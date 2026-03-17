[Blog] Netflix récupère le nom de domaine

Le 1er janvier 2026, le Panel OMPI a jugé que Netflix Studios remplissait les trois conditions nécessaires et a donc accordé le transfert du nom de domaine .

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Le 1er janvier 2026, le Panel OMPI a jugé que Netflix Studios remplissait les trois conditions nécessaires et a donc accordé le transfert du nom de domaine .

Même si le nom de domaine a été enregistré avant les dépôts de la marque KPOP DEMON HUNTERS de Netflix, le film avait acquis une notoriété telle que le Panel a considéré que des droits de common law s'appliquaient déjà, avant même l'enregistrement de la marque.

Le nom de domaine reproduisait à l'identique le titre du film, sans que son titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime.

Enfin, le fait que le site web soit inactif est sans incidence sur la caractérisation de la mauvaise foi, puisque le choix du nom de domaine n'est pas anodin : Kpop Demon Hunters, dépourvu de traduction, ne peut renvoyer qu'à l'œuvre. Cela caractérise une volonté d'en exploiter la notoriété et vu le succès que ce film a connu, le titulaire ne pouvait légitimement ignorer cette dénomination.

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