Publiczna służba zdrowia w Polsce to system ochrony zdrowia, który zapewnia mieszkańcom kraju dostęp do usług medycznych finansowanych głównie z publicznych środków. Jest to struktura obejmująca szpitale, przychodnie, ambulatoria, sanatoria oraz inne placówki medyczne, które działają w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Niestety obecnie niektóre placówki mogą mieć problemy z wypłacaniem się ze zobowiązań wobec zleceniobiorców. Tutaj znajdziesz kilka szczegółów na temat windykacji szpitali – kliknij w ten link. W tym zakresie mamy na myśli wszelkie podmioty, które miały okazję wygrać przetarg i zająć się realizacją zamówienia dla szpitala. Warto więc omówić po części problem z niewypłacalnością lub też opóźnieniem w wypłacalności szpitali. W tym materiale skupimy się na tym, ile wynosi zadłużenie szpitali. Więcej na ten temat dowiesz się właśnie tutaj.

Źródła finansowania szpitali w Polsce

W Polsce głównym źródłem finansowania publicznej opieki zdrowotnej są składki na ubezpieczenie zdrowotne, które są odprowadzane przez pracowników, pracodawców oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Składki te trafiają do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dodatkowo rząd przeznacza pewne środki z budżetu państwa na finansowanie niektórych aspektów opieki zdrowotnej, takich jak programy profilaktyczne, szczepienia, czy leczenie niektórych chorób o dużym znaczeniu społecznym. W większości przypadków mamy także środki samorządowe oraz programy ze strony Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dotacje. Te ostatnie to jednak raczej już rzadkość. Chociaż jest różnie. W przypadku, gdy mamy do czynienia z publicznym finansowaniem, często powstaje problem związany z odpowiednim gospodarowaniem dostępną pulą środków. Tutaj z kolei powstają właśnie opóźnienia w wypłatach dla zleceniobiorców, do których możesz należeć. Oczywiście nie są to wszystkie źródła finansowanie, ale te należące do głównych.

Zadłużenie szpitali – ile wynosi dług publicznych placówek medycznych?

Aktualne zadłużenie szpitali zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia wynosi aktualnie 21 miliardów złotych. Zadłużenie stale rośnie. 15 lat temu w III kwartale 2007 roku wynosiło niecałe 10 miliardów. Po 8 latach w 2015 roku wynosiło około 11 miliardów, czyli wzrosło przez 8 lat o 1 miliard. Biorąc pod uwagę inflację zmiany, to można powiedzieć, że ten dług nawet nominalnie wzrósł, ale generalnie spadł z uwagi na inflację. Dodatkowo sytuacja publicznej służby zdrowia raczej nie wskazuje na to, że koszty obsługi tego zadłużenia będą maleć. Nasze składki nie idą do Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko na inne cele, czyli ta zapaść w służbie zdrowia się coraz bardziej powiększa i niestety powoduje problemy na całym rynku np. dostawców różnych usług i towarów do szpitali.

Windykacja szpitala jako Twojego dłużnika

W takiej sytuacji najprawdopodobniej kupimy Twój dług. Na czym to polega? Niejednokrotnie nabywamy te wierzytelności poprzez klasyczne cesje wierzytelności, co czasami przynosi korzyści także dłużnikowi. Dlaczego? Ponieważ dłużnik często jest niewypłacalny, gdyż sam posiada niespłacone wierzytelności. Nasze procesy są zautomatyzowane dzięki własnemu oprogramowaniu, a pozwy składamy elektronicznie. Nasze wynagrodzenie jest uzależnione od skutecznego ściągnięcia należności. Przy tym naliczamy koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne oraz czasami opłaty egzekucyjne, które wynoszą 40, 70 lub 100 EUR za fakturę. Wszystkie te opłaty ponosi dłużnik, czyli szpital, a nasz klient nie ponosi żadnych kosztów windykacji. Posiadamy listę niemal wszystkich szpitali w Polsce i znamy ich zachowania podczas procesów ściągania należności. Niektóre płacą po wezwaniu do zapłaty, inne po otrzymaniu pozwu, a jeszcze inne odwołują się od nakazów zapłaty.

