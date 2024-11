Doorstart Saint Basics B.V.

Den Haag, 18 januari 2024 – De curator in het faillissement van Saint Basics B.V. (Saint Basics) heeft overeenstemming bereikt over een overname van de onderneming. Saint Basics werd 21 november 2023 failliet verklaard waarbij Ruud Brunninkhuis, advocaat bij BUREN, als curator is aangesteld.

De curator heeft met het online warenhuis Shop Like You Give a Damn B.V. (Shop Like You Give a Damn) per 4 januari 2024 een overname gerealiseerd ten aanzien van de onderneming van Saint Basics. De activiteiten van de onderneming van Saint Basics, die zien op het verkopen van duurzame basics, worden hiermee voortgezet. Shop Like You Give a Damn is een duurzaam, fair en 100% vegan online warenhuis, te vinden via www.shoplikeyougiveadamn.nl. Het is een omvangrijke winkel, vol duurzame mode, schoenen, dier(proef)vrije cosmetica en woonartikelen.

De curator heeft de markt uitgebreid verkend en met meerdere partijen gesproken over een overname. Acceptatie van de bieding van Shop Like You Give a Damn is het beste voor de boedel en de gezamenlijke schuldeisers van Saint Basics gebleken.

25 January 2024

