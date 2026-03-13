[Blog] WIPO Global Awards 2026 : Candidatures ouvertes

L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a ouvert, depuis le 15 janvier dernier...

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L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a ouvert, depuis le 15 janvier dernier, les candidatures pour l'édition 2026 de ses WIPO Global Awards (Prix mondiaux de l'OMPI 2026), destinés aux startups et PME innovantes du monde entier, tous secteurs d'économie confondus, utilisant la propriété intellectuelle comme atout stratégique pour leur croissance.

Cette 5ᵉ édition distinguera 11 entreprises :

10 prix (5 start-up et 5 PME) issus de différents secteurs de l'économie (tels que la santé, l'environnement, ou encore le numérique), et

1 nouveau prix thématique dédié aux PME dans le sport,

Deux mentions spéciales seront également décernées pour la meilleure femme entrepreneure et le meilleur jeune entrepreneur.

L'évaluation porte notamment sur la stratégie de propriété intellectuelle (PI) des entreprises, la commercialisation des actifs de PI, la culture interne en matière de PI et la contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

Les lauréats bénéficieront d'une visibilité internationale, d'un programme de mentorat de six mois, d'un accès privilégié à des investisseurs et partenaires, et d'une invitation à Genève lors des Assemblées de l'OMPI pour la remise des prix.

En 2025, le concours a reçu plus de 780 candidatures issues de 95 pays, confirmant l'intérêt croissant pour cette reconnaissance internationale de l'innovation fondée sur la PI.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mars 2026 aux startups et PME des 194 États membres de l'OMPI.

Consultez le règlement du concours et/ou vous inscrire.

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