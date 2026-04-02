Publicité : comparer son concurrent sans risques (épisode 1) (Video)

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Dans ce premier épisode de notre nouveau format, nous plongeons au cSur d'une question que se posent de nombreuses entreprises : où s'arrête la liberté créative en matière de publicité ?

Avec Lisa Leccia et Léo Bernard, nous illustrons à travers un cas concret rencontré au cabinet Haas Avocats les notions clés du droit de la publicité :

✅ La publicité comparative — quand est-elle licite ou illicite ?

⛔ Le dénigrement — comment éviter de tomber dans le piège ?

À travers cet exemple, nous vous expliquons comment analyser un slogan publicitaire, identifier les risques juridiques et trouver des alternatives moins exposées... sans sacrifier l'impact de votre message.

�� Ce que vous apprendrez dans cet épisode :

Les critères qui rendent une publicité comparative illicite

La différence entre vanter ses mérites et dénigrer un concurrent

Comment nous intervenons en revue flash de campagne publicitaire (même en 24h !)

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