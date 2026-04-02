Publicité : comparer son concurrent sans risques (épisode 1) (Video)

- in European Union
Dans ce premier épisode de notre nouveau format, nous plongeons au cSur d'une question que se posent de nombreuses entreprises : où s'arrête la liberté créative en matière de publicité ?
Avec Lisa Leccia et Léo Bernard, nous illustrons à travers un cas concret rencontré au cabinet Haas Avocats les notions clés du droit de la publicité :
✅ La publicité comparative — quand est-elle licite ou illicite ?
⛔ Le dénigrement — comment éviter de tomber dans le piège ?
À travers cet exemple, nous vous expliquons comment analyser un slogan publicitaire, identifier les risques juridiques et trouver des alternatives moins exposées... sans sacrifier l'impact de votre message.
�� Ce que vous apprendrez dans cet épisode :
- Les critères qui rendent une publicité comparative illicite
- La différence entre vanter ses mérites et dénigrer un concurrent
- Comment nous intervenons en revue flash de campagne publicitaire (même en 24h !)
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.