Plainte RGPD : pourquoi la CNIL ne vous répond pas (et comment réagir) ? (Video)

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Une plainte RGPD a été déposée contre votre organisation… puis plus rien. Des semaines, des mois de silence total de la part de la CNIL. Faut-il s'inquiéter ?

Dans cet épisode, on décrypte ce qui se passe vraiment en coulisse :

→ L'asymétrie légale entre plaignant et organisme visé

→ Le parcours interne d'une plainte à la CNIL (tri, analyse, décision)

→ Pourquoi certains dossiers traînent des mois : volume (17 772 plaintes/an) et complexité croissante (IA, coordination européenne…)

→ La stratégie proactive recommandée par le cabinet Haas Avocats pour transformer cette attente en avantage

Le silence du régulateur n'est pas un vide : c'est un temps qui doit être mis à profit. Audit interne, documentation des processus, préparation des arguments… Ne subissez pas l'attente, anticipez.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.