Et la liberté d'expression alors ?! Meta décide de bannir les médias d'Etat russes (Video)

Gérard Haas décrypte l'actualité.

Le groupe Meta a décidé de bannir les médias d'Etat russes de ses plateformes Youtube, Instagram, Whatsapp.

Cette action soulève des questions importantes sur la liberté d'expression, la propagande et l'ingérence étrangère, qui sont au cSur du droit international.

Premièrement, reconnaissons l'importance de protéger la liberté d'expression. Comme le dit l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."

Cependant, ce droit n'est pas absolu et peut être soumis à des restrictions, notamment lorsque l'expression en question promeut la haine ou la violence.

Originally published 20 Sept 2024

