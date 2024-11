Faillissement Susteen Nederland B.V.

Den Haag, 7 oktober 2024 - De rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 1 oktober 2024 het faillissement uitgesproken van Susteen Nederland B.V. Ruud Brunninkhuis, advocaat bij BUREN, is in dit faillissement als curator aangesteld. De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor voortzetting en voor een doorstart van de onderneming of voor een losse verkoop van onderdelen daarvan.

Susteen Nederland B.V.

Susteen Nederland B.V. (Susteen) is gevestigd te (2591 XR) Den Haag aan de Bordewijklaan 38. Susteen Nederland B.V. is gespecialiseerd in advies en informatie over het verduurzamen van particuliere, niet-monumentale woningen.



De energieadviseurs van Susteen plegen huisbezoeken om een zo passend mogelijk energieadvies bij de betreffende woning te kunnen opstellen. Aan de hand van het bezoek stelt Susteen een persoonlijk woningverbeterplan op. Daarnaast treedt Susteen op als hoofdaannemer of als intermediair bij het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen aan huis. Zo wordt ervoor gezorgd dat werkzaamheden vakkundig worden uitgevoerd door vakkundige partijen. Meer informatie is te vinden op de website van Susteen: https://susteen.nl.

Voortzetten, doorstart

De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor voortzetting van de onderneming van Susteen en voor een doorstart. Ook onderzoekt de curator de mogelijkheden voor verkoop van onderdelen van de onderneming van Susteen. Geïnteresseerde partijen in een doorstart van Susteen (of onderdelen daarvan) kunnen contact opnemen met de curator via r.brunninkhuis@burenlegal.com.

Gevolgen voor schuldeisers en leveranciers

Schuldeisers van Susteen Nederland B.V. kunnen hun vordering(en) bij de curator indienen. Dat kan via https://www.burenlegal.com/nl/faillissementen onder "Susteen Nederland B.V." en dan onder "Vordering indienen". Verder worden de posities van mogelijke zekerheidsgerechtigden, leveranciers met een goederenrechtelijke aanspraak, en andere crediteuren met mogelijke voorrechten onderzocht. Via de pagina van het faillissement van Susteen kunt u ook tips en onregelmatigheden met betrekking tot het faillissement melden. Ook treft u daar antwoorden aan op veelgestelde vragen (FAQ).

Afkoelingsperiode

De rechtbank Den Haag heeft een afkoelingsperiode van twee maanden afgekondigd. Gedurende deze periode kunnen leveranciers eventuele rechten op de inboedel van Susteen niet uitoefenen. De curator zal zich eerst een beeld moeten vormen van de omvang van de boedels en de rechten die verschillende partijen daarop hebben.

Gevolgen voor werknemers

Zoals gebruikelijk bij een faillissement heeft de curator de arbeidsovereenkomsten met de werknemers moeten opzeggen. Gedurende de opzegtermijn van maximaal zes (6) weken blijven de werknemers in dienst. Zij krijgen voor zover daar recht op bestaat hun salaris en vakantiegeld over deze resterende periode betaald via de UWV-loongarantieregeling. De curator heeft het UWV reeds ingelicht. UWV start zo snel mogelijk een registratieprocedure om de salarissen te kunnen uitbetalen. Voor veelgestelde vragen wordt verwezen naar de FAQ op deze website.

Gevolgen voor klanten

Het faillissement van Susteen is in beginsel niet van invloed op bestaande lopende overeenkomsten. Dat betekent dat het faillissement op zichzelf er niet voor zorgt dat de rechten en verplichtingen onder deze overeenkomsten worden gewijzigd. De curator heeft veelgestelde vragen (FAQ) voor klanten opgesteld.

Faillissementen volgen en informatie

Voor informatie wordt u verwezen naar de hierboven genoemde faillissementspagina's. Mocht u geïnteresseerd zijn in het verloop van deze faillissementen, dan kunt u via de knop "Volg dit faillissement" het verdere verloop van dit faillissement volgen. U krijgt dan de relevante faillissementsverslagen en andere publicaties, zodra beschikbaar, automatisch toegezonden op het door u aangegeven e-mailadres.