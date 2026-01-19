ARTICLE
19 January 2026

[Live] Navigating FDI & Cross-Border Structuring Amid Trade Tensions & Supply Chain Realignment (Video)

Indian & Indonesian perspective With HHR lawyers - Navigating FDI and Cross-Border Structuring Amid Global Trade Tensions and Supply Chain Realignment
Indian & Indonesian perspective With HHR lawyers - Navigating FDI and Cross-Border Structuring Amid Global Trade Tensions and Supply Chain Realignment Esteemed Panel Speakers:

  • Mr. Srinivas Kotni, Founder and Managing Partner at Lexport
  • Ms. Khushboo Kataruka, Partner, Hammurabi & Solomon Partners
  • Ms. Thanuja Palla, Partner, Hammurabi & Solomon Partners
  • Ms. Milanti T. Kirana, Partner, HHR Lawyers
  • Mr. M. Fathan Nautika, Partner, HHR Lawyers
  • Ms. Rani Nur Aini, Senior Associate, HHR Lawyers
  • Ms. Aziza Katili, Associate, HHR Lawyers

Moderated by: Mr. Sidharth Sharma, Senior Associate, Hammurabi & Solomon Partners Date: 13th Jan 2026 Time: Starts 4 PM IST

