедуре банкротства возникают ситуации, которые становятся неприятными неожиданностями для залоговых кредиторов:

Если предметом залога является товар в обороте, залоговому кредитору необходимо учитывать, что фактически у предприятия-банкрота в наличии (на складах, в магазинах), может оказаться товар на меньшую общую стоимость по сравнению с указанной в договоре залога.

После заключения договора залога, рекомендуем компаниям-залогодержателям (потенциальным залоговым кредиторам в случае банкротства контрагента), пользоваться своим правом, предусмотренным п. 2 ст. 324 Гражданского кодекса и проверять наличие, количество, состояние и условия хранения заложенного имущества, находящегося у залогодателя как "по документам", так и фактически (например, посредством посещения склада).

Залоговым имуществом может быть и объект недвижимости. Если в соответствующем здании, сооружении, помещении, помимо собственно стен, имеется, к примеру, какое-либо сложное техническое оборудование (а такие случаи нередки), то от логики формирования организатором торгов лота (с включением либо без включения в него оборудования), могут существенно зависеть шансы реализовать залоговое имущество.

Формирование лота – прерогатива организатора торгов, но компании-залогодержателю на этапе подготовки к заключению договора залога имеет смысл внимательно изучить предмет залога и оценить соответствующие риски.

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