Faillissement Thuisin Hoorn B.V.

Op 31 december 2024 is het faillissement uitgesproken van woonwinkel Thuisin Hoorn B.V. in Hoorn. Mr. Martijn Bonefaas is benoemd tot curator en zal dit faillissement behandelen. In de aankomende periode zal de situatie ter plaatse worden geïnventariseerd en beoordeeld, net als de rechten van consumenten en leveranciers.

Schuldeisers en leveranciers kunnen zich per e-mail melden bij de curator. Nadat de situatie voldoende in kaart gebracht is, zullen zij nader geïnformeerd worden over het verdere verloop van het faillissement.

Bent u leverancier van Thuisin Hoorn? Dan verzoeken wij uw vordering kenbaar te maken door een e-mail te sturen aan leverancier.thuisinhoorn@vandiepen.com.

Graag ontvangen wij daarbij de volgende informatie:

Informatie over de vordering, gesplitst in hoofdsom en BTW; Kopie van de met Thuisin Hoorn gesloten overeenkomst en eventuele van toepassing zijnde algemene voorwaarden; Kopie van openstaande facturen; Informatie of u zich op enig eigendomsvoorbehoud, voor(rangs)- of zekerheidsrecht en/of ander recht beroept, met vermelding van de grondslag.

Heeft u recent een aankoop gedaan bij Thuisin Hoorn? Dan kunt u hierover contact opnemen met de curator door een e-mail te sturen aan consument.thuisinhoorn@vandiepen.com.

Graag ontvangen wij daarbij de volgende informatie:

Bewijs van aankoop inclusief facturen en offertes; Bewijs van (eventuele) aanbetaling; E-mails en correspondentie tussen u en Thuisin Hoorn.

Daarnaast vernemen wij graag of wij uw persoonsgegevens mogen communiceren indien een eventuele doorstart gerealiseerd zou kunnen worden.

Vanwege de mogelijke omvang van de aanspraken in het faillissement kan beantwoording van vragen en e-mails enige tijd in beslag nemen. Wij vragen om uw begrip daarvoor.

