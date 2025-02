Faillissement E.F.P. International B.V.

Den Haag, 28 januari 2025 - De Rechtbank Den Haag heeft op maandag 27 januari 2025 het faillissement uitgesproken van E.F.P. International B.V. (EFP),na intrekking van de op 22 januari 2025 verleende voorlopige surseance van betaling. Martijn Vermeeren, advocaat en partner bij BUREN, is in dit faillissement als curator aangesteld.

EFP

EFP is gevestigd te (2685 DE) Poeldijk aan de ABC Westland 451. Zij is gespecialiseerd in import en export van groenten en fruit alsmede in de groothandel van groenten en fruit. EFP is een familiebedrijf dat al 29 jaar exporteur is van groenten, fruit, exoten en andere versproducten. EFP werkt vanuit drie locaties: Poeldijk, Ter Apel (Groningen) en Perpignan (Frankrijk). De producten van EFP gaan naar uiteenlopende bestemmingen in geheel Europa, het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Zij heeft dan ook een groot netwerk aan klanten en leveranciers in binnen- en buitenland. EFP is actief in verschillende marktsegmenten: supermarkten en cateringbedrijven, foodservicespecialisten en verwerkende bedrijven, groothandelaren en horeca. Daarnaast stelt EFP dagelijks mixpallets samen.

Voortzetten, doorstart

De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor voortzetting van de onderneming van EFP en voor een doorstart. Ook onderzoekt de curator de mogelijkheden van een verkoop van onderdelen. Er hebben zich al veel geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld. Geïnteresseerde partijen in een doorstart van EFP (of onderdelen daarvan) kunnen contact opnemen met de curator. Dit kan per e-mail of telefonisch via 070-318 4200.

Gevolgen voor schuldeisers en leveranciers

Schuldeisers van EFP kunnen hun vorderingen(en) bij de curator indienen. Dat kan via https://www.burenlegal.com/nl/faillissementen

onder "E.F.P. International B.V." en dan onder "Vordering indienen". Verder worden de posities van mogelijke zekerheidsgerechtigden, leveranciers met een goederenrechtelijke aanspraak, en andere crediteuren met mogelijke voorrechten onderzocht. Via de pagina van het faillissement van EFP kunt u ook tips en onregelmatigheden met betrekking tot het faillissement melden. Ook treft u daar antwoorden aan op veelgestelde vragen (FAQ).

Gevolgen voor werknemers

Zoals gebruikelijk bij een faillissement zal de curator vermoedelijk de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers moeten opzeggen. Op dit moment onderzoekt de curator alle dienstverbanden en worden de werknemers voortdurend ingelicht. Gedurende de opzegtermijn van maximaal 6 weken blijven de werknemers in dienst en zijn zij in principe gehouden nog werkzaamheden te verrichten. Zij krijgen in beginsel hun salaris en vakantiegeld over deze resterende periode betaald via de UWV- loongarantieregeling. De curator heeft UWV reeds ingelicht. UWV start zo snel mogelijk een registratieprocedure om de salarissen te kunnen uitbetalen. Voor veelgestelde vragen wordt verwezen naar de FAQ op deze website.

Gevolgen voor leveranciers, klanten en transporteurs

Het faillissement van EFP is in beginsel niet van invloed op bestaande lopende overeenkomsten. Dat betekent dat het faillissement op zichzelf er niet voor zorgt dat de rechten en verplichtingen onder deze overeenkomsten worden gewijzigd.

Faillissement volgen

Er zal een aparte pagina komen met betrekking tot het faillissement van EFP. Deze faillissementspagina kan gevonden worden via https://www.burenlegal.com/nl/faillissementen en dan onder "EFP International B.V." Via deze faillissementspagina kan het verloop van het faillissement worden gevolgd, kunnen vorderingen worden ingediend en kunnen tips en onregelmatigheden met betrekking tot het faillissement worden gemeld. Ook treft u daar antwoorden aan op veelgestelde vragen (FAQ).

Mocht u geïnteresseerd zijn in het verloop van dit faillissement, dan kunt u op de faillissementspagina via de knop "Volg dit faillissement" het verdere verloop van dit faillissement volgen. U krijgt dan de relevante faillissementsverslagen en andere publicaties, zodra beschikbaar, automatisch toegezonden op het door u aangegeven e-mailadres.

Informatie

Voor meer informatie kunt u zich tot de curator of zijn kantoorgenoten wenden.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.